Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tiến Linh bị Nguyên Mạnh xuất thần cản phá, CLB CA TP.HCM chia điểm Nam Định

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
13/09/2025 21:22 GMT+7

Chiều 13.9 trên sân Thống Nhất, CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) đã chơi khá ấn tượng trước CLB Nam Định, đặc biệt trong hiệp 2 Tiến Linh và đồng đội tạo ra nhiều pha nguy hiểm.

Tiến Linh bị Nguyên Mạnh xuất thần cản phá, CLB CA TP.HCM chia điểm Nam Định- Ảnh 1.

Tiến Linh uy hiếp khung thành CLB Nam Đinh

ảnh: Khả Hòa

CLB CA TP.HCM vững vàng trước CLB Nam Định

Tối 13.9 trên sân nhà Thống Nhất, CLB CA TP.HCM đã tung ra đội hình có tân binh Makrillos xuất hiện bên cạnh Tiến Linh từ đầu trong đội hình xuất phát để tiếp đón nhà đương kim vô địch Nam Định.

Tiền vệ trung tâm này đã kết hợp cùng Quốc Cường, Đức Phú để giúp tuyến giữa CLB CA TP.HCM chống chịu khá hiệu quả trước sức mạnh của đội khách, với những ngôi sao Caio, Romulo, Văn Vũ, Ti Phông, Hoàng Anh…

Trận đấu này sân Thống Nhất tiếp tục nóng với có khá đông CĐV cổ vũ trên khán đài cho cả đội chủ nhà và đội khách. Đây thực sự là chỗ dựa để đội chủ nhà nỗ lực hơn, dù tỷ lệ thời gian kiểm soát bóng khá hạn chế so với CLB Nam Định.

Tiến Linh bị Nguyên Mạnh xuất thần cản phá, CLB CA TP.HCM chia điểm Nam Định- Ảnh 2.

Trận đấu giữa CLB CA TP.HCM và Nam Định diễn ra quyết liệt

ảnh: Khả Hòa

Cũng nói thêm đội khách trận này cũng không thể đẩy tốc độ tấn công lên mức quá cao, một phần vì khả năng đánh chặn và vây ráp quyết liệt của các cầu thủ CLB CA TP.HCM. Do đó, các học trò của HLV Vũ Hồng Việt không tạo ra quá nhiều pha sóng gió về phía khung thành thủ môn Patrik Lê Giang.

Ở chiều ngược lại, Tiến Linh đá cao nhất trên hàng công CLB CA TP.HCM cũng khá "đói" bóng, khi Utzig bị kèm khá chặt. Mặc dù vậy, cách vận hành của đội chủ nhà vẫn tiềm ẩn sự đáng gờm khiến hàng thủ CLB Nam Định luôn phải để mắt xem chừng.

Sự tiếc nuối của CLB CA TP.HCM

Sang hiệp 2, CLB CA TP.HCM bắt đầu tạo ra nhiều cơ hội rõ nét hơn, khởi đầu bằng tình huống chuyển trạng thái nhanh ở phút 49 để Tiến Linh bứt tốc từ giữa sân và tung ra cú sút chéo góc rất nguy hiểm, nhưng đội trưởng CLB Nam Định Nguyên Mạnh đã phản xạ xuất thần đẩy ra.

Tiến Linh bị Nguyên Mạnh xuất thần cản phá, CLB CA TP.HCM chia điểm Nam Định- Ảnh 3.

Trận mưa to cũng ảnh hưởng phần nào đến khả năng tấn công của 2 đội

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Điều này báo hiệu hiệp 2 nóng bỏng, khi trọng tài Ngô Duy Lân đã liên tục phải cắt còi để nhắc nhở những cái đầu nóng sau các pha tranh chấp. Hai HLV Lê Huỳnh Đức và Vũ Hồng Việt cũng bắt đầu có những điều chỉnh để tung các cầu thủ tấn công vào sân.
Tuy nhiên sự chắc chắn của 2 hàng thủ đã hạn chế được khả năng xuất hiện bàn thắng từ một số cơ hội được tạo ra, khiến 2 CLB CA TP.HCM và CLB Nam Định chấp nhận hòa nhau 0-0 ở trận đấu sớm vòng 6 giải LPBank V.League 1-2025/26.

Với kết quả này, CLB Nam Định đã kéo dài mạch trận thiếu bùng nổ từ đầu mùa giải trong khi CLB CA TP.HCM kéo dài mạch trận bất bại trên sân Thống Nhất, với 2 trận thắng (trước CLB Hà Nội, HAGL) và 1 trận hòa trước nhà đương kim vô địch Nam Định.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn


CA TP.HCM Tiến Linh CLB Nam Định V-League Lê Huỳnh Đức Vũ Hồng Việt Sân Thống Nhất
