Cúp quốc gia: Cơ hội nào cho các CLB hạng nhất, đội của Công Phượng liệu có bùng nổ?

Trận đấu đầu tiên Cúp quốc gia mùa giải 2025 - 2026 diễn ra lúc 16 giờ hôm nay giữa 2 đội hạng nhất là CLB TP.HCM và Đồng Tháp trên sân Bà Rịa. Với ưu thế sân nhà, CLB TP.HCM được dự báo sẽ dễ dàng giành chiến thắng để đi tiếp. Bởi CLB Đồng Tháp không dư dả về tài chính nên họ sẽ tập trung cho mục tiêu đua trụ hạng ở giải hạng nhất, chứ không có tham vọng chen chân tiến sâu ở Cúp quốc gia - đấu trường hơi quá sức so với thực lực và tài chính của họ.

Công Phượng (phải) hứa hẹn cùng TTĐN chơi ngang ngửa Becamex TP.HCM Ảnh: Khả Hòa

Đội của Công Phượng đấu ai ở trận ra quân Cúp quốc gia?

Trong các đội hạng nhất thi đấu Cúp quốc gia mùa này, đội Trường Tươi Đồng Nai (TTĐN) do HLV Nguyễn Việt Thắng dẫn dắt được xem là CLB có nhiều tham vọng. Với đội hình gồm Công Phượng, Minh Vương, Xuân Trường, Sầm Ngọc Đức, Hồ Thanh Minh..., CLB TTĐN có đội hình chất lượng không thua gì các đội V-League. Vì thế, đội bóng này sẵn sàng bung sức ở cả hai mặt trận hạng nhất và Cúp quốc gia.

Ở trận ra quân, họ tiếp đội V-League Becamex TP.HCM trên sân nhà Bình Phước lúc 19 giờ 15 ngày 14.9. Đây là trận đấu rất hấp dẫn, được xem là "kẻ tám lạng, người nửa cân". Nếu chơi đúng với phong độ của mình thì đội TTĐN hoàn toàn có thể thắng được đại diện V-League do HLV Nguyễn Anh Đức dẫn dắt. Trận thắng ở vòng khởi động Cúp quốc gia sẽ là động lực lớn để TTĐN đua lên hạng V-League năm nay, nên Công Phượng và đồng đội rất quyết tâm ở trận đấu này.

Một đội hạng nhất khác cũng rất tham vọng là CLB Xuân Thiện Phú Thọ (XTPT, tiền thân là CLB Gia Định). Đội bóng này được xem là đối trọng cùng TTĐN đua thăng hạng V-League. Tuy nhiên, không may mắn cho họ bởi vòng đầu tiên đã đụng ngay đội V-League Ninh Bình lúc 18 giờ ngày 13.9 trên sân Việt Trì. CLB Ninh Bình với Đặng Văn Lâm, Châu Ngọc Quang, Bảo Toàn, Nguyễn Hoàng Đức… đang có phong độ tốt với 3 trận toàn thắng ở V-League, nên chắc chắn sẽ không thể cho XTPT có cơ hội đi xa.

Ở trận "derby" hạng nhất giữa Long An gặp Quy Nhơn lúc 16 giờ ngày 13.9, nhiều khả năng chủ nhà Long An sẽ chiến thắng. Ở trận đấu giữa chủ nhà ĐH Văn Hiến và Bắc Ninh, cơ hội đi tiếp sẽ đến với đội bóng nào cố gắng hơn.

Các đội như Quảng Ninh, Thanh niên TP.HCM đều phải tập trung mặt trận chính của mình là giải hạng nhất, nên rất khó làm nên bất ngờ trước các đại diện đến từ V-League.