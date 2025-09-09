Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Messi trở lại Inter Miami ‘giữ ngọn lửa’ World Cup 2026, HLV Scaloni nói điều bất ngờ

Giang Lao
Giang Lao
09/09/2025 12:53 GMT+7

Messi trở lại tập luyện cùng Inter Miami trong tuần này để chuẩn bị cho các trận tại MLS, mục tiêu lớn nhất của anh sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đội tuyển Argentina. Nhưng sẽ đầy thử thách khi đồng đội Suarez nhận án phạt nặng.

Messi "giữ ngọn lửa" World Cup 2026 với mục tiêu vô địch MLS cùng Inter Miami

Điều này đã được Messi bày tỏ, sau khi anh cùng đội tuyển Argentina thi đấu trận cuối cùng trong sự nghiệp ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ thắng đội Venezuela tỷ số 3-0, mà anh là người ghi cú đúp vào ngày 5.9 vừa qua. Tuy nhiên, chính việc Messi vẫn chưa xác định dự World Cup 2026, đã tiếp tục là chủ đề bàn luận của người hâm mộ ở Argentina.

Messi trở lại Inter Miami ‘giữ ngọn lửa’ World Cup 2026, HLV Scaloni nói điều bất ngờ - Ảnh 1.

Messi thận trọng, vì mục tiêu dự World Cup 2026 rất quan trọng đối với anh

Ảnh: Reuters

"Với giới hâm mộ Argentina, họ luôn mong muốn Messi phải xác định tham dự World Cup 2026 và có thể cả kỳ World Cup 2030 khi ở độ tuổi 42, như cựu danh thủ người Cameroon, Roger Milla từng dự kỳ World Cup 1994", theo kênh TNT Sports Argentina.

Tại World Cup 2030, đội tuyển Argentina được tổ chức 1 trận đấu trên sân nhà trong ngày mở màn để kỷ niệm 100 năm World Cup, cùng với 2 đội Paraguay và Uruguay. Các trận còn lại sẽ tổ chức ở 3 nước đồng chủ nhà chính là Ma Rốc, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. FIFA đã thông qua quyết định, cả 6 đội tuyển này sẽ không thi đấu vòng loại và đều có vé vào vòng chung kết với tư cách là đồng chủ nhà.

Do đó, sức ép của người hâm mộ Argentina ngày càng lớn vì tình yêu với Messi, khi họ mong muốn anh tham dự cả 2 kỳ World Cup sắp tới bất chấp tuổi tác.

"Trước hết, việc tham dự World Cup 2026 hay không sẽ do Messi quyết định. Cậu ấy cần được tĩnh lặng để quyết định. Tôi chưa nói chuyện với Messi về việc này. Tôi chỉ thấy những gì cậu ấy nói công khai. Cậu ấy đang cân nhắc kỹ lưỡng, và cậu ấy xứng đáng được như vậy. Dù cậu ấy quyết định như thế nào cũng được", HLV Scaloni bày tỏ trong cuộc họp báo trước trận đội tuyển Argentina gặp Ecuador lúc 6 giờ ngày 10.9, ở lượt cuối vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

Theo báo Tây Ban Nha, AS: "Những bình luận của HLV Scaloni cho thấy, nhà cầm quân này và Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đang trao cho Messi toàn quyền tự chủ trong quyết định của mình, tôn trọng di sản và sức nặng cảm xúc của anh trong chương cuối cùng trên sân khấu bóng đá quốc tế lớn nhất".

Messi trở lại Inter Miami ‘giữ ngọn lửa’ World Cup 2026, HLV Scaloni nói điều bất ngờ - Ảnh 2.

Messi sẽ hướng mọi tập trung vào Inter Miami, trước khi quyết định có dự World Cup 2026 hay không

Ảnh: Reuters

Nhưng việc đòi hỏi Messi tham dự cả kỳ World Cup 2030 khi đã bước qua tuổi 42 là điều chưa từng thấy, AS nhấn mạnh. 

Messi đã cảm nhận thời điểm kết thúc sự nghiệp của mình đã đến gần, khi anh nhìn nhận ở độ tuổi hiện nay (38 tuổi), việc dự 1 kỳ World Cup nữa đã gần như là không thể. Vì tất cả đều phụ thuộc vào cảm giác và trải qua từng trận đấu với một sự hứng khởi vẫn được duy trì, mới giúp danh thủ này tiếp tục giữ ngọn lửa dự World Cup 2026 sắp tới đây. 

Trong đó, nhiều yếu tố phụ thuộc khi Messi trở lại CLB Inter Miami trong phần còn lại mùa giải đến cuối năm, như hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch Supporters' Shield và MLS Cup.

Bên cạnh đó, Messi cũng phải hoàn tất việc xác định ký hợp đồng gia hạn với Inter Miami trong bao lâu, bắt đầu quá trình tiền mùa giải đầu năm 2026 và sau đó là chuẩn bị cho World Cup 2026 trong mùa hè.

Messi sau vài ngày nghỉ cùng gia đình, sẽ quay lại tập luyện cùng Inter Miami chuẩn bị cho trận tiếp theo tại MLS gặp Charlotte FC lúc 6 giờ 30 ngày 14.9 trên sân khách, sau đó là trận tái đấu với Seattle Sounders FC trên sân nhà lúc 6 giờ 30 ngày 17.9. 

Các trận này Messi sẽ không thể thi đấu cạnh người bạn thân Suarez, người vừa bị giải bóng đá nhà nghề Mỹ, MLS, cấm thi đấu bổ sung 3 trận, sau án phạt cấm 6 trận ở giải Leagues Cup. Nhưng Busquets và tiền đạo Tomas Aviles không bị phạt bổ sung.

Inter Miami hiện xếp vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông với 46 điểm sau 25 trận. Họ thi đấu ít hơn đội dẫn đầu là Philadelphia Union 4 trận, trong khi thua 11 điểm. Nên nếu thắng toàn bộ các trận đấu bù, Inter Miami có thể trở lại cạnh tranh ngôi đầu để giành chức vô địch Supporters' Shield.

Xem thêm bình luận