Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League hôm nay: 'Nóng' tại sân Thống Nhất, CLB CA TP.HCM gặp núi lớn

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
13/09/2025 00:56 GMT+7

Hai ứng cử viên vô địch là CLB Công an Hà Nội và Nam Định cùng đá sớm vòng 6 V-League vào hôm nay 13.9, với tham vọng bứt lên trước khi bước vào AFC Champions League 2.

PHÉP THỬ CHO CLB CA TP.HCM

Lúc 19 giờ 15, CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) tiếp đón đương kim vô địch V-League Nam Định trên sân nhà Thống Nhất. Màn tranh tài này hứa hẹn sẽ rất nóng bỏng trên cả sân cỏ lẫn khán đài, khi đội khách được tiếp lửa bởi cộng đồng người con Nam Định đông đảo đang sinh sống và làm việc ở TP.HCM.

Lịch thi đấu V-League hôm nay: 'Nóng' tại sân Thống Nhất, CLB CA TP.HCM gặp núi lớn- Ảnh 1.

CLB CA TP.HCM (giữa) muốn kéo dài mạch toàn thắng trên sân nhà Thống Nhất khi tiếp CLB Nam Định

ẢNH: KHẢ HÒA

Sau 3 vòng đầu, CLB CA TP.HCM tạm đứng giữa bảng với 6 điểm sau 2 chiến thắng trước CLB Hà Nội và HAGL. Quãng nghỉ FIFA Days vừa qua thực sự quý giá để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức điều chỉnh lại lối chơi, bù lại sự thiệt thòi khi thua các đối thủ đến 2 tháng chuẩn bị. Điểm đáng ghi nhận ở CLB này là tinh thần, thái độ các cầu thủ rất tốt, được chính HLV Lê Huỳnh Đức khen ngợi. Các ngoại binh mới như Utzig, Makrillos, Matheus đã quen thời tiết và văn hóa, ẩm thực ở TP.HCM, đang kết nối tốt hơn với Endrick, Tiến Linh, Văn Toàn, Ngọc Long, Huy Toàn, Quang Hùng. Việc tiếp đón đối thủ mạnh như Nam Định sẽ là phép thử liều cao để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đánh giá chính xác mức độ tiến bộ của mình.

Kỳ FIFA Days cũng đến rất kịp lúc với CLB Nam Định sau khởi đầu không tốt khi thua SLNA và 2 màn lội ngược dòng chật vật trước CLB Hải Phòng, PVF-CAND. Hàng công của đội về lý thuyết rất mạnh với tiền đạo Kyle Hudlin cùng Eid Mahmoud (tổng định giá 1 triệu euro) vẫn chưa thể bắt nhịp cùng Brenner, Romulo. Trong khi đó, hàng thủ CLB Nam Định đầu mùa này hay mất tập trung, để thủng lưới trong 3 trận liền, hai trong số đó để đối thủ dưới cơ dẫn bàn trước. Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt rất muốn thắng trong trận đá sớm, nhằm tạo đà đánh bại CLB Ratchaburi (Thái Lan) tại AFC Champions League 2. Nhưng chắc chắn CLB CA TP.HCM đang toàn thắng trên sân nhà Thống Nhất sẽ là thử thách không dễ cho đội khách.

Ngôi đầu V-League CHO CLB CAHN?

Ở kỳ FIFA Days vừa qua, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã có trận giao hữu chất lượng với đội tuyển VN. Dù thua 3-4 trong hoàn cảnh các ngoại binh như Leo Artur, Alan, Gomes, Mauk, Vitor được cho nghỉ, nhưng các bàn thắng của Đức Nam, Văn Đô, Văn Toản cho thấy bề dày lực lượng đáng gờm của đội bóng thủ đô. Trong 3 tuần qua, HLV Mano Polking liên tục cho các học trò đá giao hữu nhằm duy trì sự liền lạc trong lối chơi. Dự báo CLB Hải Phòng sẽ có chuyến làm khách không dễ dàng, nhất là khi đội chủ nhà CAHN đang thể hiện lối chơi tấn công đáng xem nhất VN lúc này. Alan đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 pha lập công sẽ tiếp tục là mũi nhọn cao nhất. Ngoài ra, Leo Artur (2 bàn), Quang Hải (1 bàn) đều sẵn sàng ghi dấu ấn, trong khi mọi vị trí đều có thể kiến tạo.

Nếu giành trọn 3 điểm trong trận đấu diễn ra lúc 19 giờ 15 trên sân Hàng Đẫy hôm nay, CLB CAHN sẽ có 10 điểm và soán ngôi đầu của Ninh Bình FC. Chiến thắng cũng sẽ tạo động lực lớn cho Quang Hải và đồng đội, trước khi bay sang Trung Quốc đá trận mở màn AFC Champions League 2 với CLB Bejing Guoan. Sân Hàng Đẫy hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, khi CLB Hải Phòng được dẫn dắt bởi ông Chu Đình Nghiêm (được đánh giá có năng lực xây dựng lối chơi sắc nét nhất trong làng HLV nội). Lực lượng không có ngôi sao, nhưng CLB Hải Phòng luôn trình diễn thứ bóng đá kiểm soát bóng, kỹ thuật, sáng tạo ngay cả khi làm khách trước các đội mạnh.

Tin liên quan

Cúp quốc gia 2025 - 2026: CLB TP.HCM khởi đầu suôn sẻ

Cúp quốc gia 2025 - 2026: CLB TP.HCM khởi đầu suôn sẻ

Trong ngày tái ngộ của 2 cựu tuyển thủ quốc gia VN, HLV Nguyễn Minh Phương đã dẫn dắt CLB TP.HCM giành chiến thắng trước đội Đồng Tháp của cựu tiền đạo Phan Thanh Bình.

Lịch thi đấu Cúp quốc gia mới nhất: HAGL đấu trí Thanh Hóa, Ninh Bình thị uy sức mạnh?

Tin sốc cho ông Kim: Vĩ Hào tập lại nhưng bị gạch tên khỏi V-League, sợ lỡ SEA Games?

Khám phá thêm chủ đề

CLB Công an Hà Nội Văn Toản Ngọc Long CLB Hải Phòng Quang Hải V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận