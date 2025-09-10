Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
U.23 Indonesia bị loại, sếp lớn đòi xem lại mọi thứ: HLV có thể bị sa thải

Giang Lao
Giang Lao
10/09/2025 08:37 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir đã đề nghị Giám đốc kỹ thuật Alexander Zwiers xem xét lại mọi thứ sau thất bại của đội U.23 tại vòng loại giải U.23 châu Á. HLV Gerald Vanenburg có thể bị sa thải.

Xem xét toàn diện đội U.23 Indonesia

Theo ông Erick Thohir: "U.23 Indonesia cần phải được xem xét lại toàn diện, không chỉ tại vòng loại giải châu Á, mà còn ở mọi giải đấu khác. Sau vòng loại U.23 châu Á này, chúng ta vẫn còn lịch thi đấu SEA Games 33 vào tháng 12 tới. Không chỉ những kết quả hôm nay, mà còn cả sự chuẩn bị trong tương lai. Vậy thôi".

U.23 Indonesia bị loại, sếp lớn đòi xem lại mọi thứ: HLV có thể bị sa thải- Ảnh 1.

Tương lai của HLV Gerald Vanenburg tại U.23 Indonesia đang chông chênh

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Indonesia đặt mục tiêu lớn giành vé vào vòng chung kết U.23 châu Á 2026, khi tăng cường đến 4 cầu thủ nhập tịch gồm Matthew Baker, Dion Markx, Jens Raven và Rafael Struick. Trong đó, Rafael Struick bổ sung từ đội tuyển Indonesia. 

HLV Gerald Vanenburg còn muốn bổ sung cầu thủ vừa nhập tịch là Mauro Zijlstra (20 tuổi, gốc Hà Lan). Nhưng đã bị HLV đội tuyển Kluivert từ chối, vì muốn thử nghiệm cầu thủ này để thay thế tiền đạo Ole Romeny bị chấn thương.

Sở hữu đội hình mạnh nhất và được thay đổi đáng kể từ sau trận chung kết giải U.23 Đông Nam Á thua đội U.23 Việt Nam tỷ số 0-1 ngày 29.7, đội U.23 Indonesia bước vào vòng loại giải U.23 châu Á với khí thế rất lớn. Thế nhưng, trận hòa gây sốc ngày ra quân trước U.23 Lào với tỷ số 0-0 đã trở thành nguyên nhân chính khiến đội bóng trẻ xứ vạn đảo đánh mất cơ hội giành vé vào vòng chung kết.

Trận thắng đội Macau tỷ số 5-0 chỉ thắp lại chút hy vọng, trước khi U.23 Indonesia dồn mọi nỗ lực còn lại vẫn không thể vượt qua đối thủ mạnh U.23 Hàn Quốc (thua 0-1) và bị loại.

"Đúng vậy, U.23 Indonesia đã nỗ lực rất nhiều. Chúng tôi đã thay đổi đội hình từ 4-3-3, 3-5-2, và thử lại với các đội hình khác. Và cuối cùng, chúng tôi vẫn thua Hàn Quốc 0-1, một đội bóng rất mạnh. Tôi nghĩ rằng, U.23 Indonesia đã thua một cách danh dự", Chủ tịch PSSI Erick Thohir bày tỏ với báo chí Indonesia sau trận đấu ngày 9.9.

Ông Erick Thohir cũng gọi trận thua của U.23 Indonesia trước U.23 Hàn Quốc "là một thất bại đáng tự hào", nhưng chắc chắn sẽ có thảo luận với Giám đốc kỹ thuật PSSI là ông Alexander Zwiers để làm rõ mọi nguyên nhân.

Theo CNN Indonesia, đã có nhiều ý kiến đề nghị PSSI sa thải HLV Gerald Vanenburg kể từ sau trận hòa đội U.23 Lào, nhưng ông Erick Thohir và các cộng sự của mình chưa có quyết định, vì cần xem xét lại mọi thứ. 

Trong đó, việc tham khảo ý kiến của Giám đốc kỹ thuật Alexander Zwiers sẽ rất quan trọng, vì đội U.23 Indonesia cần thay đổi và cả sự ổn định để hướng đến SEA Games 33. Bên cạnh đó là tham vọng xây dựng đội hình chinh phục giấc mơ dự Olympic 2028.

Cơ hội làm lại vẫn còn cho U.23 Indonesia, vì vòng chung kết U.23 châu Á đầu năm 2026 không phải là vòng loại cho kỳ Olympic 2028, mà là giải đấu tiếp theo.

Xem thêm bình luận