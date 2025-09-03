Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lộ diện nhân sự đội tuyển Việt Nam đấu CLB Công an Hà Nội

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
03/09/2025 10:45 GMT+7

Với việc Quang Hải, Hai Long dính chấn thương, đội hình mạnh nhất của đội tuyển VN chuẩn bị cho cuộc đối đầu CLB Công an Hà Nội (ngày 4.9) sẽ có sự thay đổi.

Thủ môn nào bắt chính cho đội tuyển Việt Nam?

Không có Nguyễn Filip lẫn Đình Triệu, Văn Lâm hay Trung Kiên, suất thủ môn bắt chính trở nên khó đoán khi Văn Chuẩn, Văn Việt tương đối cân tài, cân sức. Cả hai người gác đền này đều còn trẻ, có phản xạ lẫn khả năng chơi chân tốt. Nhưng nếu dựa trên những gì đã thể hiện ở V-League, Văn Việt có một chút lợi thế. Anh góp công lớn giúp CLB Thể Công Viettel chỉ mới nhận 1 bàn thua, thấp nhất giải. Trong khi đó, Văn Chuẩn đã phải vào lưới nhặt bóng 6 lần, thuộc nhóm nhiều nhất giải. Ở phía trên, bộ 3 trung vệ uy tín nhất vẫn là Xuân Mạnh - Thành Chung - Duy Mạnh. Các nhân tố mới như Văn Tới, Hoàng Phúc, Quang Kiệt chưa thể hiện tốt tại V-League nên nhiều khả năng được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Ở biên trái, Cao Pendant Quang Vinh vẫn chắc suất nhờ sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Tuấn Tài, Văn Vĩ sẽ là những phương án dự phòng. Phía đối diện, thứ tự ưu tiên sẽ là Tiến Anh, Du Học.

Lộ diện nhân sự đội tuyển Việt Nam đấu CLB Công an Hà Nội- Ảnh 1.

Từ trái qua: Tiến Linh, Hoàng Đức, Duy Mạnh, Minh Khoa, Thành Chung sẽ là những nhân tố quan trọng của đội tuyển VN

ẢNH: NGỌC LINH

Nơi tuyến giữa, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh không còn sự phục vụ của Doãn Ngọc Tân. Lúc này, nhiệm vụ đánh chặn sẽ thuộc về Đức Chiến. Chiến và Hoàng Đức gần như chắc suất đá chính khi cả hai đang chơi rất ăn ý, ấn tượng, là điểm tựa để CLB Ninh Bình duy trì chuỗi 3 trận thắng liên tiếp tại V-League. 4 suất còn lại tùy thuộc vào việc đội tuyển VN vận hành theo sơ đồ 3-5-2 hay 3-4-3. Nếu muốn tăng khả năng kiểm soát ở giữa sân, một tiền vệ con thoi nữa sẽ được sử dụng. Người được đánh giá cao nhất lúc này là Minh Khoa, tiếp theo là Hoàng Anh. Khi đó, cặp tiền đạo là Tiến Linh - Tuấn Hải. Nếu muốn tăng cường "hỏa lực", đội tuyển VN có thể dùng cả 3 tiền đạo gồm Tuấn Hải - Tiến Linh - Gia Hưng. Châu Ngọc Quang cũng có thể đảm nhận vị trí tiền đạo cánh, nếu quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh chưa muốn sử dụng Gia Hưng, người mới có lần đầu được gọi lên đội tuyển VN.

Tất nhiên, trong một trận giao hữu, đội tuyển VN có thể thử nghiệm nhiều. Tuy vậy, CLB Công an Hà Nội sở hữu dàn cầu thủ ngoại cực kỳ chất lượng và sẽ là đối thủ rất khó chịu nên nhiều khả năng "Những chiến binh sao vàng" xuất trận với những nhân tố xuất sắc nhất.

Tin liên quan

CLB Công an Hà Nội quay lại tốp đầu, V-League sớm ganh đua quyết liệt

CLB Công an Hà Nội quay lại tốp đầu, V-League sớm ganh đua quyết liệt

Vòng 2 V-League khép lại với chiến thắng của CLB Công an Hà Nội trước CLB Becamex TP.HCM vào tối qua 24.8. 3 điểm trọn vẹn trên sân Bình Dương giúp đội bóng ngành công an trở lại với tốp 2.

CLB Công an Hà Nội tậu ngoại binh khủng, được định giá 20 tỉ đồng

Cửa vô địch Cúp C1 Đông Nam Á vẫn còn với CLB Công an Hà Nội

Khám phá thêm chủ đề

Tiến Linh Văn Lâm Tuấn Hải Hoàng anh Hai Long Duy Mạnh đội tuyển Việt Nam Đội tuyển
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận