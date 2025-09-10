Hạ màn vòng loại World Cup 2026 Nam Mỹ: Argentina thua sốc, Bolivia giành vé play-off

Brazil không thể vượt qua độ cao 4.088 m, Argentina vẫn nhớ Messi

Trận đấu giữa đội tuyển Brazil gặp Bolivia tại sân El Alto có độ cao 4.088 m so với mực nước biển trở thành tâm điểm ở lượt cuối vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, khi quyết định vị trí thứ 7 dự vòng play-off liên lục địa. Cùng lúc đội Venezuela sẽ tự định đoạt cơ hội với trận tiếp đối thủ Colombia trên sân nhà.

Bolivia đã tận dụng được cơ hội, khi nhờ ưu thế quen thuộc thi đấu ở độ cao 4.088 m so với mực nước biển, giành được trận thắng quan trọng trước đội mạnh Brazil với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của cầu thủ Miguel Terceros ghi phút 45+4 từ chấm 11 m. Cùng thời điểm, đội Venezuela nhận cú sốc mạnh khi để thua ngược đội Colombia với tỷ số 3-6 sau hai lần dẫn trước tỷ số 1-0 và 2-1. Qua đó, mất luôn vị trí thứ 7 về tay đội Bolivia.

Bolivia sẽ tham dự vòng play-off liên lục địa vào tháng 3.2026, tranh 2 vé vớt còn lại dự World Cup 2026 cùng với đại diện các khu vực châu Á, châu Phi, CONCACAF và Châu Đại Dương (tổng cộng 6 đội, chia 2 nhánh tranh 2 suất). Đội Venezuela có nhiều cơ hội lấy vé, thậm chí cả suất chính thức trong 6 đội dẫn đầu, nhưng 3 trận thua liên tiếp ở lượt cuối khiến họ phải xem World Cup ở nhà.

Trong khi đó, đội tuyển Argentina vắng Messi đã nhận trận thua đau trước đối thủ đang lên của khu vực Nam Mỹ là Ecuador với tỷ số 0-1 trên sân khách.

Trận này cả 2 đội đều kết thúc trận với mỗi đội còn 10 người, sau khi Otamendi (Argentina) phút 31 và Caicedo (Ecuador) phút 50 đều nhận thẻ đỏ rời sân. Cầu thủ ghi bàn duy nhất trận đấu là tiền đạo kỳ cựu Enner Valencia ở phút 45+13 từ chấm 11 m sau tình huống trọng tài phải kiểm tra VAR khá lâu để xác định quả phạt đền cho đội chủ nhà.

Vì trận thua này, đội tuyển Argentina có thể sẽ đánh mất vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA sau nhiều năm nắm giữ trước các đối thủ Tây Ban Nha và Pháp, khi bảng xếp hạng được công bố lại vào ngày 18.9 tới.

Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, từ trước đó đã xác định các đội tuyển Argentina, Brazil, Ecuador, Colombia, Uruguay và Paraguay giành vé vào vòng chung kết.

Tổng cộng đến ngày 10.9 khi kết thúc lịch FIFA Days tháng 9, vẫn có 18 đội tuyển giành vé dự World Cup 2026, gồm: 3 đội đồng chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada, cùng 15 đội vượt qua vòng loại. Trong đó, có 6 đội từ khu vực châu Á là Nhật Bản, Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc, Jordan, Úc; 6 đội từ khu vực Nam Mỹ là Argentina, Brazil, Ecuador, Colombia, Uruguay và Paraguay; 1 đội từ khu vực châu Đại Dương là New Zealand; và 2 đội từ châu Phi là Ma Rốc và Tunisia.

30 suất còn lại dự World Cup 2026 sẽ được xác định, bao gồm các đội ở khu vực châu Phi trong lịch đấu FIFA Days tháng 10. Khu vực châu Á với vòng loại thứ tư tranh 2 suất còn lại. Khu vực châu Âu kết thúc vào cuối tháng 3.2026, xác định đến 16 suất dự vòng chung kết. Tương tự là vòng play-off liên lục địa. Khu vực CONCACAF tranh 3 suất sẽ xác định các đội vào tháng 11 năm nay.