Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Hà Nội bại trận, chìm sâu trong khủng hoảng: Thể Công Viettel đi tiếp ở Cúp quốc gia

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
14/09/2025 21:24 GMT+7

CLB Hà Nội tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng sau thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel tại Cúp quốc gia. Tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp 2, đội bóng thủ đô không thể tận dụng và phải trả giá bằng pha lập công duy nhất của Pedro ở phút 79.

Cơ hội để CLB Hà Nội xốc lại tinh thần sau khởi đầu bết bát ở V-League, nhưng...

19 giờ 15 phút ngày 14.9, CLB Thể Công Viettel và CLB Hà Nội chạm trán nhau trong khuôn khổ Cúp quốc gia Chứng khoán LP Bank 2025 - 2026 trên sân Hàng Đẫy.

Thể Công Viettel là đội đang có phong độ tốt với 1 trận hòa và 2 trận thắng, xếp thứ 3 trên BXH sau 3 lượt trận đầu tiên ở V-League. Trong khi đó, CLB Hà Nội khởi động mùa giải mới có phần chậm chạp với 2 trận thua và 1 trận hòa, xếp thứ 11. Tuy vậy, đó là câu chuyện của V-League - cuộc đua dài hơi. Còn với Cúp quốc gia, số phận của từng đội sẽ được định đoạt chỉ trong khuôn khổ 1 trận đấu và cả Thể Công Viettel lẫn Hà Nội đều sẽ phải tập trung tối đa.

CLB Hà Nội bại trận, chìm sâu trong khủng hoảng: Thể Công Viettel đi tiếp ở Cúp quốc gia- Ảnh 1.

Thể Công Viettel đang xếp thứ 3 tại V-League

ẢNH: MINH TÚ

CLB Hà Nội bại trận, chìm sâu trong khủng hoảng: Thể Công Viettel đi tiếp ở Cúp quốc gia- Ảnh 2.

Trong khi CLB Hà Nội gây thất vọng với vị trí thứ 11 và chưa có chiến thắng nào

ẢNH: MINH TÚ

Ngay từ khi có quyền giao bóng, CLB Hà Nội đã tràn lên tấn công với pha thoát xuống tốc độ của Hai Long. Sau đó, Hùng Dũng vô lê đẹp mắt ngay vòng cấm, bóng đi căng nhưng lại dội vào xà ngang, chỉ thiếu chút nữa là đội bóng thủ đô có bàn mở tỷ số khi đồng hồ còn chưa chạm 1 phút.

Thể Công Viettel cũng ngay lập tức đáp trả bằng các pha đánh đầu của Lucao, Tiến Anh cùng cú sút căng của Viết Tú ở các phút thứ 5 và 9 nhưng thủ thành Văn Hoàng đã phản xạ tốt để cứu thua.

CLB Hà Nội bại trận, chìm sâu trong khủng hoảng: Thể Công Viettel đi tiếp ở Cúp quốc gia- Ảnh 3.

Hùng Dũng (áo vàng) suýt có bàn mở tỷ số rất sớm

ẢNH: MINH TÚ

CLB Hà Nội bại trận, chìm sâu trong khủng hoảng: Thể Công Viettel đi tiếp ở Cúp quốc gia- Ảnh 4.

Đội bóng áo đỏ chơi hay hơn trong hiệp 1

ẢNH: MINH TÚ

Những phút sau đó, cả hai đội đều chơi khá thận trọng nhưng Thể Công Viettel vẫn là đội tạo được nhiều cơ hội tốt hơn.

Phút 30, hai cú đánh đầu liên tiếp từ tình huống đá phạt của các cầu thủ Thể Công Viettel là tình huống đáng chú ý nhất nhưng cột dọc và thủ thành Văn Hoàng đã cứu thua cho đội khách. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

CLB Hà Nội bại trận, chìm sâu trong khủng hoảng: Thể Công Viettel đi tiếp ở Cúp quốc gia- Ảnh 5.

