Thầy Nhật nói lời gan ruột chia tay CLB Hà Nội: 'Nếu các cậu muốn đến J-League...'

Thầy Nhật ngậm ngùi chia tay CLB Hà Nội

"Hy vọng rằng chúng ta vẫn sẽ là những người bạn và giữ liên lạc với nhau. Nếu các bạn có ý định sang Nhật Bản thi đấu, tôi luôn sẵn sàng trở thành cầu nối", HLV Teguramori tạm biệt các cầu thủ CLB Hà Nội trên sân tập.

HLV Teguramori tạm biệt các thành viên CLB Hà Nội ẢNH: CLB HÀ NỘI

HLV Teguramori gia nhập CLB Hà Nội ở giai đoạn lượt về mùa trước với bản hợp đồng kéo dài nửa mùa. Nhà cầm quân người Nhật Bản giúp đội bóng thủ đô có chặng nước rút ấn tượng khi đứng á quân chung cuộc. Sau đó, ông được CLB Hà Nội gia hạn hợp đồng để tiếp tục huấn luyện mùa này.

Tuy nhiên, kết quả không tốt ở cả V-League và Cúp quốc gia đã khiến ông Teguramori sớm rời ghế. Tại V-League, cựu HLV U.23 Nhật Bản chỉ giúp CLB Hà Nội có 1 điểm sau 3 trận, đứng hạng 11, kém tốp 3 tới 6 điểm. Còn ở Cúp quốc gia, thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel khiến CLB Hà Nội dừng cuộc chơi ngay từ vòng sơ loại.

HLV Teguramori là chiến lược gia thứ 8 nói lời chia tay CLB Hà Nội trong 5 năm qua (tổng 11 lượt thay "tướng"). Ông là một trong những HLV ngoại có thời gian tại vị ngắn nhất của đội bóng thủ đô, với tổng thời gian huấn luyện chưa được 1 mùa giải. Thời gian cầm quyền của ông Teguramori chỉ hơn HLV Park Choong-kyun, người dẫn dắt vỏn vẹn nửa năm tại đội bóng thủ đô.

Sức ép cho người thay thế

Ngồi thay ông Teguramori ở "ghế nóng" là ông Yusuke Adachi, người trước đó được CLB Hà Nội bổ nhiệm cương vị giám đốc kỹ thuật.

HLV Teguramori (áo trắng) nhường ghế cho người đồng hương Yusuke Adachi ẢNH: CLB HÀ NỘI

Ông Yusuke Adachi sinh năm 1961, là chuyên gia người Nhật Bản được đánh giá cao về chuyên môn. Ông Adachi có nhiều kinh nghiệm huấn luyện, am hiểu bóng đá Việt Nam và bắt đầu gắn bó với đội bóng thủ đô từ tháng 6.2025.

Ông Adachi từng gắn bó với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trong vai trò giám đốc kỹ thuật. Rời VFF, ông cập bến CLB Trường Tươi Đồng Nai đầu mùa 2024 - 2025, trở thành đầu não trong chiến dịch "Nhật hóa" ban lãnh đạo và ban huấn luyện đội bóng. Song, ông Adachi sau đó cũng sớm chia tay đại diện Đông Nam bộ.

"CLB Hà Nội tin tưởng rằng với sự đồng lòng, quyết tâm của toàn đội, cùng sự cổ vũ, đồng hành của người hâm mộ, đội bóng thủ đô sẽ sớm lấy lại phong độ", đội đương kim á quân V-League khẳng định.