Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lộ diện HLV đầu tiên có nguy cơ bị sa thải ở V-League

Hồng Nam
Hồng Nam
16/09/2025 10:51 GMT+7

Phong độ yếu kém ở V-League của đội chủ quản khiến chiếc ghế của hai HLV Makoto Teguramori (CLB Hà Nội) và Choi Won-kwon (CLB Thanh Hóa) đang lung lay.

Hành trình V-League sắp khép lại với HLV Teguramori?

"Tôi vẫn còn nhiều điều phải làm ở nơi đây", HLV Makoto Teguramori từng chia sẻ khi ký vào bản hợp đồng gia hạn với CLB Hà Nội, nhờ đưa đội bóng thủ đô về nhì V-League mùa trước.

Ông Teguramori được CLB Hà Nội đưa về ở nửa sau mùa giải trước, thay cho HLV Lê Đức Tuấn. Dưới sự chèo lái của nhà cầm quân từng vô địch U.23 châu Á năm 2016, CLB Hà Nội sau đó trở lại quỹ đạo. Dù không thể đoạt ngôi vương, việc đứng nhì bảng sau hơn 2/3 mùa giải lận đận ngoài tốp 4 vẫn là thành quả đáng khen của ông Teguramori. 

Lộ diện HLV đầu tiên có nguy cơ bị sa thải ở V-League- Ảnh 1.

HLV Makoto Teguramori

ẢNH: CLB HÀ NỘI

Tuy nhiên, giữa việc "chữa cháy" và xây dựng một chu kỳ thành công mới là khoảng cách rất dài. HLV Teguramori hoàn thành vế một, nhưng với vế hai, ông thầy người Nhật Bản có nguy cơ ngã ở chặng xuất phát. CLB Hà Nội đang có khởi đầu kém nhất lịch sử với 4 trận không thắng, ghi 3 bàn và 7 lần lọt lưới. Học trò ông Teguramori đứng ở nhóm cuối V-League và dừng bước tại vòng sơ loại Cúp quốc gia, trong mùa giải CLB Hà Nội kỷ niệm 20 năm thành lập. 

Có nhiều nguyên nhân khách quan dẫn đến khởi đầu nan của CLB Hà Nội. Lịch thi đấu nặng (gặp CLB Công an Hà Nội và Thể Công Viettel ở 3 trong 5 trận đầu), phong độ thấp của một số trụ cột. Dù vậy là người đứng "đầu sóng ngọn gió", HLV Teguramori vẫn có trách nhiệm.

HLV Teguramori vẫn hướng CLB Hà Nội đi theo triết lý kiểm soát, tấn công nhờ khả năng đập nhả, điều hướng vị trí với "hạt nhân" Văn Quyết, dù rằng lối chơi này trong 3 năm qua không còn giúp đội bóng thủ đô áp đảo tại V-League. 

Trước những đội bóng chơi tấn công thậm chí nhuyễn hơn như CLB CAHN, hay phòng ngự phản công lì đòn như Thể Công Viettel, CLB Hà Nội lâu nay thua nhiều hơn thắng. Đến một tân binh như Ninh Bình cũng mang về nhiều hảo thủ và chơi pressing quyết liệt, hiện đại, CLB Hà Nội cần bước đột phá trong cả lối chơi lẫn con người. 

Lộ diện HLV đầu tiên có nguy cơ bị sa thải ở V-League- Ảnh 2.

CLB Hà Nội (áo vàng) sa sút

ẢNH: MINH TÚ

Điều ấy chưa xuất hiện trong cách huấn luyện của ông Teguramori. HLV người Nhật Bản được cho thêm thời gian, nhưng nếu không nhanh chóng đưa CLB Hà Nội trở lại quỹ đạo, ghế HLV có thể đổi chủ.

Trợ lý cũ thầy Kim sắp rời ghế chăng?

Không đặt nhiều tham vọng như CLB Hà Nội, nhưng rõ ràng, CLB Thanh Hóa cũng đang đứng ở vị trí kém xa kỳ vọng. 

Sau 3 trận ở V-League, đội bóng xứ Thanh hòa 1, thua 2, ghi 1 bàn và 6 lần lọt lưới. Tại Cúp quốc gia, nơi CLB Thanh Hóa từng vô địch mùa 2023 và 2023 - 2024, đội bóng của ông Choi Won-kwon cũng dừng chân ở vòng sơ loại khi thua 0-2 trên sân nhà trước HAGL. 

Công bằng mà nói, CLB Thanh Hóa chơi không tệ trong chuỗi trận đã qua, đặc biệt ở hiệp 2 trận gặp Đà Nẵng (vòng 1) hay hiệp 1 trận gặp Ninh Bình (vòng 2). Đội bóng xứ Thanh vẫn có tinh thần thi đấu ổn, nhưng về lối chơi, ông Choi Won-kwon chưa thể thoát khỏi cái bóng quá lớn mà HLV Velizar Popov để lại. 

Lộ diện HLV đầu tiên có nguy cơ bị sa thải ở V-League- Ảnh 3.

Sức ép lớn trên vai ông Choi Won-kwon

ẢNH: CLB THANH HÓA

CLB Thanh Hóa của ông Choi vẫn theo đuổi hướng pressing, ưu tiên lối đá tranh chấp trực diện đậm tính thể lực, nhưng khi các trụ cột đã rời đi hoặc sa sút phong độ, còn lứa trẻ như Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Thái Sơn chưa đủ "cứng" để thành đầu tàu, sức mạnh tập thể của CLB Thanh Hóa tan vỡ. 

Từng là đội bóng khó bị đánh bại khi HLV Popov nắm quyền, nhưng lúc này, CLB Thanh Hóa chỉ còn là tập thể rời rạc, dễ mắc sai lầm. Sức ép dồn lên đôi vai ông Choi Won-kwon càng lớn, khi những vòng tới, CLB Thanh Hóa phải gặp những đội đang khát điểm như Hải Phòng, Hà Nội hay Becamex TP.HCM.

Chiến thắng là con đường duy nhất để HLV Choi Won-kwon giữ ghế. Cựu trợ lý của HLV Kim Sang-sik đã có 2 tháng để thấu hiểu áp lực V-League. Giờ tồn tại ra sao tùy thuộc vào bản lĩnh của ông Choi. 

Tin liên quan

Đã có bản quyền phát sóng Cúp C2 châu Á: Xem CLB CAHN và Nam Định trên kênh nào?

Đã có bản quyền phát sóng Cúp C2 châu Á: Xem CLB CAHN và Nam Định trên kênh nào?

Khán giả có thể theo dõi trực tiếp những trận đấu của CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) và CLB Nam Định tại AFC Champions League 2 trên sóng truyền hình.

Chuyện tồi tệ gì đang xảy ra với CLB Hà Nội?

Lịch thi đấu mới nhất CLB CAHN và Nam Định: Đá Cúp C2 châu Á, giờ cực đẹp

Khám phá thêm chủ đề

V-League Teguramori Choi Won-kwon hlv
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận