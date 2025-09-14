HLV Kim Sang-sik mong ngóng V-League tái xuất, vì một loạt lý do đặc biệt này…

Thể lực và phong độ của các cầu thủ U.23 Việt Nam sẽ được cải thiện

V-League 2025-2026 chuẩn bị trở lại sau thời gian ngắn tạm nghỉ, để đội tuyển quốc gia và đội tuyển U.23 Việt Nam tập trung. Giải đấu này được chờ đợi sẽ giúp cho HLV Kim Sang-sik giải quyết được một số vấn đề chưa hoàn hảo của U.23 Việt Nam.

Toàn bộ các tuyển thủ U.23 Việt Nam đều đang thi đấu tại V-League Ảnh: Minh Tú

Đầu tiên là vấn đề thể lực. Ở vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á 2026, đội bóng của HLV Kim Sang-sik được dự đoán sẽ đối đầu với nhiều đối thủ mạnh mẽ, có lợi thế về mặt thể hình và thể lực. Chính vì thế, thể lực của các cầu thủ U.23 Việt Nam cần được nâng lên.

Ví dụ như chúng ta từng gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ có lối chơi mạnh mẽ như U.23 Yemen tại vòng loại U.23 châu Á vừa kết thúc trên sân Việt Trì. Ở những thời điểm đội bóng Tây Á chơi áp sát và tăng tốc, U.23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Tới đây, tại VCK U.23 châu Á, những đội như Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Ả rập Xê Út, Iran, Iraq, Uzbekistan… còn mạnh mẽ hơn cả U.23 Yemen, nên các cầu thủ Việt Nam cần phải dẻo dai hơn.

Giới chuyên môn trong nước kỳ vọng, một khi V-League nóng bỏng hơn trong những ngày tới, các cầu thủ Việt Nam sẽ được tích lũy thể lực tốt hơn. Cựu HLV đội tuyển U.23 Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn nói về điều này: "Tôi cho rằng ở VCK U.23 châu Á (diễn ra tháng 1.2026), thể lực của các cầu thủ Việt Nam sẽ tốt hơn tại vòng loại. Nguyên nhân là vì tới đây V-League bắt đầu thi đấu nhiều hơn. Càng ở các vòng đấu kế tiếp, thể lực của các cầu thủ U.23 Việt Nam sẽ tốt hơn, nhờ họ đạt đến đúng điểm rơi thể lực đã được các CLB chuẩn bị cho họ".

Ông Kim Sang-sik có câu trả lời về vấn đề nhân sự

Ngoài vấn đề thể lực, các vòng đấu tới đây của V-League sẽ giúp cho phong độ của các cầu thủ tốt hơn. Các trận đấu ở giải trong nước càng nóng bỏng, kinh nghiệm, bản lĩnh và phong độ của các cầu thủ nội càng được nâng lên. Ví dụ như các chân sút của U.23 Việt Nam chưa thể hiện tốt tại vòng loại U.23 châu Á vừa rồi, nhưng nếu họ được thi đấu thường xuyên trong những vòng đấu tới tại V-League, họ sẽ có được cảm giác bóng tốt hơn, có cảm giác ghi bàn tốt hơn.

Thể lực và phong độ của các cầu thủ U.23 Việt Nam sẽ tăng lên khi V-League trở lại Ảnh: Minh Tú

Ngoài ra, thông qua những vòng đấu tới đây tại giải trong nước, HLV Kim Sang-sik sẽ có cơ hội quan sát tốt hơn nữa những gương mặt triển vọng trong lứa tuổi 23. Giải quốc nội luôn là nơi tốt nhất để phát hiện những tài năng. Nếu HLV Kim Sang-sik có thêm thời gian kiểm định chất lượng của những cầu thủ còn rất trẻ nhưng rất giàu tiềm năng như trung vệ Đinh Quang Kiệt (18 tuổi), tiền vệ Trần Thành Trung (20 tuổi), hoặc tiền đạo Nguyễn Đăng Dương (20 tuổi), vị HLV người Hàn Quốc sẽ có câu trả lời chính xác hơn về việc có trao cơ hội khoác áo đội tuyển U.23 Việt Nam cho những cầu thủ này hay không.

Đấy cũng là những lý do sẽ giúp cho đội tuyển U.23 Việt Nam, về lý thuyết, sẽ mạnh lên tại VCK U.23 châu Á vào tháng 1 năm sau (cũng như tại SEA Games 33 vào tháng 12 năm nay), bởi V-League chuẩn bị giúp cho HLV Kim Sang-sik giải quyết một loạt bài toán khác nhau, mà trước đó ông chưa có đủ thời gian để giải quyết triệt để.