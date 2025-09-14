Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu Cúp quốc gia hôm nay: Sẽ tuyệt hay nếu Công Phượng, Xuân Trường cùng tỏa sáng

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
14/09/2025 00:00 GMT+7

Dàn sao trưởng thành từ HAGL như Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương được kỳ vọng giúp CLB Trường Tươi Đồng Nai đánh bại đội Becamex TP.HCM ở vòng loại Cúp quốc gia 2025-2026.

Dàn ứng viên vô địch hạng nhất xuất trận, Công Phượng gặp thử thách

Lượt trận vòng loại Cúp quốc gia ngày 14.9 sẽ bắt đầu bằng trận đấu giữa CLB Đại học Văn Hiến và đội Bắc Ninh, diễn ra lúc 16 giờ trên sân Thống Nhất. Mùa này, CLB Bắc Ninh được dẫn dắt bởi HLV Paulo Foiani, cựu thuyền trưởng CLB Công an Hà Nội. Họ cũng là một trong những ứng viên cho chức vô địch hạng nhất khi chiêu mộ loạt cầu thủ chất lượng, giàu kinh nghiệm thi đấu ở V-League như Nguyễn Thanh Long, Trương Văn Thiết, Nguyễn Thanh Khôi, Hồ Ngọc Thắng, Ngân Văn Đại, Nguyễn Hải Huy, Mai Xuân Quyết, Phạm Văn Thành, Hà Đức Chinh...

CLB Quảng Ninh, một đội bóng cũng khá giàu tham vọng, có thử thách lớn hơn. Lúc 18 giờ, họ phải làm khách trên sân của đại diện V-League là CLB Hà Tĩnh. Dù đã có hoạt động mạnh trên thị trường chuyển nhượng với loạt tân binh như Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân, Vũ Minh Tuấn... đội bóng đất mỏ vẫn sẽ gặp khó khi CLB Hà Tĩnh sở hữu phong độ tốt khi có 6 điểm sau 3 vòng ở V-League.

Lịch thi đấu Cúp quốc gia hôm nay: Sẽ tuyệt hay nếu Công Phượng, Xuân Trường cùng tỏa sáng- Ảnh 1.

Lịch thi đấu Cúp quốc gia hôm nay: Sẽ tuyệt hay nếu Công Phượng, Xuân Trường cùng tỏa sáng- Ảnh 2.

Lịch thi đấu Cúp quốc gia hôm nay: Sẽ tuyệt hay nếu Công Phượng, Xuân Trường cùng tỏa sáng- Ảnh 3.

Lịch thi đấu Cúp quốc gia hôm nay: Sẽ tuyệt hay nếu Công Phượng, Xuân Trường cùng tỏa sáng- Ảnh 4.

Công Phượng và các đồng đội cũ ở HAGL liệu có đủ sức giúp CLB Trường Tươi Đồng Nai giành chiến thắng?

ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

Ứng viên vô địch hạng nhất còn lại là CLB Trường Tươi Đồng Nai cũng chạm trán một đối thủ từ V-League: CLB Becamex TP.HCM. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 19 giờ 15 trên sân Bình Phước. Dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, loạt ngôi sao như Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương có thêm động lực để bùng nổ. Họ cần thể hiện được kinh nghiệm để dẫn dắt các đồng đội vượt qua CLB Becamex TP.HCM. Và đó là chuyện không hề đơn giản, dù CLB Becamex TP.HCM không còn Nguyễn Tiến Linh, Quế Ngọc Hải, trong khi Bùi Vĩ Hào, Hồ Tấn Tài chưa trở lại sau chấn thương. Đội bóng đất Thủ còn có một lợi thế khác là HLV trưởng Nguyễn Anh Đức rất hiểu CLB Trường Tươi Đồng Nai. Cựu tuyển thủ quốc gia này từng dẫn dắt CLB Trường Tươi Bình Phước (CLB Trường Tươi Đồng Nai lúc chưa đổi tên).

Đội bóng còn lại của hạng nhất thi đấu ở lượt này là CLB Thanh Niên TP.HCM. Lúc 18 giờ, họ sẽ chạm trán đội Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân.

Derby thủ đô hấp dẫn

Lúc 19 giờ 15, CLB Thể Công Viettel sẽ đối đầu đội Hà Nội trong trận đấu hấp dẫn nhất vòng loại Cúp quốc gia. Thời điểm này, đội bóng quân đội đang có phong độ tốt hơn khi vẫn đang bất bại tại V-League, có 7 điểm và xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng. Chiều ngược lại, CLB Hà Nội mới có 1 điểm và đứng thứ 11. Tuy nhiên, Văn Quyết và các đồng đội chưa bao giờ là đối thủ dễ bị bắt nạt trong những trận đấu lớn. Ở thế "chân tường", họ sẽ có động lực để trở lại mạnh mẽ. Vì thế, thầy trò HLV Velizar Popov cần phải cẩn trọng.

