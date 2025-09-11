Xuân Thiện Phú Thọ gia nhập giải hạng nhất, đội của Công Phượng gặp đối 'khủng'

Trường Tươi Đồng Nai của Công Phượng cạnh tranh với Phú Thọ

Cuộc đua thăng hạng ở sân chơi hạng nhất 2025 - 2026 ban đầu được nhận định sớm được định đoạt, khi CLB Trường Tươi Đồng Nai của Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Tài, Minh Vương... sở hữu lực lượng vượt trội phần còn lại.

Tuy nhiên, những biến động ngầm ngay trước thềm ngày giải đấu khởi tranh đã khiến cục diện thay đổi. CLB Hòa Bình rút khỏi giải, trong khi CLB Gia Định "chuyển khẩu" ra miền Bắc, đổi tên thành Xuân Thiện Phú Thọ. Dù lực lượng chủ yếu đến từ đội Gia Định cũ và Hòa Bình, nhưng với nguồn đầu tư mạnh từ doanh nghiệp, Xuân Thiện Phú Thọ là ứng viên nặng ký cho suất thăng hạng V-League.

Lịch thi đấu vòng 1 giải hạng nhất ẢNH: VPF

Bên cạnh sự góp mặt của Xuân Thiện Phú Thọ và Trường Tươi Đồng Nai (đương kim á quân hạng nhất mùa trước), giải đấu năm nay còn những cái tên đáng xem như CLB Bắc Ninh, đội bóng triệu USD của HLV Park Hang-seo, thế lực một thời mang tên CLB Quảng Ninh, hay "hiện tượng" ĐH Văn Hiến, đội mới chiêu mộ tiền đạo Jermie Lynch cho suất ngoại binh.

Việc giải hạng nhất năm nay có 2 suất lên hạng trực tiếp (thay cho 1 suất trực tiếp, 1 suất play-off như những năm trước) cũng hứa hẹn giúp cuộc đua thăng hạng đáng xem hơn, khi điều lệ giải đã thôi thúc các đội đổ tiền đầu tư lực lượng. Số đội hạng nhất giảm từ 13 xuống 12 đội, nhưng tính chất cạnh tranh không thay đổi.

Mùa này, bóng đá miền Nam có 3 đại diện chơi tại TP.HCM, gồm CLB Thanh Niên TP.HCM, CLB TP.HCM và ĐH Văn Hiến. Trong đó, hai đội Thanh Niên TP.HCM và ĐH Văn Hiến cùng đăng ký sân nhà là sân vận động Thống Nhất, còn đội TP.HCM đá trên sân Bà Rịa.

Hấp dẫn từ vòng 1

Giải hạng nhất hấp dẫn ngay từ vòng mở màn, khi CLB Trường Tươi Đồng Nai với dàn hảo thủ Công Phượng, Xuân Trường đá sân nhà tiếp đón CLB TP.HCM (tiền thân là CLB Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trường Tươi Đồng Nai sẽ không bỏ lỡ vé thăng hạng? ẢNH: TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

Xuân Thiện Phú Thọ sẽ khởi đầu hành trình dưới cái tên mới bằng cuộc chạm trán Đồng Tháp trên sân khách. Đây cũng là màn thư hùng kiểm chứng sức mạnh và tham vọng của đội bóng đất Tổ.

CLB Quảng Ninh cũng phải đá sân khách vòng mở màn, với đối thủ Trẻ PVF-CAND. Đội Trẻ PVF-CAND chỉ đứng hạng ba ở giải hạng nhì mùa trước, nhưng do Đồng Nai rời giải (còn Trường Tươi Bình Phước chuyển thành Trường Tươi Đồng Nai), nên Trẻ PVF-CAND được đôn lên thay thế.

CLB ĐH Văn Hiến làm khách trên sân Quy Nhơn United (tiền thân là CLB Bình Định), CLB Thanh niên TP.HCM chạm trán "đại gia" Bắc Ninh, trong khi hai cựu binh V-League là Khánh Hòa và Long An sẽ đối đầu nhau ở vòng mở màn trên sân 19.8 (Nha Trang).

Giải hạng nhất có tổng cộng 22 vòng với 132 trận đấu, khởi tranh từ ngày 19.9.2025 và sẽ kết thúc trong tháng 6.2026, áp dụng phương thức thi đấu vòng tròn 2 lượt (sân nhà - sân khách) tính điểm xếp hạng.

Mùa này, mỗi CLB tham dự được quyền đăng ký tối đa 1 ngoại binh, 1 cầu thủ nhập tịch và 2 Việt kiều.