Đoạn đường khúc khuỷu của ông Kim Sang-sik

HLV Kim Sang-sik và áp LỰC LỚN TỪ QUÁ KHỨ

Người đồng hương của ông Kim Sang-sik là HLV Park Hang-seo đã giành 2 HCV SEA Games 30 và SEA Games 31, lên ngôi á quân U.23 châu Á 2018 và vào tứ kết VCK Asian Cup 2019. Đây cũng chính là 3 mặt trận quan trọng mà HLV Kim Sang-sik phải đối mặt.

SEA Games 33 vào tháng 12.2025, chủ nhà Thái Lan đặt quyết tâm rất cao với mục tiêu thâu tóm cả 4 HCV bóng đá, trong đó tập trung vào HCV bóng đá nam vì người Thái đã trắng tay 3 kỳ SEA Games liên tiếp. Mới đây, khi đã giành vé dự VCK U.23 châu Á, HLV Thawatchai khẳng định đội bóng của ông (thực chất là U.22) đang dần hoàn thiện và sẽ đạt đỉnh phong độ đúng dịp SEA Games trên sân nhà.

Đội tuyển VN (trái) sẽ tái đấu Malaysia vào tháng 3.2026 trong hành trình săn vé dự VCK Asian Cup 2027 ẢNH: NGỌC LINH

Dù vừa bị loại ở vòng bảng U.23 châu Á, nhưng U.23 Indonesia vẫn là đương kim vô địch SEA Games. Từ nay đến SEA Games 33 còn gần 3 tháng, đủ để tỉ phú Erick Thohir (Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia) đầu tư, nâng cấp đội bóng. Ngoài những nhân tố trụ cột như thủ môn Muhammad Ardiansyah, tiền đạo Jens Craven, U.23 Indonesia có thể bổ sung vài cái tên chất lượng khác như trung vệ Justin Hubner, tiền vệ Ivar Jenner, Marselino Ferdinan để tăng cường sức mạnh.

Rõ ràng Thái Lan và Indonesia thật sự vẫn là những thử thách không hề dễ chịu cho U.23 VN trên con đường chinh phục mục tiêu SEA Games 33. Ông Kim Sang-sik chắc chắn sẽ không "đóng băng" lực lượng hiện tại, mà phải gia cố thêm với những nhân tố mới khi V-League trở lại.

Còn ở VCK U.23 châu Á diễn ra tại Ả Rập Xê Út vào tháng 1.2026, U.23 VN gặp thử thách rất lớn ở tầm châu lục. Chúng ta từng là á quân năm 2018 và nhiều lần lọt vào tứ kết sân chơi này khiến áp lực đè nặng lên tâm lý lứa cầu thủ hiện tại cùng HLV Kim Sang-sik. Có lẽ cần chờ kết quả bốc thăm vào ngày 2.10 tới mới có thể đánh giá chính xác cơ hội của chúng ta ở giải đấu này.

C ẦN SỰ ĐỘT PHÁ

Riêng việc săn vé dự VCK Asian Cup 2027 của đội tuyển quốc gia đang gặp thử thách cực đại vì VN đã để thua Malaysia quá đậm ở lượt đi, khiến cơ hội trở nên rất mong manh. Năm 2019, đội tuyển VN dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã từng tiến thẳng đến tứ kết đầy ấn tượng. So với thời ông Park, nhân sự trong tay ông Kim Sang-sik không đồng đều, chưa kể bối cảnh bóng đá Đông Nam Á hiện đang biến động mạnh. Vấn đề nhập tịch không mới nhưng cách làm ở nhiều nước rất thực dụng. Họ bản địa hóa đại trà các nhân tố ngoại khiến bóng đá khu vực bị phá vỡ cấu trúc phát triển theo quy luật chung. Bản sắc bóng đá từng quốc gia giờ đây là sự tiếp biến, bồi hóa trên bình diện hội nhập sâu mà Malaysia, Indonesia đang tận dụng triệt để chứ không đơn thuần là bổ khuyết cho từng vị trí.

Sắp tới, ở vòng loại Asian Cup, 2 trận đấu với đội tuyển Nepal (ngày 9.10 tại sân Gò Đậu và 14.10 trên sân Thống Nhất, do Nepal có biến động chính trị), làm khách trên đất Lào (ngày 18.11) cũng là điều kiện tốt để đội tuyển VN hoàn thiện mình, trước khi trở về Việt Trì tiếp đón đội tuyển Malaysia lượt về (ngày 31.3.2026). Ở một trận cầu mà chúng ta đá để định vị lại chính mình, thì thắng hay thua đều có giá trị riêng. Bản thân HLV Kim Sang-sik trong thời gian tới cũng cần làm mới mình trong việc áp dụng đấu pháp hợp lý cho học trò. Đã chinh chiến nhiều giải đấu, có lẽ bài vở, chiến thuật của ông Kim cũng đã bị các đối thủ nghiên cứu kỹ và không còn yếu tố bất ngờ nữa. Vì thế, để đạt được kết quả như mong đợi, đội tuyển VN hay đội U.23 VN cần có sự đột phá, mà dĩ nhiên sự đột phá ấy được khán giả kỳ vọng sẽ đem lại hiệu quả.

Giai đoạn cuối năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, ông Kim bước vào đoạn đường khúc khuỷu cùng bóng đá VN. Dù khó, nhưng nếu chuẩn bị tốt các phương án thì thành quả sẽ đến. t