Công Phượng: Tìm lại đỉnh cao với chiếc áo đấu quen thuộc

Số 10 trở lại với Công Phượng sau nhiều năm

Công Phượng là chủ nhân của chiếc áo số 10 tại CLB Trường Tươi Đồng Nai trong mùa giải 2025-2026. Sau nhiều năm, tiền đạo xứ Nghệ lại được khoác lên mình số áo quen thuộc, vốn gắn liền với tên tuổi của anh.

Ở mùa giải đầu tiên khoác áo Trường Tươi Bình Phước (nay đổi tên thành Trường Tươi Đồng Nai), Công Phượng mang số áo 70. Tuy nhiên, bước sang mùa bóng này, đội bóng miền Đông Nam bộ trao số áo 10 cho đội trưởng, khi Hồ Sỹ Giáp nhường lại cho người đồng đội. Hành động ấy không chỉ đơn thuần là sự chuyển giao con số trên lưng áo, mà còn thể hiện sự tôn trọng, tinh thần đoàn kết và hy sinh vì lợi ích chung của tập thể.

Trong màu áo đội tuyển Việt Nam nhiều cấp độ trước đây, Công Phượng thường khoác áo số 10 ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong sự nghiệp, số 10 luôn mang ý nghĩa đặc biệt với Công Phượng. Anh từng mang áo số này ở U.19 Việt Nam, U.23 Việt Nam, đội tuyển quốc gia cũng như tại HAGL. Đó cũng là giai đoạn đỉnh cao, khi Công Phượng tỏa sáng rực rỡ, trở thành biểu tượng của lứa cầu thủ "thế hệ vàng" do bầu Đức dày công vun đắp. Chính vì vậy, việc được khoác lại số áo cũ sau nhiều năm không chỉ mang tính kỷ niệm, mà còn được kỳ vọng sẽ giúp Công Phượng tìm lại phong độ đỉnh cao, khẳng định đẳng cấp và trở thành chỗ dựa tinh thần cho toàn đội.

Nếu ở Nhật Bản, Bỉ, Hàn Quốc và thậm chí khi trở lại CLB TP.HCM, Công Phượng từng phải chọn những số áo khác nhau từ 28, 15 cho tới 21, thì đến lúc này, số 10 đã trở lại. Nó mang theo kỳ vọng rằng tiền đạo sinh năm 1995 sẽ là đầu tàu, góp công lớn vào tham vọng thăng hạng của CLB Trường Tươi Đồng Nai. Chiếc áo số 10 sẽ là động lực để anh tìm lại sự bùng nổ, tiếp tục trở thành người dẫn dắt, mở ra cơ hội đưa CLB tiến gần hơn tới mục tiêu thăng hạng.

Hai cựu cầu thủ HAGL là Xuân Trường (6) và Minh Vương (8) cũng giữ số áo quen thuộc ở đội bóng mới Trường Tươi Đồng Nai ẢNH: CLB HAGL

Bên cạnh Công Phượng, hai đồng đội cũ tại HAGL là Lương Xuân Trường và Trần Minh Vương đã gia nhập đội bóng miền Đông Nam bộ và mang lại nhiều hy vọng… cũng với số áo quen thuộc. Xuân Trường sẽ khoác áo số 6, trong khi Minh Vương là số 8. Bộ ba này từng là trụ cột ở HAGL, nay cùng hội ngộ trong màu áo mới, tạo thành trục giữa giàu kinh nghiệm để dẫn dắt đội bóng Trường Tươi Đồng Nai.

Trong bóng đá, số áo đôi khi vượt ra ngoài giá trị con số, trở thành biểu tượng cho vai trò, trách nhiệm và cả khát vọng. Với Công Phượng, số 10 không chỉ là chiếc áo quen thuộc, mà còn là lời khẳng định: anh vẫn ở đó, sẵn sàng gánh vác trọng trách đưa CLB Trường Tươi Đồng Nai tới những nấc thang mới.