Cúp quốc gia 2025 - 2026: CLB TP.HCM khởi đầu suôn sẻ

Trận đấu khai màn Cúp quốc gia 2025 - 2026 vào hôm qua 12.9 là cuộc so tài giữa 2 đại diện thuộc giải hạng nhất tại sân Bà Rịa, giữa CLB TP.HCM (tên gọi mới của CLB Bà Rịa-Vũng Tàu) và CLB Đồng Tháp.

Theo đó, cái tên TP.HCM thi đấu tại V-League mùa trước (nay đã đổi tên thành CLB Công an TP.HCM) được trao lại cho CLB Bà Rịa-Vũng Tàu (sau khi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sáp nhập với TP.HCM). Đồng thời, ban lãnh đạo đội bóng cũng thành công khi thuyết phục HLV Nguyễn Minh Phương tiếp tục dẫn dắt CLB. Chi tiết thú vị ở cuộc chạm trán giữa CLB TP.HCM và CLB Đồng Tháp đến từ băng ghế huấn luyện, khi đây là màn đấu trí giữa 2 cựu danh thủ từng khoác áo đội tuyển VN là Nguyễn Minh Phương và Phan Thanh Bình. Họ đã cùng nhau đăng quang chức vô địch giải bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) 2008. Tận dụng lợi thế sân nhà cùng lối chơi chặt chẽ, CLB TP.HCM giành chiến thắng sít sao với tỷ số 1-0 trước CLB Đồng Tháp. Chiến thắng tối thiểu giúp thầy trò HLV Minh Phương giành vé đi tiếp.

CLB TP.HCM (trái) giành vé đi tiếp ở Cúp quốc gia ẢNH: CLB TP.HCM

Ngày thi đấu thứ hai của Cúp quốc gia 2025 - 2026 diễn ra vào hôm nay (13.9) hứa hẹn hấp dẫn hơn, với sự xuất hiện của các đội bóng đang thi đấu ở V-League. Trong đó, CLB Ninh Bình được đánh giá sẽ tiếp tục "làm mưa làm gió" ở sân chơi quốc nội. Tại V-League, CLB Ninh Bình dù là tân binh nhưng đã gây ấn tượng mạnh trong giai đoạn khởi động của mùa giải. Sau 3 vòng đấu, Nguyễn Hoàng Đức và đồng đội có màn trình diễn đầy thuyết phục với thành tích toàn thắng, giành 9 điểm tuyệt đối, ghi đến 10 bàn và dẫn đầu bảng xếp hạng. Bên kia chiến tuyến, CLB Phú Thọ vừa hoàn tất thủ tục chuyển giao từ CLB Gia Định (mới từ hạng nhì lên). Chỉ mới vài ngày trước đó, toàn bộ lực lượng CLB Gia Định cũ di chuyển ra Phú Thọ để tập luyện. Với thời gian chuẩn bị quá gấp gáp trước mùa giải mới, CLB Phú Thọ khó có khả năng tạo nên bất ngờ trước CLB Ninh Bình có lực lượng vượt trội với khí thế đang lên cao. Trận đấu giữa CLB Phú Thọ và CLB Ninh Bình diễn ra lúc 16 giờ hôm nay trên sân Việt Trì.

Tại sân Thanh Hóa, lúc 18 giờ là cuộc đối đầu giữa CLB Thanh Hóa và HAGL. Đây là hai đội đang xếp cuối bảng tại V-League mùa này sau 3 lượt trận đầu khi cùng có vỏn vẹn 1 điểm. Trận đấu ra quân ở Cúp quốc gia được xem là cơ hội để cả hai đội vực dậy tinh thần, sự tự tin để bước vào giai đoạn tiếp theo của V-League sau quãng nghỉ FIFA Days tháng 9. Đội bóng xứ Thanh hiện đang gặp nhiều khó khăn, đến từ kết quả của các trận đấu đầu mùa cho đến vấn đề của bầu Đoan. Lãnh đạo tỉnh cũng như CLB đã thể hiện quan điểm sẽ giúp đội bóng vượt qua sóng gió, nhưng vẫn khó tránh cảm giác bấp bênh nhất thời. Trận đấu còn lại của Cúp quốc gia 2025 - 2026 là cuộc đối đầu giữa CLB Long An và CLB Quy Nhơn lúc 16 giờ trên sân Long An.



