Công Phượng cùng đồng đội tri ân các anh hùng liệt sĩ trước mùa giải mới

Sáng 12.9, trong không khí trang nghiêm và thành kính, Công Phượng cùng các đồng đội, Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện CLB Trường Tươi Đồng Nai đã dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước (xã Đồng Tâm, tỉnh Bình Phước cũ).

Toàn thể CLB Trường Tươi Bình Phước dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

Tập thể đội bóng đã bày tỏ tấm lòng biết ơn, đồng thời thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, cống hiến cho người hâm mộ trong mùa giải mới. Ngoài Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước (xã Đồng Tâm), đội cũng đã đến dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia, địa điểm chiến thắng Đồng Xoài (P.Bình Phước).

Lương Xuân Trường (giữa) cùng đồng đội dâng hương lên các anh hùng liệt sĩ ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

Đại diện CLB cho biết, lễ dâng hương trước mùa giải 2025-2026 là lời tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và tạo động lực để đội bóng bước vào mùa giải mới với khát vọng chiến thắng.

Nguyễn Công Phượng thắp hương lên các phần mộ liệt sĩ ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI BÌNH PHƯỚC

Ngày 9.9, tại lễ xuất quân mùa giải 2025-2026, ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, tặng hoa bà Trần Tuệ Hiền, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước. Khoảnh khắc trang trọng này vừa là lời tri ân, vừa khẳng định tinh thần gắn kết, chuyển tiếp ý nghĩa trong bối cảnh hợp nhất hai tỉnh.

Chủ tịch Đồng Nai Võ Tấn Đức tặng hoa nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

Bước vào mùa giải 2025-2026, Trường Tươi Đồng Nai mang theo khát vọng mới. Với sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Việt Thắng, sự góp mặt của những tân binh giàu kinh nghiệm cùng lớp cầu thủ trẻ nhiệt huyết, đội bóng đặt mục tiêu chinh phục suất thăng hạng V-League. Sau một mùa giải lịch sử với nhiều dấu ấn đáng nhớ, khát vọng ấy nay càng được bồi đắp, trở thành động lực để toàn đội thi đấu hết mình, tiếp tục viết nên những trang tự hào mới.