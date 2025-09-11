Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 nuôi khát vọng tái lập kỳ tích Thường Châu: Tại sao không, cần cải tổ điều gì?

Thiếu Bá
Thiếu Bá
11/09/2025 09:43 GMT+7

U.23 Việt Nam toàn thắng cả 3 trận vòng loại giải U.23 châu Á 2026. Tuy nhiên, tính chất của vòng chung kết sẽ khác hẳn vòng loại, đội bóng của HLV Kim Sang-sik vì thế cần sớm hoàn thiện chính mình.

Những thông số đáng quan tâm của U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam toàn thắng 3 trận vòng loại, trước U.23 Bangladesh, Singapore và Yemen, không để thủng lưới bàn nào. Đấy là những chi tiết phản ánh sự vượt trội của đội bóng trong tay HLV Kim Sang-sik, so với các đối thủ ở bảng C vòng loại giải U.23 châu Á 2026.

U.23 nuôi khát vọng tái lập kỳ tích Thường Châu: Tại sao không, cần cải tổ điều gì? - Ảnh 1.

Các tiền đạo của U.23 Việt Nam có hiệu suất ghi bàn chưa tốt

Ảnh: Minh Tú

Tuy nhiên, vẫn có một vài thông số, cho thấy U.23 Việt Nam vẫn cần phải cải thiện trước khi tham dự vòng chung kết (VCK) giải châu lục, diễn ra tháng 1 năm sau. Đầu tiên, U.23 Việt Nam ghi được 4 bàn sau 3 trận vòng loại, bình quân khoảng 1,33 bàn/trận. Đây là tỷ lệ ghi bàn không cao.

Thứ nhì, 2 tiền đạo thường xuyên chơi cao nhất trong đội hình U.23 Việt Nam tại vòng loại giải U.23 châu Á, gồm Đình Bắc và Quốc Việt không ghi bàn nào ở 3 trận đấu đã qua. Riêng Quốc Việt gây thất vọng lớn, khi anh không những không ghi bàn, mà còn không thể tạo áp lực đủ lớn lên hàng thủ đối phương.

Đây là những điều cần phải thay đổi tại VCK. So với vòng loại, các đối thủ của U.23 Việt Nam ở VCK U.23 châu Á 2026 mạnh hơn hẳn. Khi đối đầu với các đối thủ mạnh ở VCK, các cơ hội ghi bàn sẽ không dễ dàng đến như ở các trận vòng loại. Chính vì thế, các chân sút của U.23 Việt Nam cần hiệu quả hơn, nhạy bén hơn trước khung thành đối phương.

Chỉ khi tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn, U.23 Việt Nam mới có thể giành chiến thắng trước các đối thủ ở VCK, từ đó chúng ta mới có hy vọng chạm đến các mục tiêu mà chúng ta đề ra cho giải đấu này (vượt qua vòng bảng, vươn tới các bất ngờ lớn hơn…)

Nâng cao thể lực

Vấn đề tiếp theo mà U.23 Việt Nam cần quan tâm trước VCK giải U.23 châu Á 2026, đó là thể lực và độ dẻo dai của các cầu thủ. Có thể nhận thấy trong trận đấu với U.23 Yemen tối 9.9, U.23 Việt Nam khó đá hơn hẳn, so với khi chúng ta gặp các đội U.23 Bangladesh và Singapore những ngày trước đó.

U.23 nuôi khát vọng tái lập kỳ tích Thường Châu: Tại sao không, cần cải tổ điều gì? - Ảnh 2.

Đối thủ có thể lực tốt khiến cầu thủ U.23 Việt Nam khó đá

Ảnh: Minh Tú

Nguyên nhân chủ yếu khiến U.23 Việt Nam khó đá khi gặp U.23 Yemen, đó là các cầu thủ đến từ Tây Á có thể lực rất tốt, họ đeo bám sát các cầu thủ Việt Nam, khiến cho các học trò của HLV Kim Sang-sik khó phô diễn kỹ thuật cá nhân của mình.

Nhờ thể lực tốt, các cầu thủ U.23 Yemen không ngần ngại va chạm mạnh với các cầu thủ Việt Nam, càng khiến cho các cầu thủ chủ nhà phải dè chừng trong những tình huống tranh chấp tay đôi.

So với cầu thủ Yemen, hầu hết các đội bóng sẽ xuất hiện tại VCK giải U.23 châu Á 2026 đều có thể lực tương đương, thậm chí có thể lực tốt hơn. Chính vì thế, thách thức dành cho đoàn quân của HLV Kim Sang-sik khi đó sẽ lớn hơn.

Đây là điều mà U.23 Việt Nam sẽ phải tính toán trong thời gian tới. HLV Kim Sang-sik cần có những bài tập phù hợp để nâng cao thể lực cho các cầu thủ, đồng thời ông Kim có thể bổ sung thêm những cầu thủ có tố chất tốt, thể lực tốt, để hướng đến việc rút ngắn khoảng cách, thậm chí cân bằng về mặt sức mạnh cơ bắp với các đối thủ tầm châu Á. Trong số những cầu thủ được bổ sung, có thể xuất hiện trung vệ "khổng lồ" đang khoác áo HAGL Đinh Quang Kiệt (cao 1,96 m), một gương mặt rất giàu triển vọng, có thể giúp U.23 Việt Nam mạnh lên.

Mới đây, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định rằng việc liên tục góp mặt tại vòng chung kết từ năm 2016 đến nay, trong đó có dấu ấn ngôi á quân năm 2018, là minh chứng rõ ràng cho sự đầu tư và định hướng đúng đắn trong phát triển bóng đá trẻ của Việt Nam.

Liệu U.23 Việt Nam có thêm một lần tạo kỳ tích như tại Thường Châu năm nào?

Bình luận (0)

