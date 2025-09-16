Lộ diện HLV đầu tiên có nguy cơ bị sa thải ở V-League

Hành trình V-League sắp khép lại với HLV Teguramori?

"Tôi vẫn còn nhiều điều phải làm ở nơi đây", HLV Makoto Teguramori từng chia sẻ khi ký vào bản hợp đồng gia hạn với CLB Hà Nội, nhờ đưa đội bóng thủ đô về nhì V-League mùa trước.

Ông Teguramori được CLB Hà Nội đưa về ở nửa sau mùa giải trước, thay cho HLV Lê Đức Tuấn. Dưới sự chèo lái của nhà cầm quân từng vô địch U.23 châu Á năm 2016, CLB Hà Nội sau đó trở lại quỹ đạo. Dù không thể đoạt ngôi vương, việc đứng nhì bảng sau hơn 2/3 mùa giải lận đận ngoài tốp 4 vẫn là thành quả đáng khen của ông Teguramori.

HLV Makoto Teguramori ẢNH: CLB HÀ NỘI

Tuy nhiên, giữa việc "chữa cháy" và xây dựng một chu kỳ thành công mới là khoảng cách rất dài. HLV Teguramori hoàn thành vế một, nhưng với vế hai, ông thầy người Nhật Bản có nguy cơ ngã ở chặng xuất phát. CLB Hà Nội đang có khởi đầu kém nhất lịch sử với 4 trận không thắng, ghi 3 bàn và 7 lần lọt lưới. Học trò ông Teguramori đứng ở nhóm cuối V-League và dừng bước tại vòng sơ loại Cúp quốc gia, trong mùa giải CLB Hà Nội kỷ niệm 20 năm thành lập.

Có nhiều nguyên nhân khách quan dẫn đến khởi đầu nan của CLB Hà Nội. Lịch thi đấu nặng (gặp CLB Công an Hà Nội và Thể Công Viettel ở 3 trong 5 trận đầu), phong độ thấp của một số trụ cột. Dù vậy là người đứng "đầu sóng ngọn gió", HLV Teguramori vẫn có trách nhiệm.

HLV Teguramori vẫn hướng CLB Hà Nội đi theo triết lý kiểm soát, tấn công nhờ khả năng đập nhả, điều hướng vị trí với "hạt nhân" Văn Quyết, dù rằng lối chơi này trong 3 năm qua không còn giúp đội bóng thủ đô áp đảo tại V-League.

Trước những đội bóng chơi tấn công thậm chí nhuyễn hơn như CLB CAHN, hay phòng ngự phản công lì đòn như Thể Công Viettel, CLB Hà Nội lâu nay thua nhiều hơn thắng. Đến một tân binh như Ninh Bình cũng mang về nhiều hảo thủ và chơi pressing quyết liệt, hiện đại, CLB Hà Nội cần bước đột phá trong cả lối chơi lẫn con người.

CLB Hà Nội (áo vàng) sa sút ẢNH: MINH TÚ

Điều ấy chưa xuất hiện trong cách huấn luyện của ông Teguramori. HLV người Nhật Bản được cho thêm thời gian, nhưng nếu không nhanh chóng đưa CLB Hà Nội trở lại quỹ đạo, ghế HLV có thể đổi chủ.

Trợ lý cũ thầy Kim sắp rời ghế chăng?

Không đặt nhiều tham vọng như CLB Hà Nội, nhưng rõ ràng, CLB Thanh Hóa cũng đang đứng ở vị trí kém xa kỳ vọng.

Sau 3 trận ở V-League, đội bóng xứ Thanh hòa 1, thua 2, ghi 1 bàn và 6 lần lọt lưới. Tại Cúp quốc gia, nơi CLB Thanh Hóa từng vô địch mùa 2023 và 2023 - 2024, đội bóng của ông Choi Won-kwon cũng dừng chân ở vòng sơ loại khi thua 0-2 trên sân nhà trước HAGL.

Công bằng mà nói, CLB Thanh Hóa chơi không tệ trong chuỗi trận đã qua, đặc biệt ở hiệp 2 trận gặp Đà Nẵng (vòng 1) hay hiệp 1 trận gặp Ninh Bình (vòng 2). Đội bóng xứ Thanh vẫn có tinh thần thi đấu ổn, nhưng về lối chơi, ông Choi Won-kwon chưa thể thoát khỏi cái bóng quá lớn mà HLV Velizar Popov để lại.

Sức ép lớn trên vai ông Choi Won-kwon ẢNH: CLB THANH HÓA

CLB Thanh Hóa của ông Choi vẫn theo đuổi hướng pressing, ưu tiên lối đá tranh chấp trực diện đậm tính thể lực, nhưng khi các trụ cột đã rời đi hoặc sa sút phong độ, còn lứa trẻ như Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Thái Sơn chưa đủ "cứng" để thành đầu tàu, sức mạnh tập thể của CLB Thanh Hóa tan vỡ.

Từng là đội bóng khó bị đánh bại khi HLV Popov nắm quyền, nhưng lúc này, CLB Thanh Hóa chỉ còn là tập thể rời rạc, dễ mắc sai lầm. Sức ép dồn lên đôi vai ông Choi Won-kwon càng lớn, khi những vòng tới, CLB Thanh Hóa phải gặp những đội đang khát điểm như Hải Phòng, Hà Nội hay Becamex TP.HCM.

Chiến thắng là con đường duy nhất để HLV Choi Won-kwon giữ ghế. Cựu trợ lý của HLV Kim Sang-sik đã có 2 tháng để thấu hiểu áp lực V-League. Giờ tồn tại ra sao tùy thuộc vào bản lĩnh của ông Choi.