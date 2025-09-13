Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Cúp quốc gia 2025 - 2026: CLB TP.HCM khởi đầu suôn sẻ

Nghi Thạo
Nghi Thạo
13/09/2025 00:42 GMT+7

Trong ngày tái ngộ của 2 cựu tuyển thủ quốc gia VN, HLV Nguyễn Minh Phương đã dẫn dắt CLB TP.HCM giành chiến thắng trước đội Đồng Tháp của cựu tiền đạo Phan Thanh Bình.

Trận đấu khai màn Cúp quốc gia 2025 - 2026 vào hôm qua 12.9 là cuộc so tài giữa 2 đại diện thuộc giải hạng nhất tại sân Bà Rịa, giữa CLB TP.HCM (tên gọi mới của CLB Bà Rịa-Vũng Tàu) và CLB Đồng Tháp. 

Theo đó, cái tên TP.HCM thi đấu tại V-League mùa trước (nay đã đổi tên thành CLB Công an TP.HCM) được trao lại cho CLB Bà Rịa-Vũng Tàu (sau khi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sáp nhập với TP.HCM). Đồng thời, ban lãnh đạo đội bóng cũng thành công khi thuyết phục HLV Nguyễn Minh Phương tiếp tục dẫn dắt CLB. Chi tiết thú vị ở cuộc chạm trán giữa CLB TP.HCM và CLB Đồng Tháp đến từ băng ghế huấn luyện, khi đây là màn đấu trí giữa 2 cựu danh thủ từng khoác áo đội tuyển VN là Nguyễn Minh Phương và Phan Thanh Bình. Họ đã cùng nhau đăng quang chức vô địch giải bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) 2008. Tận dụng lợi thế sân nhà cùng lối chơi chặt chẽ, CLB TP.HCM giành chiến thắng sít sao với tỷ số 1-0 trước CLB Đồng Tháp. Chiến thắng tối thiểu giúp thầy trò HLV Minh Phương giành vé đi tiếp.

Cúp quốc gia 2025 - 2026: CLB TP.HCM khởi đầu suôn sẻ- Ảnh 1.

CLB TP.HCM (trái) giành vé đi tiếp ở Cúp quốc gia

ẢNH: CLB TP.HCM

Ngày thi đấu thứ hai của Cúp quốc gia 2025 - 2026 diễn ra vào hôm nay (13.9) hứa hẹn hấp dẫn hơn, với sự xuất hiện của các đội bóng đang thi đấu ở V-League. Trong đó, CLB Ninh Bình được đánh giá sẽ tiếp tục "làm mưa làm gió" ở sân chơi quốc nội. Tại V-League, CLB Ninh Bình dù là tân binh nhưng đã gây ấn tượng mạnh trong giai đoạn khởi động của mùa giải. Sau 3 vòng đấu, Nguyễn Hoàng Đức và đồng đội có màn trình diễn đầy thuyết phục với thành tích toàn thắng, giành 9 điểm tuyệt đối, ghi đến 10 bàn và dẫn đầu bảng xếp hạng. Bên kia chiến tuyến, CLB Phú Thọ vừa hoàn tất thủ tục chuyển giao từ CLB Gia Định (mới từ hạng nhì lên). Chỉ mới vài ngày trước đó, toàn bộ lực lượng CLB Gia Định cũ di chuyển ra Phú Thọ để tập luyện. Với thời gian chuẩn bị quá gấp gáp trước mùa giải mới, CLB Phú Thọ khó có khả năng tạo nên bất ngờ trước CLB Ninh Bình có lực lượng vượt trội với khí thế đang lên cao. Trận đấu giữa CLB Phú Thọ và CLB Ninh Bình diễn ra lúc 16 giờ hôm nay trên sân Việt Trì.

Tại sân Thanh Hóa, lúc 18 giờ là cuộc đối đầu giữa CLB Thanh Hóa và HAGL. Đây là hai đội đang xếp cuối bảng tại V-League mùa này sau 3 lượt trận đầu khi cùng có vỏn vẹn 1 điểm. Trận đấu ra quân ở Cúp quốc gia được xem là cơ hội để cả hai đội vực dậy tinh thần, sự tự tin để bước vào giai đoạn tiếp theo của V-League sau quãng nghỉ FIFA Days tháng 9. Đội bóng xứ Thanh hiện đang gặp nhiều khó khăn, đến từ kết quả của các trận đấu đầu mùa cho đến vấn đề của bầu Đoan. Lãnh đạo tỉnh cũng như CLB đã thể hiện quan điểm sẽ giúp đội bóng vượt qua sóng gió, nhưng vẫn khó tránh cảm giác bấp bênh nhất thời. Trận đấu còn lại của Cúp quốc gia 2025 - 2026 là cuộc đối đầu giữa CLB Long An và CLB Quy Nhơn lúc 16 giờ trên sân Long An.


Tin liên quan

Lịch thi đấu Cúp quốc gia mới nhất: HAGL đấu trí Thanh Hóa, Ninh Bình thị uy sức mạnh?

Lịch thi đấu Cúp quốc gia mới nhất: HAGL đấu trí Thanh Hóa, Ninh Bình thị uy sức mạnh?

Với việc chỉ phải gặp CLB Phú Thọ, đội Ninh Bình của Hoàng Đức nhiều khả năng giành chiến thắng ở vòng loại Cúp quốc gia 2025-2026.

Công Phượng cùng đồng đội tri ân các anh hùng liệt sĩ trước mùa giải mới

Tin sốc cho ông Kim: Vĩ Hào tập lại nhưng bị gạch tên khỏi V-League, sợ lỡ SEA Games?

Khám phá thêm chủ đề

CLB TP.HCM CLB Gia Định CLB Quy Nhơn CLB Đồng Tháp CLB Thanh Hoá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận