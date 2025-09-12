Tin sốc cho ông Kim: Vĩ Hào tập lại nhưng bị gạch tên khỏi V-League, sợ lỡ SEA Games?

Vĩ Hào, Tấn Tài tập luyện lại cùng CLB Becamex TP.HCM Ảnh: CLB Becamex TP.HCM

Bùi Vĩ Hào hồi phục nhanh nhưng chưa được đấu V-Leauge

Dòng trạng thái hân hoan của fanpage CLB Becamex TP.HCM: "Cơn mưa chiều chỉ làm cỏ thêm xanh, sương chỉ làm không khí thêm ngầu… còn phần nóng bỏng thì để Bùi Vĩ Hào lo!", kèm lời chào đón trở lại gửi đến trò cưng của HLV Kim Sang-sik.

Trước đó vào cuối tháng 3.2025, Bùi Vĩ Hào đã bị chấn thương trong buổi tập trên mặt sân có chất lượng khá xấu, trước thềm trận Becamex TP.HCM gặp Ninh Bình FC ở tứ kết Cúp quốc gia.

Kết quả chụp MRI xác định anh bị đứt dây chằng cổ chân phải, nứt xương mác. Chàng trai quê ở tỉnh An Giang đã trải qua ca phẫu thuật khá thành công tại TP.HCM, tiếp đó theo tập hồi phục ở TP.HCM với chế độ 1 kèm 1.

Vĩ Hào đã được mổ thành công tại Bệnh viện quốc tế Nam Sài Gòn ảnh: Linh Nhi

Các chuyên gia vật lý trị liệu tại TP.HCM đánh giá Vĩ Hào rất mạnh mẽ, kiên trì và quyết tâm theo trọn các bài tập. Cộng thêm cơ địa tốt nên anh hồi phục rất nhanh, sớm hơn dự kiến.

Từ giữa tháng 8, Bùi Vĩ Hào đã có thể trở lại sân cỏ, bắt đầu tập các bài bổ trợ với bóng. Sau đó, tiền đạo sinh năm 2003 đã tập luyện trở lại cùng CLB Becamex TP.HCM, với đánh giá từ các chuyên gia phục hồi rằng Vĩ Hào sẽ có thể thi đấu từ cuối tháng 10.

Nhưng tiếc rằng không biết vì lý do gì, CLB Becamex TP.HCM đã bất ngờ không đăng ký Vĩ Hào cho V-League, dù bản thân anh đã rất nỗ lực và sẵn sàng cho ngày trở lại.

Đội tuyển U.23 Việt Nam vắng Vĩ Hào ở SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á?

Fanpage CLB Becamex TP.HCM hân hoan chào đón Vĩ Hào tập luyện trở lại cùng đội bóng ảnh: CLB Becamex TP.HCM

Suốt thời gian qua, HLV Kim Sang-sik đã liên tục cập nhật về tình hình chấn thương của Bùi Vĩ Hào - cậu "trò cưng" lọt vào mắt xanh ngay từ đầu, được ông nhắm đến như nhân tố chủ chốt làm mới hàng công đội tuyển Việt Nam, thể hiện qua tần suất đá chính rất dày ở AFF Cup 2024.

Bản thân ông Kim đã rất vui khi nghe về tiến độ hồi phục nhanh của Vĩ Hào. Nhưng có lẽ ông sẽ rất sốc khi biết chuyện anh không được HLV Anh Đức đăng ký trong danh sách thi đấu của CLB Becamex TP.HCM ở lượt đi V-League 2025 - 2026.

Rất khó hiểu, vì theo lịch thi đấu mùa bóng này được VPF ấn hành, lượt đi của V-League 2025 - 2026 sẽ kéo dài đến cuối tháng 2.2026, hơn xa đến 4 tháng so với dự đoán Vĩ Hào có thể thi đấu trở lại vào cuối tháng 10.

Không biết HLV Anh Đức và CLB Becamex TP.HCM có tính toán gì. Nếu nói cẩn thận thì cũng không đúng do Vĩ Hào ngay từ lúc này đã tập lại và dư dả rất nhiều thời gian để đá ở lượt đi V-League. Nhưng rõ ràng đây một thiệt thòi cho chính đội bóng này, trong cảnh hàng công đã không còn Tiến Linh.

HLV Anh Đức đã không đăng ký Vĩ Hào cho lượt đi V-League 2025 - 2026 ảnh: CLB Becamex TP.HCM

Ở tầm quốc gia, việc Vĩ Hào chỉ tập chay không thể thi đấu tại môi trường đỉnh cao trực tiếp ảnh hưởng đến sức mạnh của đội tuyển Việt Nam và đặc biệt là U.23 Việt Nam trước thềm hàng loạt giải đấu quan trọng cấp khu vực và châu lục.

Được biết, HLV Kim Sang-sik đang ấp ủ ý định triệu tập Vĩ Hào để kiểm tra mức độ hồi phục của anh ở kỳ FIFA Days tháng 10 tới. Nhưng rõ ràng hoàn cảnh éo le hiện tại của Vĩ Hào đang khiến khả năng anh bị lỡ mất SEA Games 33 sẽ diễn ra tại Thái Lan tháng 12 và VCK U.23 châu Á tháng 1.2026 là rất lớn!

Ngoài Vĩ Hào, đầu mùa bóng này danh sách cầu thủ không được Becamex TP.HCM đăng ký cho lượt đi V-League 2025 - 2026 còn có tuyển thủ Hồ Tấn Tài, tuyển thủ U.20 Việt Nam Nguyễn Ngọc Chiến... dù họ đều đã tập lại được cùng với CLB.

Cũng nói thêm, giống Xuân Son thì Ngọc Chiến đã được đăng ký đá Cúp quốc gia còn Bùi Vĩ Hào và Hồ Tấn Tài đều không được đăng ký thi đấu trên mặt trận này. Nói cách khác, 2 tuyển thủ quốc gia của Becamex TP.HCM đều sẽ xa rời bóng đá đỉnh cao đến tận tháng 2.2026!