Hoàng Đức tỏa sáng giúp Ninh Bình chiến thắng, HAGL khiến Thanh Hóa tiếp tục trượt dài

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
13/09/2025 20:07 GMT+7

Tối 13.9, ở vòng loại Cúp quốc gia 2025-2026, Hoàng Đức ghi 1 bàn thắng, 1 kiến tạo để giúp CLB Ninh Bình thắng đội Phú Thọ 4-2. Trong khi đó, HAGL vượt qua đội Thanh Hóa với tỷ số 2-0.

CLB Ninh Bình thắng nhọc nhằn

Trên sân Việt Trì, CLB Ninh Bình tung ra một đội hình rất mạnh với loạt nội binh chất lượng như Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Đức Chiến, Trần Bảo Toàn, Nguyễn Hoàng Đức... Với dàn nhân sự này, họ dễ dàng tạo ra một thế trận áp đảo hoàn toàn.

Ngay ở phút thứ 3, CLB Ninh Bình đã có bàn thắng mở tỷ số. Sau đường treo bóng chính xác của Lê Ngọc Bảo, Lê Hải Đức bật cao đánh đầu giúp đội khách vươn lên dẫn trước. Chỉ 5 phút sau, Hải Đức hoàn tất cú đúp bằng đầu cho riêng mình. Lần này, người kiến tạo là Hoàng Đức với cú đá phạt góc có điểm rơi chuẩn xác.

Hai bàn thắng sớm khiến CLB Ninh Bình chơi có phần chủ quan. Phút 20, các hậu vệ đội khách phòng ngự tương đối hời hợt, để Nguyễn Trọng Bảo đi bóng thoải mái rồi lốp bóng kỹ thuật, đánh bại thủ thành Quàng Thế Tài, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho CLB Phú Thọ. Đến phút 48, Trọng Bảo tiếp tục tỏa sáng để đưa trận đấu về thế cân bằng. 

Sau bàn thua này, CLB Ninh Bình tung Châu Ngọc Quang, Nguyễn Quốc Việt vào sân để cải thiện chất lượng tấn công. Phút 65, chính Quốc Việt là người kiến tạo để Geovane Magno dứt điểm quyết đoán bằng chân phải, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2. Đến phút 87, Hoàng Đức ấn định chiến thắng 4-2 cho "Bầy dê núi". 

Hoàng Đức tỏa sáng giúp Ninh Bình chiến thắng, HAGL khiến Thanh Hóa tiếp tục trượt dài- Ảnh 1.

Hoàng Đức tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng

ẢNH: CLB NINH BÌNH

CLB Thanh Hóa chưa thể khởi sắc

CLB Thanh Hóa ra sân với bộ 3 tiền đạo nội là 3 nhà vô địch U.23 Đông Nam Á là Nguyễn Ngọc Mỹ, Lê Văn Thuận (2025) và Võ Nguyên Hoàng (2022). 3 cầu thủ này chơi xông xáo, năng nổ, giúp đội chủ nhà tạo ra tương đối nhiều khó khăn cho hàng thủ HAGL.

Tuy nhiên, HAGL mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút 20, đội bóng phố núi có 2 pha dứt điểm cận thành, chỉ tiếc là hàng thủ CLB Thanh Hóa đã chơi tập trung, trong đó Quế Ngọc Hải có pha phá bóng ngay trên vạch vôi. Đây cũng là tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1 bởi cả 2 đội đều thi đấu rất kín kẽ, thận trọng. 

Sang hiệp 2, HAGL là đội chơi tốt hơn, tận dụng cơ hội hiệu quả hơn. Lần lượt ở các phút 60, 88, Gia Bảo và Hoàng Minh tung ra những cú dứt điểm đẹp mắt để giúp đội bóng phố núi giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách. 

HLV Choi Kwon-won cũng đã tung Rimario Gordon vào sân nhưng ngoại binh này không thể giúp CLB Thanh Hóa có được bàn thắng nào. Chuỗi trận bết bát của CLB Thanh Hóa vẫn chưa dừng lại. Từ đầu mùa, họ có 1 trận hòa, 3 trận thua trên mọi đấu trường và chưa biết đến mùi chiến thắng. Quế Ngọc Hải và các đồng đội còn rất nhiều điều phải làm trong phần còn lại của mùa giải. 

Ở trận đấu còn lại trong ngày 13.9, CLB Long An đánh bại đội Quy Nhơn trên sân nhà sau loạt đá luân lưu. Trước đó, 2 đội hòa nhau 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. 

Xem Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn


Công Phượng: Tìm lại đỉnh cao với chiếc áo đấu quen thuộc

Công Phượng: Tìm lại đỉnh cao với chiếc áo đấu quen thuộc

Công Phượng chính thức khoác áo số 10 tại CLB Trường Tươi Đồng Nai để thi đấu mùa giải 2025-2026. Số áo từng gắn liền với những năm tháng đỉnh cao trong sự nghiệp nay trở lại với của cựu tiền đạo HAGL, hứa hẹn mang đến luồng sinh khí mới cho tập thể đang nuôi mộng thăng hạng.

Tân giám đốc thương mại CLB CAHN: 'Muốn đội vươn lên số 1 Đông Nam Á'

Đội tuyển Việt Nam khởi động cỗ máy tấn công

