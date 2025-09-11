Ông Kim đẩy mạnh 'cấy' lứa U.23 Việt Nam lên đội tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang-sik sẽ trao nhiều cơ hội hơn cho những trụ cột U.23 Việt Nam như Đình Bắc ảnh: Minh Tú

Ông Kim đầu tư cho U.23 Việt Nam

Đến Việt Nam từ đầu tháng 5.20224, HLV Kim Sang-sik dành thời gian cho đội tuyển Việt Nam sau đó vô địch AFF Cup 2024, tiếp theo là vòng loại Asian Cup 2027. Có thể nói trong 1 năm đầu cầm quân, ông Kim chủ yếu dồn lực vực dậy đội tuyển Việt Nam và giao đội U.23 Việt Nam cho trợ lý.

Phải đến tháng 6.2025, nhà cầm quân người Hàn Quốc mới lần đầu trực tiếp làm việc với U.23 Việt Nam ở đợt tập trung tại sân Bà Rịa (P.Bà Rịa, TP.HCM), chuẩn bị cho giải U.23 Đông Nam Á 2025 ở Indonesia, nơi chúng ta đã lên ngôi vô địch.

Năm 2025 này tâm điểm chú ý của HLV Kim Sang-sik sẽ là đội U.23 Việt Nam với 4 mục tiêu quan trọng gồm U.23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U.23 châu Á (đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) và sắp tới là SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12.2025 ở Thái Lan và VCK U.23 châu Á tháng 1.2026 tại Ả Rập Xê Út.

Đội tuyển U.23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu tham dự VCK giải U.23 châu Á 2026 ảnh: Minh Tú

Trong tầm nhìn xa hơn nữa, các cầu thủ U.23 Việt Nam sẽ còn một đấu trường cấp châu lục để thử sức là ASIAD 2026 ở Nhật Bản (tháng 9.2026) với đích nhắm là cột mốc vào đến bán kết năm 2018 của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Xen kẽ giữa những lịch thi đấu này của các đàn em U.23, ông Kim sẽ có đợt làm việc chớp nhoáng khi đội tuyển Việt Nam đá 2 trận với Nepal vào tháng 10.2025 và Malaysia, Lào (tháng 3.2026) trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Nhìn vào cơ hội đoạt vé dự Asian Cup 2027 hiện còn rất nhỏ (phải thắng Malaysia ít nhất 4-0 trở lên), trọng tâm của nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ là thúc đẩy sự trưởng thành để cấy dần lứa U.23 Việt Nam hiện tại để làm mới đội tuyển Việt Nam có nhiều trụ cột đã mấp mé chạm ngưỡng.

Mở ra chu kỳ mới

Hiểu Minh chơi chắc chắn giúp hàng thủ U.23 Việt Nam giữ sạch lưới sau 3 trận ảnh: Minh Tú

Cuối năm 2017, HLV Park Hang-seo đến khi bóng đá Việt Nam đang chìm trong thất vọng sau thất bại tại SEA Games 29 tại Malaysia, để rồi kỳ tích Thường Châu với ngôi á quân giải U.23 châu Á đầu năm 2018 đã thay đổi tất cả.

Lứa U.23 Việt Nam của Quang Hải, Công Phượng, Đình Trọng, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Văn Thanh, Xuân Trường, Hồng Duy, Đức Huy, Văn Toàn… thức tỉnh ngọn lửa niềm tin và kỳ vọng cho cả nước, sau đó trở thành bộ khung giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, vào đến tứ kết Asian Cup 2019.

Sau gần 10 năm, Công Phượng, Đình Trọng, Xuân Trường hay Đức Huy... đã không còn được gọi lên đội tuyển Việt Nam trong khi Duy Mạnh, Văn Thanh, Hồng Duy, Tiến Dũng, Văn Toàn… bắt đầu cảm nhận rõ hơn gánh nặng tuổi tác sau nhiều chấn thương lớn nhỏ.

Ông Kim đang dày công chuẩn bị để làm mới đội tuyển Việt Nam một cách hợp lý ảnh: Minh Tú

Đợt tập trung ở kỳ FIFA Days tháng 9 vừa qua khi không có trận giao hữu quốc tế và đội tuyển U.23 Việt Nam đá vòng loại U.23 châu Á 2026 là cơ hội vàng để những nhân tố mới trên 23 tuổi tại V-Leauge thể hiện mình.

Tiếc rằng dù chiếm hơn một nửa đội hình được gọi, nhưng dấu ấn của các tân binh như Gia Hưng, Văn Tới, Hoàng Anh, Du Học… vẫn khá mờ nhạt dù HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh đã dành thời lượng chơi bóng khá nhiều cho họ.

Ngược lại, sự trưởng thành rõ rệt của lứa U.23 Việt Nam sau màn thể hiện chắc chắn, lì lợm và bản lĩnh ở giải U.23 Đông Nam Á và vòng loại U.23 châu Á càng khẳng định lộ trình ngày một rõ ràng để họ tham gia sâu, tập gánh vác nhiều trách nhiệm hơn ở đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam chưa thỏa mãn sau chức vô địch AFF Cup 2024 ảnh: Minh Tú

Thực tế vài năm qua từ thời HLV Troussier và bây giờ dưới thời ông Kim, có khá nhiều gương mặt ở đội U.23 Việt Nam thường xuyên "ăn cơm tuyển" ở đội 1 như Văn Khang, Đình Bắc, Trung Kiên, Lý Đức, Văn Trường, Thanh Nhàn… hay bản thân Vĩ Hào đang hồi phục chấn thương.

Phía trước đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ còn hàng loạt mặt trận quan trọng, HLV Kim Sang-sik sẽ mở thêm suất cho những cầu thủ U.23 Việt Nam đang tiến bộ nhanh như Hiểu Minh, Lê Viktor, Ngọc Mỹ, Văn Thuận… để góp mặt ở đội tuyển Việt Nam.

Đó sẽ là cơ hội quý giá để họ học được và trưởng thành nhanh hơn nhiều nhờ tập luyện cùng các đàn anh giàu kinh nghiệm ở đội tuyển Việt Nam, nhất khi đối thủ 2 trận sắp tới ở vòng loại Asian Cup 2027 chỉ là Nepal thua chúng ta đến 63 bậc trên bảng xếp hạng thế giới (176 so với 113 của Việt Nam).