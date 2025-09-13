Đội tuyển Việt Nam khởi động cỗ máy tấn công

T ẬN DỤNG ƯU THẾ

Đội tuyển VN nhận được ưu thế bất ngờ ở vòng loại Asian Cup 2027 khi được chơi 2 trận gặp Nepal (lượt 3 và 4) trên sân nhà, thay vì đá lượt 3 sân nhà (ngày 9.10), lượt 4 sân khách (14.10) như lịch ban đầu. Việc được Nepal nhường quyền tổ chức trận đấu ngày 14.10 giúp đội tuyển VN tiết kiệm thời gian di chuyển và thích nghi với điều kiện không khí loãng trên sân đối thủ.

Đội tuyển VN sẽ trở lại mạnh mẽ Ảnh: NGỌC LINH

Với 2 trận đấu trên sân Bình Dương và Thống Nhất, đội tuyển VN có cơ hội lấy trọn 6 điểm để tiếp tục đua tranh với Malaysia. Khoảng cách 3 điểm cùng 5 bàn hiệu số (+6 so với +1) vẫn có thể san lấp, khi VN và Malaysia còn tới 4 lượt đấu trước mắt. Trước khi nghĩ tới màn tái đấu Malaysia vào tháng 3.2026, đội tuyển VN cần lấy trọn 9 điểm trước Nepal và Lào, ở những trận đấu học trò HLV Kim Sang-sik buộc phải thắng.

Trước đối thủ cửa dưới, đội tuyển VN đủ sức thắng. Quan trọng là thắng thế nào để giữ chân, đồng thời nhào nặn lại lối chơi kiểm soát mà thầy trò ông Kim đã đánh rơi ở trận thua 0-4 trước Malaysia. Đội tuyển VN cần học cách cầm lại nhịp chơi, không để cuốn vào lối đá đối thủ, đồng thời xây dựng đấu pháp tấn công đa dạng hơn để tránh phụ thuộc vào số ít trụ cột. Lâu nay, học trò ông Kim có thói quen gặp khó trước những đội pressing và phòng ngự rát. Cần tái khởi động cỗ máy tấn công, khi mỗi trận đấu đều là một cơ hội để đội tuyển VN trở thành phiên bản tốt hơn.

Ưu thế cho HLV Kim Sang-sik là lứa U.23 VN đã có thêm 3 tháng để "chín". 7 trận đấu tại giải U.23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại U.23 châu Á 2026 đã làm dày thêm bản lĩnh và tâm lý chiến cho thế hệ đầy tiềm năng, với những đầu tàu như Trung Kiên, Lý Đức, Văn Trường, Đình Bắc… Ở các đợt tập trung trước, ông Kim gọi cầu thủ trẻ lên để tập luyện cùng đàn anh, nhưng chỉ trao suất đá theo kiểu dè dặt. Đó là thời điểm lứa U.23 VN chưa có nhiều cơ hội thể hiện mình trước thầy Kim, đồng thời thế hệ đàn anh vẫn giữ được phong độ tốt.

Tuy nhiên, khi lứa sinh năm 1995 - 1997 bắt đầu xuống phong độ, thể hiện ở cả CLB lẫn đội tuyển, sự kế thừa là bắt buộc. Ở đợt tập trung đầu tháng 10, lứa U.23 VN nhiều khả năng đổ bộ đội tuyển ở cả 3 tuyến để tạo làn gió cạnh tranh. Với 2 trận sân nhà trước đối thủ dưới cơ, đội tuyển VN có thời cơ vàng để tiếp tục thử nghiệm mà vẫn đảm bảo khía cạnh thành tích.

K HI THẦY K IM TRỞ LẠI

Ở đợt tập trung tháng 9, các cầu thủ đã có 1 tuần tập luyện tương đối thoải mái, với tinh thần thử nghiệm và giao hữu nội bộ dưới bàn tay chỉ đạo của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh.

Dù vậy, khi HLV Kim Sang-sik trở lại, guồng tập luyện sẽ rất khác. Cường độ và tốc độ cao hơn, nhồi thể lực và chiến thuật triệt để, để toàn đội lấy lại cảm giác sau 4 tháng liền không có trận đấu chính thức nào. Bên cạnh các cầu thủ trẻ lấy từ U.23, sẽ có những tân binh từ V-League tiếp tục được chọn lọc. 3 lượt đấu tại V-League và Cúp quốc gia tiếp tục là căn cứ để chiến lược gia người Hàn Quốc lựa chọn.

Tại AFF Cup 2024, ông Kim Sang-sik có nhiều phát hiện mới như Ngọc Quang, Đình Triệu, Văn Vĩ, Vĩ Hào, Ngọc Tân… Đến 2 sân chơi U.23 vừa qua, Xuân Bắc, Hiểu Minh, Anh Quân… lại thay nhau bước ra ánh sáng. Khả năng tìm tòi và kiên trì thử nghiệm của ông Kim giúp đội tuyển VN luôn mới mẻ và khó đoán.

Trong giai đoạn chuyển giao, nhân sự đội tuyển VN hứa hẹn biến động. Ở đợt tập trung tới, dự kiến ông Kim tiếp tục gọi khoảng 28 - 30 cầu thủ để sàng lọc. 1 tuần trước, đội tuyển VN đã chào đón Quang Kiệt, Hoàng Phúc, Gia Hưng, Văn Chuẩn… là ví dụ. Dù rằng ở trận gặp Malaysia, ông Kim kiên trì với những con người cũ bởi đối thủ mạnh. Nhưng khi gặp Nepal và Lào, những phép thử sẽ tiếp diễn, cho đến khi đội tuyển VN tìm được đáp án. Cánh cửa đội tuyển luôn rộng mở, sẽ tạo điều kiện cho nội binh tiếp tục cố gắng để lọt vào "mắt xanh" của thầy Kim.

5 trận sân nhà gần nhất dưới thời ông Kim, đội tuyển VN toàn thắng, ghi 16 bàn. Hoàng Đức cùng đồng đội cần một cú hích để vực dậy tinh thần. Hy vọng "chảo lửa" Bình Dương và Thống Nhất sẽ giúp đội tuyển VN lấy trọn chiến thắng trong tháng 10.