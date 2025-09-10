Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Azzurri quá kỳ lạ dưới thời HLV Gattuso

Kinh Thi
Kinh Thi
10/09/2025 05:59 GMT+7

Tin xấu là Ý thủng lưới đến 4 bàn khi gặp Israel trên sân trung lập, tiếp tục đứng dưới Na Uy ở vòng loại World Cup 2026, trong khi tin tốt thì đấy vẫn là một chiến thắng.

Vì lý do an ninh, trận sân nhà của Israel diễn ra tại Hungary. Vậy mà đội Ý danh tiếng vẫn 2 lần bị dẫn điểm. Đôi bên rượt đuổi tỷ số cho đến khi phút 90 trôi qua thì kết quả cân bằng 4-4. Nếu tỷ số này được giữ vững, Ý sẽ chỉ đứng vị trí số 3 trong bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu - gần như tuyệt vọng trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng với Na Uy (chỉ có đội đầu bảng được đảm bảo có vé dự VCK World Cup). Ý đã vắng mặt liên tiếp ở 2 kỳ World Cup gần đây nhất. Quá may cho Azzurri, khi tiền vệ Sandro Tonali ghi bàn quyết định từ cú sút tưởng như không có gì nguy hiểm, đem về cho Ý chiến thắng 5-4 trong thời gian đá bù. Đội bóng "thiên thanh" tiếp tục hồi sinh với 2 trận toàn thắng kể từ khi Gennaro Gattuso giữ ghế HLV trưởng. Vài ngày trước đó, Ý thắng Estonia 5-0 trong trận ra mắt của HLV Gattuso (thay chỗ ông Luciano Spaletti).

HLV Gattuso thừa nhận Ý thắng Israel 5-4 là trận đấu điên rồ nhất mà ông từng thấy trong sự nghiệp huấn luyện. Người Ý nổi tiếng với triết lý thận trọng. Trong suy nghĩ của bóng đá Ý, bạn không còn gì khác để làm ngoài việc tập trung cố thủ khi đang dẫn trước 2 bàn. Ý đã nâng được tỷ số lên 4-2 ở phút 81 và duy trì ưu thế này đến phút 86. Còn ham hố đưa quả bóng sang phần sân đối phương trong hoàn cảnh ấy là điều không thể chấp nhận. May mà rút cuộc cũng thắng - Gattuso tỏ ra thành thật!

Azzurri quá kỳ lạ dưới thời HLV Gattuso- Ảnh 1.

HLV Gattuso đem đến lối chơi tấn công cho đội tuyển Ý

ẢNH: REUTERS

Sự nghiệp huấn luyện đã trải dài hơn chục năm của HLV Gattuso gần như không có gì đáng kể, dù trước đó ông rất đặc sắc trong sự nghiệp cầu thủ, là ngôi sao đầy ấn tượng trong lần gần đây nhất Azzurri lên ngôi vô địch World Cup (2006). Từ sau kỳ World Cup 2006 thật đáng nhớ ấy, Ý trải qua 2 lần liên tiếp về nước ngay sau vòng bảng, rồi đến 2 lần liên tiếp thậm chí không được góp mặt. Xen kẽ với 4 kỳ World Cup ê chề ấy lại là 4 kỳ EURO đầy ấn tượng, gồm 1 lần vô địch và 1 lần về nhì.

Cứ như Calcio luôn là một nền bóng đá đầy bí ẩn, chỉ cần kích hoạt được yếu tố tinh thần là nó lập tức bùng nổ. Và khi LĐBĐ Ý chọn Gattuso thay chỗ Spaletti hồi tháng 6, báo chí Ý đồng loạt tỏ ra hân hoan: Azzurri đã có HLV đúng chất để truyền đạt yếu tố tinh thần!

Vâng, tinh thần là chính. Bởi nếu bàn về phẩm chất chiến thuật thì Claudio Ranieri mới là chọn lựa số 1. Nhưng ở thời điểm LĐBĐ Ý sa thải HLV Spaletti thì Ranieri vừa nhận nhiệm vụ mới ở CLB AS Roma. Và Gattuso nhận lời. Người ta lập tức nhận ra hàng loạt nét mới đáng kể trong 2 trận đấu vừa qua dưới thời Gattuso. Lối chơi thiên hẳn về công (ghi được 5 bàn mỗi trận) là điều miễn bàn. Tinh thần thi đấu cũng rất đáng khen. Chỉ có điều, đúng như Gattuso thừa nhận, tấn công quá hăng là một trong những chỗ quan trọng mà đội bóng của ông cần chấn chỉnh.

HLV Gattuso ví von trận gặp Israel vừa qua như một bài test cho chính mình về stress, mà rút cuộc ông đã vượt qua. Dẫn trước 2 bàn, bị gỡ trong 3 phút chót, rồi ghi bàn thắng quyết định trong phút bù giờ. Phải chăng, Gattuso muốn nói: đội Ý của ông sẽ chẳng bao giờ lặp lại sai lầm như thế nữa, và đấy chính là hy vọng về một Azzurri sắp tới? Chiến thắng đầy kịch tính trước Israel ít ra cũng đã giúp Ý tạm thoát nguy cơ bị loại khỏi đấu trường World Cup 3 lần liên tiếp.

Tin liên quan

Messi trở lại Inter Miami ‘giữ ngọn lửa’ World Cup 2026, HLV Scaloni nói điều bất ngờ

Messi trở lại Inter Miami ‘giữ ngọn lửa’ World Cup 2026, HLV Scaloni nói điều bất ngờ

Messi trở lại tập luyện cùng Inter Miami trong tuần này để chuẩn bị cho các trận tại MLS, mục tiêu lớn nhất của anh sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đội tuyển Argentina. Nhưng sẽ đầy thử thách khi đồng đội Suarez nhận án phạt nặng.

Ronaldo bị từ chối cơ hội vàng vượt Messi, Son Heung-min gieo sầu cho đội chủ nhà Mỹ

Messi gửi thông điệp đầy ẩn ý, David Beckham mừng ra mặt

Khám phá thêm chủ đề

Azzurri Gattuso Ý World Cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận