CLB Nam Định mang 11 'ông Tây' đá Cúp C2 châu Á: Quyết thắng đội tốp 4 Thái Lan

Đội hình quốc tế của CLB Nam Định

CLB Nam Định sẽ khởi đầu hành trình tại AFC Champions League 2 với màn tiếp đón Ratchaburi (Thái Lan) trên sân nhà lúc 19 giờ 15 ngày mai (17.9). Đây là sân chơi mà CLB Nam Định từng lọt tới vòng 16 đội mùa trước.

Mùa này, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt nằm ở bảng F cùng các đối thủ Gamba Osaka, Ratchaburi và Eastern. Ngoại trừ Gamba Osaka mạnh vượt trội, cả hai đội Ratchaburi và Eastern đều được đánh giá là "vừa vặn" để CLB Nam Định nghĩ đến chiến thắng, qua đó vượt qua vòng bảng với 1 trong 2 vị trí dẫn đầu.

CLB Nam Định chuẩn bị cho AFC Champions League 2 ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Khác với V-League, AFC Champions League là sân chơi cho phép các đội sử dụng ngoại binh thoải mái hơn nhiều. CLB Nam Định có thể dùng đội hình với toàn bộ 11 ngoại binh, hoặc tối thiểu 8 hoặc 9 vị trí ngoại binh như cách Buriram United (Thái Lan) hay Johor Darul Ta'zim (Malaysia) đã làm để tiến xa ở AFC Champions League Elite mùa trước.

Ngay cả những đội bóng hàng đầu châu lục từ cả Đông lẫn Tây Á đều phải phụ thuộc vào ngoại binh, nên CLB Nam Định không phải ngoại lệ. Để chuẩn bị cho tham vọng lớn ở AFC Champions League, đội bóng của ông Vũ Hồng Việt đã củng cố danh sách chất lượng, với 11 ngoại binh trong đội hình.

Tính cả nhân tố cũ và mới, CLB Nam Định đang sở hữu dàn Tây gồm Marlos Brenner, Romulo da Silva, Lucas Alves, Caio Cesar, Percy Tau, Kyle Hudlin, Mahmoud Eid, Njabulo Blom, Caique, Mitchell Dijks và Kevin Phạm Ba.

Trong đó, thủ môn Caique từng khoác áo U.20 Brazil. Người gác đền cao tới 1,98 m được đánh giá là bản nâng cấp vượt trội so với Nguyên Mạnh, giúp CLB Nam Định có thể xử lý tốt các pha tranh chấp bóng bổng.

Hậu vệ Mitchell Dijks cũng là tân binh được CLB Nam Định mang về cho AFC Champions League 2. Hậu vệ 32 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo trứ danh của Ajax Amsterdam, cái nôi sản sinh ra nhiều ngôi sao bóng đá thế giới. Năm 2012, anh được đôn lên đội một Ajax và từng thi đấu tại các đấu trường hàng đầu châu Âu. Sự nghiệp của anh còn ghi dấu tại Norwich City (Anh) và Bologna (Ý).

CLB Nam Định có dàn ngoại binh chất lượng ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Ngoài ra, những ngoại binh như Percy Tau, Kyle Hudlin, Mahmoud Eid, Njabulo Blom đều được "ém kỹ" cho sân chơi Cúp C2 châu Á. Với dàn "Tây" rải đều ba tuyến, CLB Nam Định như một đội tuyển quốc tế thu nhỏ đại diện cho bóng đá Việt Nam tranh tài ở biển lớn châu lục.

Quyết thắng

Mùa trước, CLB Nam Định cũng giáp mặt một đại diện Thái Lan ở vòng bảng, đó là Bangkok United. Học trò ông Vũ Hồng Việt hòa 0-0 ở trận lượt đi trên sân nhà, thua 2-3 trong màn tái đấu trên sân khách.

Đến vòng 16 đội, CLB Nam Định thua Sanfreece Hiroshima (Nhật Bản) ở cả hai lượt. Dù đã sử dụng nhiều ngoại binh, nhưng đội bóng thành Nam vẫn thua, bởi dàn "Tây" không có thời gian gắn kết, thi đấu thường xuyên cùng nhau, chất lượng ngoại binh cũng chưa tốt.

Rút kinh nghiệm, CLB Nam Định đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. 5 ngoại binh mới được mang về đầu mùa này để có thời gian tập luyện, làm quen lối chơi. Ở trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam ngày 4.9, đội hình 11 ngoại binh của Nam Định đã thắng tưng bừng 4-0, nhờ sức mạnh thể chất, tốc độ và kỹ thuật vượt trội. Đây là màn thử lửa tốt, cho thấy CLB Nam Định đã sẵn sàng "ra khơi".

Dàn Tây của Nam Định đã thắng đội tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0 ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Mùa trước, CLB Lion City Sailors của Singapore từng về nhì ở AFC Champions League 2 nhờ ngoại binh đẳng cấp, cùng tâm thế nghiêm túc với giải châu Á. Đây là con đường CLB Nam Định có thể đi.

Ratchaburi (đội hạng tư Thai League mùa trước) không phải chướng ngại quá khó với CLB Nam Định. Màn khởi đầu tưng bừng tối mai (17.9) sẽ giúp đại diện Việt Nam tiến xa ở AFC Champions League 2 mùa này.