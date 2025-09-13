Lịch thi đấu V-League hôm nay: 'Nóng' tại sân Thống Nhất, CLB CA TP.HCM gặp núi lớn

P HÉP THỬ CHO CLB CA TP.HCM

Lúc 19 giờ 15, CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) tiếp đón đương kim vô địch V-League Nam Định trên sân nhà Thống Nhất. Màn tranh tài này hứa hẹn sẽ rất nóng bỏng trên cả sân cỏ lẫn khán đài, khi đội khách được tiếp lửa bởi cộng đồng người con Nam Định đông đảo đang sinh sống và làm việc ở TP.HCM.

CLB CA TP.HCM (giữa) muốn kéo dài mạch toàn thắng trên sân nhà Thống Nhất khi tiếp CLB Nam Định ẢNH: KHẢ HÒA

Sau 3 vòng đầu, CLB CA TP.HCM tạm đứng giữa bảng với 6 điểm sau 2 chiến thắng trước CLB Hà Nội và HAGL. Quãng nghỉ FIFA Days vừa qua thực sự quý giá để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức điều chỉnh lại lối chơi, bù lại sự thiệt thòi khi thua các đối thủ đến 2 tháng chuẩn bị. Điểm đáng ghi nhận ở CLB này là tinh thần, thái độ các cầu thủ rất tốt, được chính HLV Lê Huỳnh Đức khen ngợi. Các ngoại binh mới như Utzig, Makrillos, Matheus đã quen thời tiết và văn hóa, ẩm thực ở TP.HCM, đang kết nối tốt hơn với Endrick, Tiến Linh, Văn Toàn, Ngọc Long, Huy Toàn, Quang Hùng. Việc tiếp đón đối thủ mạnh như Nam Định sẽ là phép thử liều cao để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đánh giá chính xác mức độ tiến bộ của mình.

Kỳ FIFA Days cũng đến rất kịp lúc với CLB Nam Định sau khởi đầu không tốt khi thua SLNA và 2 màn lội ngược dòng chật vật trước CLB Hải Phòng, PVF-CAND. Hàng công của đội về lý thuyết rất mạnh với tiền đạo Kyle Hudlin cùng Eid Mahmoud (tổng định giá 1 triệu euro) vẫn chưa thể bắt nhịp cùng Brenner, Romulo. Trong khi đó, hàng thủ CLB Nam Định đầu mùa này hay mất tập trung, để thủng lưới trong 3 trận liền, hai trong số đó để đối thủ dưới cơ dẫn bàn trước. Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt rất muốn thắng trong trận đá sớm, nhằm tạo đà đánh bại CLB Ratchaburi (Thái Lan) tại AFC Champions League 2. Nhưng chắc chắn CLB CA TP.HCM đang toàn thắng trên sân nhà Thống Nhất sẽ là thử thách không dễ cho đội khách.

Ngôi đầu V-League CHO CLB CAHN?

Ở kỳ FIFA Days vừa qua, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã có trận giao hữu chất lượng với đội tuyển VN. Dù thua 3-4 trong hoàn cảnh các ngoại binh như Leo Artur, Alan, Gomes, Mauk, Vitor được cho nghỉ, nhưng các bàn thắng của Đức Nam, Văn Đô, Văn Toản cho thấy bề dày lực lượng đáng gờm của đội bóng thủ đô. Trong 3 tuần qua, HLV Mano Polking liên tục cho các học trò đá giao hữu nhằm duy trì sự liền lạc trong lối chơi. Dự báo CLB Hải Phòng sẽ có chuyến làm khách không dễ dàng, nhất là khi đội chủ nhà CAHN đang thể hiện lối chơi tấn công đáng xem nhất VN lúc này. Alan đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 pha lập công sẽ tiếp tục là mũi nhọn cao nhất. Ngoài ra, Leo Artur (2 bàn), Quang Hải (1 bàn) đều sẵn sàng ghi dấu ấn, trong khi mọi vị trí đều có thể kiến tạo.

Nếu giành trọn 3 điểm trong trận đấu diễn ra lúc 19 giờ 15 trên sân Hàng Đẫy hôm nay, CLB CAHN sẽ có 10 điểm và soán ngôi đầu của Ninh Bình FC. Chiến thắng cũng sẽ tạo động lực lớn cho Quang Hải và đồng đội, trước khi bay sang Trung Quốc đá trận mở màn AFC Champions League 2 với CLB Bejing Guoan. Sân Hàng Đẫy hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, khi CLB Hải Phòng được dẫn dắt bởi ông Chu Đình Nghiêm (được đánh giá có năng lực xây dựng lối chơi sắc nét nhất trong làng HLV nội). Lực lượng không có ngôi sao, nhưng CLB Hải Phòng luôn trình diễn thứ bóng đá kiểm soát bóng, kỹ thuật, sáng tạo ngay cả khi làm khách trước các đội mạnh.