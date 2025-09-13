U.23 Việt Nam sẽ bùng nổ ở VCK U.23 châu Á: Mơ về kỳ tích Thường Châu

U.23 Việt Nam không dễ bị đánh bại

U.23 Việt Nam đã có lần thứ 6 liên tục đoạt vé dự sân chơi U.23 châu Á. 3 chiến thắng trước U.23 Bangladesh (2-0), U.23 Singapore (1-0) và U.23 Yemen (1-0) giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik góp mặt ở sân chơi lớn nhất bóng đá trẻ châu Á, nơi U.23 Việt Nam sẽ có tối thiểu 3 trận đấu vòng bảng để cọ xát và trưởng thành.

Việc đoạt vé đá giải U.23 châu Á suốt 9 năm qua (từ năm 2016 đến nay) một lần nữa khẳng định mức độ ổn định của bóng đá trẻ Việt Nam.

U.23 Việt Nam sẽ tạo địa chấn châu Á? ẢNH: MINH TÚ

Dù thịnh suy hay thăng trầm tùy lúc, U.23 Việt Nam vẫn có vé dự VCK, tương đương với lọt vào tốp 16 châu Á. Tấm HCB năm 2018, cùng 2 lần đá tứ kết (2022, 2024) đều là thành tích ấn tượng bậc nhất, chỉ đứng sau những nền bóng đá hàng đầu như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iraq, Ả Rập Xê Út, Uzbekistan hay Úc.

Đặc biệt, ở 2 VCK gần nhất, U.23 Việt Nam đều lọt tới tứ kết. Tại cả hai giải đấu này, đội đều được dẫn dắt bởi những HLV "thời vụ". Sau khi giải đấu kết thúc, HLV cũng rời đi.

Năm 2022, ông Gong Oh-kyun được bổ nhiệm dẫn dắt U.23 Việt Nam. Chỉ trong 2 tháng huấn luyện, chiến lược gia người Hàn Quốc nhào nặn nên tập thể bất bại trước U.23 Hàn Quốc, U.23 Thái Lan để vượt qua vòng bảng. U.23 Việt Nam chỉ chịu dừng bước trước U.23 Ả Rập Xê Út, đội sau đó thẳng tiến ngôi vô địch với thành tích toàn thắng.

U.23 Việt Nam đã chơi khoáng đạt, tấn công nhanh và tốc độ nhờ công thức 4-3-3 của HLV Gong Oh-kyun. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không chỉ thổi luồng gió mới, mà còn củng cố niềm tin rằng U.23 Việt Nam có thể đá sòng phẳng với những đội mạnh nhất châu lục, nếu đủ tự tin và có đấu pháp phù hợp.

Sau 2 năm, HLV Hoàng Anh Tuấn tái lập thành tích tứ kết cùng U.23 Việt Nam. Ông Tuấn chỉ cần nửa tháng chuẩn bị để đưa đội vượt qua vòng bảng châu Á. U.23 Việt Nam thua U.23 Iraq, đội sau đó đã giành hạng ba để đoạt vé tới Olympic Paris 2024.

U.23 Việt Nam (áo trắng) là tập thể thực dụng và đoàn kết ẢNH: MINH TÚ

Trong cả 2 VCK này, U.23 Việt Nam chỉ thua những đối thủ rất mạnh (vô địch hoặc tốp 3), với thế trận chấp nhận được. Cả HLV Gong Oh-kyun và Hoàng Anh Tuấn đều chỉ có dưới 2 tháng huấn luyện và lắp ghép đội hình, nhưng vẫn đưa đội vào tới tốp 8 châu lục.

Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik có quá trình chuẩn bị dài hơi và bài bản hơn nhiều, khi cùng U.23 Việt Nam đấu giải U.23 Đông Nam Á, vòng loại châu Á và SEA Games (chưa kể những đợt nhào nặn lứa trẻ ở đội tuyển quốc gia).

Với nửa năm chuẩn bị, tại sao U.23 Việt Nam không thể mong đợi thành tích tốt hơn, như vào tới bán kết hoặc tái lập kỳ tích Thường Châu như năm 2018?

Giấc mộng vượt ngưỡng

Đến nay, ngôi á quân U.23 châu Á 2018 vẫn là thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Bước tới giải đấu khi vừa trải qua cú sốc bị loại ở vòng bảng SEA Games, nhưng đội bóng của HLV Park Hang-seo đã vượt qua bảng "tử thần" với Hàn Quốc, Úc và Syria, sau đó loạt tiếp Iraq và Qatar ở tứ kết và bán kết trên chấm luân lưu, để viết nên câu chuyện đẹp nhất trong hơn một thập kỷ tồn tại của sân chơi U.23 châu Á.

Màn trình diễn kiên cường tại Thường Châu đến từ nhiều yếu tố xuất hiện đồng thời, như lứa cầu thủ đã được "thử lửa" qua nhiều khó khăn, thất bại nên có bản lĩnh gang thép, chiến lược hợp lý của HLV Park Hang-seo, màn trình diễn xuất thần của cá nhân, cùng may mắn.

Đã là kỳ tích, luôn cần có cả thiên thời, địa lợi và nhân hòa. U.23 Việt Nam lúc này chưa thể biết thiên có thời và địa có lợi hay không. HLV Kim Sang-sik chỉ có thể trông đợi ở nhân hòa, nơi các cầu thủ đang lớn dần qua từng trận đấu.

Thời vận có đứng về thầy Kim? ẢNH: MINH TÚ

Chiến lược gia người Hàn Quốc sở hữu thế hệ cầu thủ có thể hình đẹp (8 cầu thủ cao trên 1,8 m, nhỉnh hơn thế hệ đàn anh), quyết tâm chiến đấu cao độ. Một số gương mặt đã được mài giũa ở đội tuyển quốc gia, V-League và cho thấy sự tiến bộ như Đình Bắc, Văn Khang.

Màu sắc chơi bóng của U.23 Việt Nam lúc này cũng gợi nhớ về kỳ tích Thường Châu, với hàng phòng ngự "thép" được duy trì bởi kỷ luật cao độ, cùng khả năng luân chuyển bóng nhanh, phản công tốt. U.23 Việt Nam có thể khó thắng như "chẻ tre", nhưng không dễ bị đánh bại.

Một "bó đũa" khó bẻ đang được hình thành, bởi sự thực dụng và năng lực truyền lửa mãnh liệt mà ông Kim đang thắp lên.

Quá trình chuẩn bị đang diễn ra ngay từ bây giờ. U.23 Việt Nam phải rất nỗ lực mới có thể chạm tới kỳ tích, nhưng cứ nỗ lực bước đi. Phải đi thì mới có đường, dù con đường ấy gian truân, đòi hỏi thầy trò ông Kim phải cố gắng nhiều hơn nữa.