Trước trận, Thể Công Viettel (áo đỏ) đang có phong độ cao hơn

ẢNH: MINH TÚ

CLB Hà Nội bại trận, chìm sâu trong khủng hoảng: Thể Công Viettel đi tiếp ở Cúp quốc gia- Ảnh 6.

HLV Popov đang có những thành công nhất định cùng đội bóng áo lính

ẢNH: MINH TÚ

Thể Công Viettel ít cơ hội nhưng tận dụng tốt

Bước sang hiệp 2, dù vẫn thận trọng nhưng Hà Nội đã cho thấy họ có "lửa" hơn so với hiệp đấu đầu tiên khi hàng phòng ngự chơi tập trung còn hàng công cũng triển khai được nhiều đường tấn công đa dạng hơn.

Phút 51, Lucao có pha bứt tốc giành bóng trong chân Duy Mạnh. Thủ thành Văn Hoàng đã lăn xả băng ra đúng lúc để cản phá ngay vạch vôi vòng cấm. Tuy nhiên, pha cứu thua này khiến Văn Hoàng bị đau ở chân do bị gầm giày của Lucao đạp phải. Trọng tài cũng đã rút thẻ vàng cho cầu thủ Thể Công Viettel vì tình huống này.

Phút 55, CLB Hà Nội tạo ra tình huống đáng chú ý đầu tiên trong hiệp 2. Tuy nhiên, một chút lưỡng lự đã khiến Fernando bỏ lỡ cơ hội vàng, và cú sút ngay sau đó của anh bị thủ thành Văn Việt xuất sắc cản phá.

Chỉ 2 phút sau, Văn Quyết nhận đường chuyền thuận lợi của Fernando và tung ra cú sút rất căng ngay trong vòng cấm nhưng thủ thành của Thể Công Viettel tiếp tục phản xạ tốt để cứu thua cho đội nhà.

CLB Hà Nội bại trận, chìm sâu trong khủng hoảng: Thể Công Viettel đi tiếp ở Cúp quốc gia- Ảnh 7.

CLB Hà Nội tạo được nhiều cơ hội hơn trong hiệp 2

ẢNH: MINH TÚ

CLB Hà Nội bại trận, chìm sâu trong khủng hoảng: Thể Công Viettel đi tiếp ở Cúp quốc gia- Ảnh 8.

Nhưng đội bóng áo đỏ mới là đội tận dụng thời cơ tốt hơn

ẢNH: MINH TÚ

Phút 66, các cầu thủ Hà Nội có pha phối hợp ăn ý với đường chuyền dài từ phần sân nhà nhưng đáng tiếc là cú sút của Tuấn Hải lại chệch hướng và hơi thiếu lực.

Tấn công nhiều nhưng không tận dụng được cơ hội, CLB Hà Nội đã phải trả giá. Phút 79, cầu thủ vào sân thay người Lê Vũ Nhật Nam cướp bóng thành công từ khu vực giữa sân và chuyền bóng để Lucao chọc khe cho Pedro đang trên đà băng xuống. Anh khống chế bóng gọn gàng rồi tung cú sút hiểm hóc đánh bại thủ thành Văn Hoàng, mở tỷ số trận đấu.

CLB Hà Nội bại trận, chìm sâu trong khủng hoảng: Thể Công Viettel đi tiếp ở Cúp quốc gia- Ảnh 9.

Pha lập công của Pedro đã giúp Thể Công Viettel đi tiếp

ẢNH: MINH TÚ

Pha lập công của Pedro cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, đưa Thể Công Viettel đi tiếp ở Cúp quốc gia. Trong khi đó, CLB Hà Nội tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng và chiếc ghế của HLV Makoto Teguramori đang lung lay hơn bao giờ hết.

Xem Cúp quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Khám phá thêm chủ đề

Thể Công Viettel CLB Hà Nội Cúp quốc gia HLV Popov hùng dũng Văn Khang Văn Hoàng
