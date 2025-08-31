CLB Hà Nội lạc lõng trong nhóm ứng viên vô địch V-League

Trên sân Hàng Đẫy, CLB Thể Công Viettel giành chiến thắng 2-0 trước đội Becamex TP.HCM, qua đó tiếp tục bám đuổi đội Ninh Bình trên bảng xếp hạng. Trong ngày đương kim vua phá lưới V-League là Lucao chơi dưới sức, Pedro đã tỏa sáng để giúp đội bóng ngành quân đội giành trọn 3 điểm. Chân sút người Brazil lập công bằng cú đánh đầu hiểm hóc, sau đường tạt bóng chính xác của Văn Khang ở phút 58. Ngoài ra, anh còn có nhiều cú dứt điểm nguy hiểm khác.

Luiz (giữa) chưa thể hòa nhập nhanh ở CLB Hà Nội ẢNH: MINH TÚ

Bàn thắng còn lại của CLB Thể Công Viettel được ghi bởi Bùi Tiến Dũng ở phút 64, cũng từ một pha không chiến. Ngoại binh còn lại trong tay HLV Velizar Popov là tiền vệ Wesley Nata cũng chơi rất tốt. Nhìn chung, CLB Thể Công Viettel vẫn thể hiện được bản lĩnh của đội bóng cạnh tranh ngôi vương mùa này. Họ bế tắc trong hiệp 1, nhưng biết cách giải quyết trận đấu khi các cá nhân tỏa sáng đúng lúc.

Trước khi mùa giải bắt đầu, giới chuyên môn nhận định những ứng viên vô địch V-League mùa này là các CLB Nam Định, Ninh Bình, Công an Hà Nội (CAHN), Công an TP.HCM, Thể Công Viettel và Hà Nội. Sau 3 vòng, CLB Hà Nội là đội bóng lớn duy nhất chưa giành được chiến thắng nào, mới chỉ giành được 1 điểm. Các đội còn lại sở hữu từ 6 - 9 điểm.

Tại sao đội Hà Nội chưa thể bứt phá?

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của CLB Hà Nội, như lối chơi mà HLV Makoto Teguramori đang xây dựng chưa hiệu quả, chất lượng đội hình không còn đảm bảo. Và một lý do quan trọng khác: ngoại binh chưa hòa nhập. Mùa này, đội bóng thủ đô đăng ký 4 ngoại binh gồm Daniel Floro, Luiz Nascimento, Ferreira Marlon và Ferreira Tadeu. Điểm chung của 4 cầu thủ này là lần đầu xuất hiện ở V-League, chưa có quá nhiều thời gian tập luyện cùng đội bóng, dẫn đến việc họ chưa thể hiện được hết khả năng của mình.

Trong khi đó, nhóm ứng viên vô địch còn lại đều có ít nhất 1 ngoại binh có kinh nghiệm thi đấu tại V-League trên 1 mùa. CLB Nam Định còn đó Lucas, Caio, Brenner; CLB Thể Công Viettel sở hữu Pedro, Lucao, Wesley Nata; CLB Ninh Bình có Geovane, Gustavo Henrique; CLB CAHN vẫn giữ chân được Alan, Leo Artur, Hugo Gomes. Những ngoại binh này không chỉ đảm nhận vai trò điểm tựa về mặt chuyên môn, duy trì sự ổn định cho đội bóng mà còn giúp các ngoại binh mới đến V-League hòa nhập tốt hơn.

Ở vòng 3, các ngoại binh vừa nhắc tên đều chơi tốt để giúp đội nhà giành chiến thắng. Trên bảng xếp hạng vua phá lưới V-League, 2 cầu thủ đang dẫn đầu là Alan (5 bàn) và Gustavo (4 bàn). Họ góp công lớn giúp đội bóng chủ quản là CLB CAHN và Ninh Bình đang chia nhau 2 vị trí đầu tiên.

Có thể nói, các ngoại binh sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc đua vô địch V-League mùa này. Trong bối cảnh ngoại binh của tất cả đối thủ đang "vào phom", nếu CLB Hà Nội không thể giúp các tân binh đẩy nhanh tốc độ hòa nhập, hành trình tìm lại đỉnh cao của đội bóng này có thể phải kéo dài thêm ít nhất 1 năm nữa.