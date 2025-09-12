Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Công Phượng cùng đồng đội tri ân các anh hùng liệt sĩ trước mùa giải mới

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
12/09/2025 16:34 GMT+7

Công Phượng cùng đồng đội đã cùng đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước, như một lời tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Sáng 12.9, trong không khí trang nghiêm và thành kính, Công Phượng cùng các đồng đội, Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện CLB Trường Tươi Đồng Nai đã dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước (xã Đồng Tâm, tỉnh Bình Phước cũ).

Công Phượng cùng đồng đội tri ân các anh hùng liệt sĩ trước mùa giải mới- Ảnh 1.

Toàn thể CLB Trường Tươi Bình Phước dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước

ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

Tập thể đội bóng đã bày tỏ tấm lòng biết ơn, đồng thời thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, cống hiến cho người hâm mộ trong mùa giải mới. Ngoài Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước (xã Đồng Tâm), đội cũng đã đến dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia, địa điểm chiến thắng Đồng Xoài (P.Bình Phước).

Công Phượng cùng đồng đội tri ân các anh hùng liệt sĩ trước mùa giải mới- Ảnh 2.

Lương Xuân Trường (giữa) cùng đồng đội dâng hương lên các anh hùng liệt sĩ

ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

Đại diện CLB cho biết, lễ dâng hương trước mùa giải 2025-2026 là lời tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và tạo động lực để đội bóng bước vào mùa giải mới với khát vọng chiến thắng.

Công Phượng cùng đồng đội tri ân các anh hùng liệt sĩ trước mùa giải mới- Ảnh 3.

Nguyễn Công Phượng thắp hương lên các phần mộ liệt sĩ

ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI BÌNH PHƯỚC

Ngày 9.9, tại lễ xuất quân mùa giải 2025-2026, ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, tặng hoa bà Trần Tuệ Hiền, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước. Khoảnh khắc trang trọng này vừa là lời tri ân, vừa khẳng định tinh thần gắn kết, chuyển tiếp ý nghĩa trong bối cảnh hợp nhất hai tỉnh.

Công Phượng cùng đồng đội tri ân các anh hùng liệt sĩ trước mùa giải mới- Ảnh 4.

Chủ tịch Đồng Nai Võ Tấn Đức tặng hoa nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền

ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

Bước vào mùa giải 2025-2026, Trường Tươi Đồng Nai mang theo khát vọng mới. Với sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Việt Thắng, sự góp mặt của những tân binh giàu kinh nghiệm cùng lớp cầu thủ trẻ nhiệt huyết, đội bóng đặt mục tiêu chinh phục suất thăng hạng V-League. Sau một mùa giải lịch sử với nhiều dấu ấn đáng nhớ, khát vọng ấy nay càng được bồi đắp, trở thành động lực để toàn đội thi đấu hết mình, tiếp tục viết nên những trang tự hào mới.

Tin liên quan

Xuân Trường lần đầu nói lời gan ruột về Công Phượng, Minh Vương: Muốn Trường Tươi Đồng Nai chiến thắng!

Xuân Trường lần đầu nói lời gan ruột về Công Phượng, Minh Vương: Muốn Trường Tươi Đồng Nai chiến thắng!

Tiền vệ Lương Xuân Trường xúc động khi lại sát cánh cùng Công Phượng, Minh Vương… trong mùa bóng CLB Trường Tươi Đồng Nai quyết vượt mọi thách thức để góp mặt V-League mùa tới.

Nóng: Đội Công Phượng mở màn mùa giải mới bằng màn trình diễn drone chưa từng có

Khám phá thêm chủ đề

Công Phượng Trường Tươi Đồng Nai nghĩa trang liệt sĩ đồng xoài Bình Phước Xuân Trường V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận