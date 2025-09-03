Lộ diện nhân sự đội tuyển Việt Nam đấu CLB Công an Hà Nội

Thủ môn nào bắt chính cho đội tuyển Việt Nam?

Không có Nguyễn Filip lẫn Đình Triệu, Văn Lâm hay Trung Kiên, suất thủ môn bắt chính trở nên khó đoán khi Văn Chuẩn, Văn Việt tương đối cân tài, cân sức. Cả hai người gác đền này đều còn trẻ, có phản xạ lẫn khả năng chơi chân tốt. Nhưng nếu dựa trên những gì đã thể hiện ở V-League, Văn Việt có một chút lợi thế. Anh góp công lớn giúp CLB Thể Công Viettel chỉ mới nhận 1 bàn thua, thấp nhất giải. Trong khi đó, Văn Chuẩn đã phải vào lưới nhặt bóng 6 lần, thuộc nhóm nhiều nhất giải. Ở phía trên, bộ 3 trung vệ uy tín nhất vẫn là Xuân Mạnh - Thành Chung - Duy Mạnh. Các nhân tố mới như Văn Tới, Hoàng Phúc, Quang Kiệt chưa thể hiện tốt tại V-League nên nhiều khả năng được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Ở biên trái, Cao Pendant Quang Vinh vẫn chắc suất nhờ sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Tuấn Tài, Văn Vĩ sẽ là những phương án dự phòng. Phía đối diện, thứ tự ưu tiên sẽ là Tiến Anh, Du Học.

Từ trái qua: Tiến Linh, Hoàng Đức, Duy Mạnh, Minh Khoa, Thành Chung sẽ là những nhân tố quan trọng của đội tuyển VN ẢNH: NGỌC LINH

Nơi tuyến giữa, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh không còn sự phục vụ của Doãn Ngọc Tân. Lúc này, nhiệm vụ đánh chặn sẽ thuộc về Đức Chiến. Chiến và Hoàng Đức gần như chắc suất đá chính khi cả hai đang chơi rất ăn ý, ấn tượng, là điểm tựa để CLB Ninh Bình duy trì chuỗi 3 trận thắng liên tiếp tại V-League. 4 suất còn lại tùy thuộc vào việc đội tuyển VN vận hành theo sơ đồ 3-5-2 hay 3-4-3. Nếu muốn tăng khả năng kiểm soát ở giữa sân, một tiền vệ con thoi nữa sẽ được sử dụng. Người được đánh giá cao nhất lúc này là Minh Khoa, tiếp theo là Hoàng Anh. Khi đó, cặp tiền đạo là Tiến Linh - Tuấn Hải. Nếu muốn tăng cường "hỏa lực", đội tuyển VN có thể dùng cả 3 tiền đạo gồm Tuấn Hải - Tiến Linh - Gia Hưng. Châu Ngọc Quang cũng có thể đảm nhận vị trí tiền đạo cánh, nếu quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh chưa muốn sử dụng Gia Hưng, người mới có lần đầu được gọi lên đội tuyển VN.

Tất nhiên, trong một trận giao hữu, đội tuyển VN có thể thử nghiệm nhiều. Tuy vậy, CLB Công an Hà Nội sở hữu dàn cầu thủ ngoại cực kỳ chất lượng và sẽ là đối thủ rất khó chịu nên nhiều khả năng "Những chiến binh sao vàng" xuất trận với những nhân tố xuất sắc nhất.