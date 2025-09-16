Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thầy Nhật nói lời gan ruột chia tay CLB Hà Nội: 'Nếu các cậu muốn đến J-League...'

Hồng Nam
Hồng Nam
16/09/2025 19:23 GMT+7

Ở buổi tập chiều 16.9, HLV Makoto Teguramori đã đến sân tập để nói lời chia tay CLB Hà Nội. Chiến lược gia người Nhật Bản đạt thỏa thuận rời đi, sau khi đội bóng thủ đô toàn hòa và thua 4 trận gần nhất.

Thầy Nhật ngậm ngùi chia tay CLB Hà Nội

"Hy vọng rằng chúng ta vẫn sẽ là những người bạn và giữ liên lạc với nhau. Nếu các bạn có ý định sang Nhật Bản thi đấu, tôi luôn sẵn sàng trở thành cầu nối", HLV Teguramori tạm biệt các cầu thủ CLB Hà Nội trên sân tập. 

Thầy Nhật nói lời gan ruột chia tay CLB Hà Nội: 'Nếu các cậu muốn đến J-League...' - Ảnh 1.

Thầy Nhật nói lời gan ruột chia tay CLB Hà Nội: 'Nếu các cậu muốn đến J-League...' - Ảnh 2.

Thầy Nhật nói lời gan ruột chia tay CLB Hà Nội: 'Nếu các cậu muốn đến J-League...' - Ảnh 3.

HLV Teguramori tạm biệt các thành viên CLB Hà Nội

ẢNH: CLB HÀ NỘI

HLV Teguramori gia nhập CLB Hà Nội ở giai đoạn lượt về mùa trước với bản hợp đồng kéo dài nửa mùa. Nhà cầm quân người Nhật Bản giúp đội bóng thủ đô có chặng nước rút ấn tượng khi đứng á quân chung cuộc. Sau đó, ông được CLB Hà Nội gia hạn hợp đồng để tiếp tục huấn luyện mùa này.

Tuy nhiên, kết quả không tốt ở cả V-League và Cúp quốc gia đã khiến ông Teguramori sớm rời ghế. Tại V-League, cựu HLV U.23 Nhật Bản chỉ giúp CLB Hà Nội có 1 điểm sau 3 trận, đứng hạng 11, kém tốp 3 tới 6 điểm. Còn ở Cúp quốc gia, thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel khiến CLB Hà Nội dừng cuộc chơi ngay từ vòng sơ loại. 

HLV Teguramori là chiến lược gia thứ 8 nói lời chia tay CLB Hà Nội trong 5 năm qua (tổng 11 lượt thay "tướng"). Ông là một trong những HLV ngoại có thời gian tại vị ngắn nhất của đội bóng thủ đô, với tổng thời gian huấn luyện chưa được 1 mùa giải. Thời gian cầm quyền của ông Teguramori chỉ hơn HLV Park Choong-kyun, người dẫn dắt vỏn vẹn nửa năm tại đội bóng thủ đô. 

Sức ép cho người thay thế 

Ngồi thay ông Teguramori ở "ghế nóng" là ông Yusuke Adachi, người trước đó được CLB Hà Nội bổ nhiệm cương vị giám đốc kỹ thuật.

Thầy Nhật nói lời gan ruột chia tay CLB Hà Nội: 'Nếu các cậu muốn đến J-League...' - Ảnh 4.

HLV Teguramori (áo trắng) nhường ghế cho người đồng hương Yusuke Adachi

ẢNH: CLB HÀ NỘI

Ông Yusuke Adachi sinh năm 1961, là chuyên gia người Nhật Bản được đánh giá cao về chuyên môn. Ông Adachi có nhiều kinh nghiệm huấn luyện, am hiểu bóng đá Việt Nam và bắt đầu gắn bó với đội bóng thủ đô từ tháng 6.2025.

Ông Adachi từng gắn bó với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trong vai trò giám đốc kỹ thuật. Rời VFF, ông cập bến CLB Trường Tươi Đồng Nai đầu mùa 2024 - 2025, trở thành đầu não trong chiến dịch "Nhật hóa" ban lãnh đạo và ban huấn luyện đội bóng. Song, ông Adachi sau đó cũng sớm chia tay đại diện Đông Nam bộ. 

"CLB Hà Nội tin tưởng rằng với sự đồng lòng, quyết tâm của toàn đội, cùng sự cổ vũ, đồng hành của người hâm mộ, đội bóng thủ đô sẽ sớm lấy lại phong độ", đội đương kim á quân V-League khẳng định. 

Tin liên quan

HLV Vũ Hồng Việt 'đọc vị' đối thủ Thái Lan, tiết lộ tham vọng CLB Nam Định

HLV Vũ Hồng Việt 'đọc vị' đối thủ Thái Lan, tiết lộ tham vọng CLB Nam Định

HLV Vũ Hồng Việt cùng CLB Nam Định quyết tâm tiến sâu ở sân chơi AFC Champions League 2 năm nay.

CLB Nam Định mang 11 'ông Tây' đá Cúp C2 châu Á: Quyết thắng đội tốp 4 Thái Lan

Nóng: V-League giảm số đội xuống hạng, HAGL và CLB Thanh Hóa... 'thở phào'

Khám phá thêm chủ đề

CLB Hà Nội Teguramori J-League Nhật Bản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận