Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu mới nhất CLB CAHN và Nam Định: Đá Cúp C2 châu Á, giờ cực đẹp

Hồng Nam
Hồng Nam
15/09/2025 09:18 GMT+7

CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) và CLB Nam Định sẽ đồng loạt ra quân Cúp C2 châu Á trong tuần này, với lịch thi đấu đáng xem.

Lịch thi đấu của CLB CAHN và CLB Nam Định

CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) và CLB Nam Định sẽ đá trận ra quân AFC Champions League 2 trong tuần này. Theo lịch thi đấu, CLB Nam Định tiếp đón Ratchaburi (Thái Lan) vào ngày 17.9 trên sân nhà Thiên Trường, còn CLB CAHN gặp Beijing Goan (Trung Quốc) vào ngày 18.9 trên sân khách.

Cả hai trận đấu đều diễn ra vào khung giờ đẹp: 19 giờ 15, thuận tiện để khán giả theo dõi. Sân chơi Cúp C2 châu Á được chờ đợi là nơi hai đại diện Việt Nam sẽ đồng loạt cất cánh, với những khoản đầu tư lớn trong thời gian qua. 

Lịch thi đấu mới nhất CLB CAHN và Nam Định: Đá Cúp C2 châu Á, giờ cực đẹp- Ảnh 1.

CLB Nam Định thắng đội tuyển Việt Nam 4 bàn không gỡ ở trận giao hữu ngày 4.9

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

CLB Nam Định chiêu mộ lực lượng rầm rộ ở cả nội lẫn ngoại binh. Trong tay HLV Vũ Hồng Việt lúc này là 11 ngoại binh, trong đó có nhiều tên tuổi đẳng cấp như Kyle Hudlin (cao 2,06 m, từng thi đấu cho Huddersfield Town ở Anh), Caique (cựu thủ môn U.20 Brazil), bên cạnh những trụ cột khẳng định đẳng cấp mùa trước như Caio Cesar (đội hình tiêu biểu V-League), Romulo da Silva, Marlos Brenner, Lucas Alves. 

Chưa kể, CLB Nam Định còn có dàn sao nội chất lượng như Nguyễn Văn Vĩ, Lý Công Hoàng Anh, Trần Nguyên Mạnh... cùng Việt kiều Kevin Phạm Ba. 

Với lực lượng dày dạn ở cả ba tuyến, CLB Nam Định hứa hẹn ra quân trọn vẹn, khi đối đầu Ratchaburi trên sân nhà Thiên Trường. Ratchaburi chỉ đứng hạng tư Thai League mùa trước, kém nhà vô địch Buriram United 18 điểm. Đội bóng Thái Lan không phải tên tuổi lớn. 

Nếu chơi đúng sức, CLB Nam Định đủ sức lấy trọn 3 điểm ở màn thư hùng tại Thiên Trường lúc 19 giờ 15 ngày 17.9. 

Mùa trước, CLB Nam Định cũng cùng bảng một đội bóng Thái Lan tại AFC Champions League 2, đó là Bangkok United. Học trò ông Vũ Hồng Việt hòa 0-0 ở trận lượt đi trên sân nhà, thua 2-3 ở trận lượt về trên sân khách, qua đó đứng nhì bảng chung cuộc. 

CLB CAHN sẽ có lần đầu trong lịch sử dự sân chơi AFC Champions League 2. Góp mặt với tư cách đương kim vô địch Cúp quốc gia, thầy trò HLV Alexandre Polking khởi đầu hành trình bằng chuyến làm khách trên sân Beijing Goan, đội cán đích hạng tư China Super League mùa trước với 56 điểm sau 30 trận. 

Lịch thi đấu mới nhất CLB CAHN và Nam Định: Đá Cúp C2 châu Á, giờ cực đẹp- Ảnh 2.

CLB CAHN lần đầu bước tới Cúp C2 châu Á

ẢNH: MINH TÚ

Beijing Goan từng là khách quen của AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á) với 10 lần dự từ năm 2018 đến 2021, trước khi rơi xuống AFC Champions League 2 mùa này. Đại diện Trung Quốc dạn dày kinh nghiệm ở giải châu Á, hiện sở hữu 6 ngoại binh trong đội hình.

Trận đấu tại Trung Quốc lúc 19 giờ 15 ngày 18.9 sẽ là bài kiểm tra "hạng nặng" cho năng lực thực sự của CLB CAHN ở Cúp C2 châu Á mùa này. 

CLB CAHN đánh bại CLB Hải Phòng với tỷ số 2-1 ở trận đấu thuộc vòng 2 V-League 2025 - 2026 (diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 13.9) để tạm chiếm ngôi đầu bảng.

