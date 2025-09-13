Lịch thi đấu Cúp quốc gia mới nhất: HAGL đấu trí Thanh Hóa, Ninh Bình thị uy sức mạnh?

Hoàng Đức và đồng đội sẽ "nhàn"?

Sau khi trở lại V-League, CLB Ninh Bình thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng với 3 chiến thắng để độc chiếm ngôi đầu. Hoàng Đức và các đồng đội chắc chắn muốn duy trì mạch phong độ này nên sẽ đặt mục tiêu đánh bại CLB Phú Thọ ở trận đấu diễn ra lúc 18 giờ trên sân Việt Trì. Đây là điều nằm trong khả năng của thầy trò HLV Albadalejo Castano Gerard.

Ngay cả khi không được sử dụng 3 ngoại binh, sức mạnh của CLB Ninh Bình cũng là vượt trội với dàn nội binh chất lượng như Mạch Ngọc Hà, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức, Trần Thành Trung, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Quốc Việt, Phạm Gia Hưng... Vì thế, nhiều khả năng CLB Ninh Bình sẽ có một chiến thắng dễ dàng để đi tiếp ở Cúp quốc gia.

Quốc Việt, Hoàng Đức, Gia Hưng (từ phải sang) là những cầu thủ tấn công chất lượng bên phía CLB Ninh Bình ẢNH: MINH TÚ

Cuộc chạm trán của 2 đội cuối bảng V-League

Trận đấu đáng chú ý tiếp theo trong ngày 13.9 diễn ra lúc 18 giờ trên sân Thanh Hóa, nơi CLB Thanh Hóa tiếp đón HAGL. Đây là màn chạm trán giữa 2 "người cùng khổ". Cả 2 đội bóng này đều có khởi đầu chậm chạp tại V-League khi mới có 1 điểm và chia nhau 2 vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Vì thế, cuộc so tài ở Cúp quốc gia có ý nghĩa rất lớn với CLB Thanh Hóa và HAGL. Sau khoảng thời gian nghỉ quan trọng, HLV 2 bên có dịp kiểm chứng những điều chỉnh, thử nghiệm của mình có hiệu quả hay không. Và đội nào giành chiến thắng sẽ có thêm động lực để trở lại mạnh mẽ hơn ở V-League.

Trận đấu còn lại của ngày 13.9 là cuộc đấu giữa CLB Long An và Quy Nhơn United, diễn ra lúc 16 giờ trên sân Long An. Cuộc đối đầu này tương đối đáng xem. Người hâm mộ chờ đợi chứng kiến màn trình diễn của Nguyễn Trọng Đại, cựu thủ quân đội tuyển U.19 Việt Nam, người từng dự VCK U.20 World Cup 2017 cùng Hoàng Đức, Quang Hải... Anh sẽ là nhân tố quan trọng của CLB Long An ở mùa giải tới.







