Azzurri quá kỳ lạ dưới thời HLV Gattuso

Vì lý do an ninh, trận sân nhà của Israel diễn ra tại Hungary. Vậy mà đội Ý danh tiếng vẫn 2 lần bị dẫn điểm. Đôi bên rượt đuổi tỷ số cho đến khi phút 90 trôi qua thì kết quả cân bằng 4-4. Nếu tỷ số này được giữ vững, Ý sẽ chỉ đứng vị trí số 3 trong bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu - gần như tuyệt vọng trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng với Na Uy (chỉ có đội đầu bảng được đảm bảo có vé dự VCK World Cup). Ý đã vắng mặt liên tiếp ở 2 kỳ World Cup gần đây nhất. Quá may cho Azzurri, khi tiền vệ Sandro Tonali ghi bàn quyết định từ cú sút tưởng như không có gì nguy hiểm, đem về cho Ý chiến thắng 5-4 trong thời gian đá bù. Đội bóng "thiên thanh" tiếp tục hồi sinh với 2 trận toàn thắng kể từ khi Gennaro Gattuso giữ ghế HLV trưởng. Vài ngày trước đó, Ý thắng Estonia 5-0 trong trận ra mắt của HLV Gattuso (thay chỗ ông Luciano Spaletti).

HLV Gattuso thừa nhận Ý thắng Israel 5-4 là trận đấu điên rồ nhất mà ông từng thấy trong sự nghiệp huấn luyện. Người Ý nổi tiếng với triết lý thận trọng. Trong suy nghĩ của bóng đá Ý, bạn không còn gì khác để làm ngoài việc tập trung cố thủ khi đang dẫn trước 2 bàn. Ý đã nâng được tỷ số lên 4-2 ở phút 81 và duy trì ưu thế này đến phút 86. Còn ham hố đưa quả bóng sang phần sân đối phương trong hoàn cảnh ấy là điều không thể chấp nhận. May mà rút cuộc cũng thắng - Gattuso tỏ ra thành thật!

HLV Gattuso đem đến lối chơi tấn công cho đội tuyển Ý ẢNH: REUTERS

Sự nghiệp huấn luyện đã trải dài hơn chục năm của HLV Gattuso gần như không có gì đáng kể, dù trước đó ông rất đặc sắc trong sự nghiệp cầu thủ, là ngôi sao đầy ấn tượng trong lần gần đây nhất Azzurri lên ngôi vô địch World Cup (2006). Từ sau kỳ World Cup 2006 thật đáng nhớ ấy, Ý trải qua 2 lần liên tiếp về nước ngay sau vòng bảng, rồi đến 2 lần liên tiếp thậm chí không được góp mặt. Xen kẽ với 4 kỳ World Cup ê chề ấy lại là 4 kỳ EURO đầy ấn tượng, gồm 1 lần vô địch và 1 lần về nhì.

Cứ như Calcio luôn là một nền bóng đá đầy bí ẩn, chỉ cần kích hoạt được yếu tố tinh thần là nó lập tức bùng nổ. Và khi LĐBĐ Ý chọn Gattuso thay chỗ Spaletti hồi tháng 6, báo chí Ý đồng loạt tỏ ra hân hoan: Azzurri đã có HLV đúng chất để truyền đạt yếu tố tinh thần!

Vâng, tinh thần là chính. Bởi nếu bàn về phẩm chất chiến thuật thì Claudio Ranieri mới là chọn lựa số 1. Nhưng ở thời điểm LĐBĐ Ý sa thải HLV Spaletti thì Ranieri vừa nhận nhiệm vụ mới ở CLB AS Roma. Và Gattuso nhận lời. Người ta lập tức nhận ra hàng loạt nét mới đáng kể trong 2 trận đấu vừa qua dưới thời Gattuso. Lối chơi thiên hẳn về công (ghi được 5 bàn mỗi trận) là điều miễn bàn. Tinh thần thi đấu cũng rất đáng khen. Chỉ có điều, đúng như Gattuso thừa nhận, tấn công quá hăng là một trong những chỗ quan trọng mà đội bóng của ông cần chấn chỉnh.

HLV Gattuso ví von trận gặp Israel vừa qua như một bài test cho chính mình về stress, mà rút cuộc ông đã vượt qua. Dẫn trước 2 bàn, bị gỡ trong 3 phút chót, rồi ghi bàn thắng quyết định trong phút bù giờ. Phải chăng, Gattuso muốn nói: đội Ý của ông sẽ chẳng bao giờ lặp lại sai lầm như thế nữa, và đấy chính là hy vọng về một Azzurri sắp tới? Chiến thắng đầy kịch tính trước Israel ít ra cũng đã giúp Ý tạm thoát nguy cơ bị loại khỏi đấu trường World Cup 3 lần liên tiếp.