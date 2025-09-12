Sân Thống Nhất hỗ trợ tối đa, đội tuyển Việt Nam quyết đánh bại Nepal

Đ ÓN CHÀO ĐỘI TUYỂN SAU 3 NĂM

Việc Liên đoàn Bóng đá Nepal chủ động đề nghị VFF chuyển trận thi đấu trên sân nhà của họ dự kiến diễn ra vào ngày 14.10 từ thủ đô Kathmandu sang VN đã mở ra cơ hội để đội tuyển VN gặp lại người hâm mộ TP.HCM. VFF sau khi trao đổi với Ban giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất đã nhận được văn bản đồng ý của đơn vị này, chính thức chốt phương án đội tuyển VN sẽ đá 2 trận với Nepal tại TP.HCM: sân Gò Đậu ngày 9.10 và sân Thống Nhất ngày 14.10.

Khuất Văn Khang (12) ghi bàn trong ngày ra mắt đội tuyển VN trên sân Thống Nhất tháng 10.2022 Ảnh: Khả Hòa

Như vậy sau 3 năm xa cách kể từ Cúp giao hữu Hưng Thịnh tháng 10.2022, đội tuyển VN sẽ quay trở lại sân Thống Nhất. Trước đó, HLV Philippe Troussier và 1 năm đầu của HLV Kim Sang-sik, đội tuyển VN chủ yếu đá ở miền Bắc, nếu có vào Nam cũng sẽ phải chọn sân ở Bình Dương cũ. Lý do đơn giản vì sân Thống Nhất xuống cấp, đặc biệt khán đài B (3.500 chỗ ngồi) phải cấm khán giả, khiến sức chứa chung giảm xuống chỉ còn 10.000 người.

Mặc dù vậy, có thể khẳng định đội tuyển VN và Nepal sẽ nhận được các điều kiện hỗ trợ tốt nhất từ sân Thống Nhất, trong đó khu vực khán đài B sẽ dành riêng để bố trí đại kỳ. Giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất, ông Nguyễn Hữu Thành, chia sẻ: "Sau khi nhận được lời đề nghị từ VFF, chúng tôi đã có công văn trả lời đồng ý. Đây là tin rất vui cho người hâm mộ TP.HCM. Chắc chắn bà con sẽ rất háo hức chờ đón trận đấu vì đã 3 năm rồi không được chứng kiến đội tuyển VN ghé thăm và thi đấu tại TP.HCM. Do vậy, chúng tôi rất ủng hộ khi VFF đề cập đưa trận đấu với Nepal ngày 14.10 về sân Thống Nhất. Chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất để hỗ trợ tối đa cho các yêu cầu chuyên môn của VFF, đội tuyển VN và Nepal. Nếu không kẹt lịch thi đấu ở V-League hay hạng nhất, sân Thống Nhất sẽ bố trí các buổi tập luyện tốt nhất cho hai đội bóng, hoặc các hoạt động đi kèm của VFF. Chúng tôi xác định đây là trách nhiệm quốc gia...".

T RẺ HÓA LỰC LƯỢNG

Đội tuyển VN đặt mục tiêu giành trọn 6 điểm trong 2 trận gặp Nepal để duy trì cạnh tranh với Malaysia trong cuộc đua giành vé ở bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Kim Sang-sik còn khá hẹp sau trận thua Malaysia 0-4 ở lượt đi, nhưng trận lượt về vào tháng 3.2026 vẫn rất quan trọng. Ngay cả khi không thể lật ngược thế cờ (phải thắng 4 bàn cách biệt trở lên để so sánh hiệu số bàn thắng bại) thì một màn trình diễn và kết quả tốt trên sân nhà vẫn có ý nghĩa lớn. Trong chiến lược dài hơi, ông Kim muốn bảo đảm duy trì ngọn lửa khát khao chiến thắng cho đội tuyển VN, đồng thời gia tăng thêm sự cạnh tranh từng vị trí trong bối cảnh các cầu thủ U.23 VN đang dần trở nên cứng cáp hơn.

Chức vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025 và 3 trận thắng tuyệt đối không để thua bàn nào ở vòng loại giải U.23 châu Á 2026 đang giúp U.23 VN khơi dậy niềm tin ngày một lớn từ người hâm mộ. Thực tế, sự trưởng thành của đội bóng này đã được gieo mầm từ thời HLV Troussier, tiếp tục được đẩy mạnh dưới triều đại HLV Kim Sang-sik. Những cái tên như Đình Bắc, Văn Khang, Trung Kiên, Văn Trường, Thanh Nhàn, Thái Sơn… đã nhiều lần được triệu tập và ra sân cho đội tuyển VN trong vài năm qua. Trong khi Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Lê Viktor, Ngọc Mỹ, Xuân Bắc đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Đặc biệt, ông Kim đang có thuận lợi rất lớn khi xu hướng trẻ hóa ở các CLB giúp cầu thủ U.23 VN ra sân nhiều hơn ở đấu trường V-League. Việc gặp Nepal (xếp dưới VN 63 bậc trên bảng xếp hạng FIFA) sẽ là cơ hội để ông Kim thúc đẩy mạnh hơn việc trẻ hóa đội tuyển VN.