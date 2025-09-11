U.23 Việt Nam sẽ cực hay ở SEA Games 33: Sáng cửa đoạt HCV

Vững vàng như U.23 Việt Nam

Tấm vé dự vòng chung kết U.23 châu Á 2026 đã giúp U.23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik kéo dài chuỗi ngày vui.

Tính từ giải U.23 Đông Nam Á 2025 đến nay, các học trò của thầy Kim đang có chuỗi 7 trận thắng liên tục. U.23 Việt Nam đã thắng U.23 Lào (3-0), U.23 Campuchia (2-1), U.23 Philippines (2-1), U.23 Indonesia (1-0), U.23 Bangladesh (2-0), U.23 Singapore (1-0) và U.23 Yemen (1-0).

U.23 Việt Nam (áo đỏ) vượt vòng loại U.23 châu Á 2026 ẢNH: MINH TÚ

7 chiến thắng, ghi 12 bàn, lọt lưới 2 bàn, có 5 trận sạch lưới. Đó là thống kê tích cực với một đội tuyển trẻ, ở sân chơi bóng đá trẻ vốn tồn tại nhiều biến số khó lường. Đặc biệt hơn, U.23 Việt Nam đã chơi 7 trận đấu trên với... 7 đội hình khác nhau. HLV Kim Sang-sik xoay tua đội hình, không giữ cố định bộ khung, nhưng chất lượng màn trình diễn vẫn duy trì ở mứcc ổn định, cho thấy triết lý của ông Kim đã "ngấm" vào trong toàn bộ tập thể, thay vì chỉ dừng ở nhóm trụ cột.

Quan trọng hơn, U.23 Việt Nam có những trận đấu không vượt trội, song vẫn biết cách thắng nhờ tập trung cao độ và khai thác sai lầm đối thủ.

Khi khâu tấn công chưa hoàn thiện, hàng phòng ngự trở thành lá chắn tin cậy, giúp U.23 Việt Nam chắc chắn không thua.

Xuyên thủng mành lưới của thủ môn Trung Kiên là bài toán khó với nhiều đội bóng, khi HLV Kim Sang-sik xây dựng khối phòng ngự vững vàng, lớp lang và chặt chẽ nhờ những trung vệ cao lớn, tranh chấp tốt và hiểu ý nhau như Lý Đức, Hiểu Minh.

"ADN chiến thắng" đang từng bước được hình thành, ở tập thể từng hứng chịu hoài nghi.

U.23 Việt Nam tốt dần lên qua từng trận ẢNH: MINH TÚ

HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh, đây là thời điểm "vàng" để chuẩn bị cho SEA Games 33, khi ông đã có hình dung cơ bản về chất lượng con người (sau 2 giải đấu nhào nặn), khả năng đáp ứng lối chơi và bản lĩnh cầu thủ.

Tham vọng ở SEA Games

Thử thách tiếp theo của thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ tiếp tục ở tầm Đông Nam Á, nơi các đối thủ như U.23 Thái Lan, U.23 Malaysia hay U.23 Indonesia đều đang có chiều hướng đi xuống.

U.23 Thái Lan phải chờ đến bàn thắng phút 90+2 của Kakana mới thắng được U.23 Malaysia, qua đó đoạt tấm vé "nghẹt thở" đến VCK U.23 châu Á 2026.

Đội trẻ xứ chùa vàng vẫn giữ triết lý chơi kiểm soát, ban bật ngắn nhỏ xuyên suốt các tuyến. Tuy nhiên, so với thời hoàng kim 2013 - 2017, các tài năng trẻ của Thái Lan không còn đặc sắc như thế hệ Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan.

Lối đá kiểm soát và tấn công nhuần nhuyễn của U.23 Thái Lan cũng không còn khiến Đông Nam Á e dè. Khi các đối thủ như Indonesia, Malaysia hay Việt Nam liên tục nâng cấp chất lượng hình thể và kỷ luật phòng ngự, tuyến trẻ Thái Lan không chuyển mình quá nhiều.

Vẫn là lối chơi cùng triết lý cũ, U.23 Thái Lan đã có 8 năm liền không vô địch SEA Games, không đăng quang U.23 Đông Nam Á, và cũng thường xuyên "ngã ngựa" ở vòng bảng U.23 châu Á (chỉ có năm 2020, U.23 Thái Lan lọt tới tứ kết). Tại giải U.23 Đông Nam Á 2025, U.23 Thái Lan thua U.23 Indonesia ở bán kết trên chấm luân lưu.

U.23 Indonesia (áo trắng) và U.23 Thái Lan đều đi xuống ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

U.23 Malaysia cũng sa sút, minh chứng gần nhất là việc đội tuyển Malaysia phải nhập ngoại hàng loạt cầu thủ mang dòng máu Âu - Mỹ để đá vòng loại Asian Cup 2027. Lứa trẻ Malaysia đã tụt dốc nghiêm trọng, không còn cung cấp được nhân tố giỏi cho đội tuyển quốc gia.

Sau 3 trận vòng loại U.23 châu Á 2026, U.23 Malaysia chỉ có... 3 điểm, thậm chí kém U.23 Campuchia, đội đã giành 5 điểm ở bảng "tử thần" có U.23 Iraq và U.23 Oman.

U.23 Indonesia là đương kim vô địch SEA Games, nhưng cú ngã ở chung kết U.23 Đông Nam Á 2025 trước chính U.23 Việt Nam đã khiến đội bóng xứ vạn đảo về lại mặt đất. Tại vòng loại U.23 châu Á 2026, U.23 Indonesia dừng bước, trong đó có trận hòa 0-0 thất vọng với U.23 Lào.

Bóng đá trẻ Indonesia đã tụt lùi từ sau kỳ tích lọt vào bán kết U.23 châu Á 2024. Những tài năng trẻ như Jens Raven, Rafael Struick đều không thể hiện được gì dưới bàn tay huấn luyện của ông Gerald Vanenburg, người có khả năng bị sa thải trước SEA Games.

Dù đào tạo con người khá tốt, song bóng đá trẻ Indonesia lại thiếu kỷ luật và định hướng. Cũng giống U.23 Malaysia, các nhân tố U.23 Indonesia cũng mất chỗ đứng ở đội tuyển bởi các cầu thủ nhập tịch xuất hiện tràn lan.

Bởi vậy, U.23 Việt Nam vẫn là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV SEA Games 33. Phần còn lại, chỉ là việc thầy trò ông Kim có thể vượt qua chính mình hay không.