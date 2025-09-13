Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chìa khóa nào sẽ giúp CLB Công an TP.HCM gây bất ngờ trước đương kim vô địch?

Thu Bồn
Thu Bồn
13/09/2025 11:05 GMT+7

Sau quãng nghỉ FIFA Days tháng 9, CLB Công an TP.HCM đã sẵn sàng cho màn tiếp đón đương kim vô địch Nam Định. Sự hòa nhập của các ngoại binh, điểm tựa Thống Nhất và sự xuất sắc của thủ môn Patrik Lê Giang… là những yếu tố để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức hướng tới kết quả tích cực.

CLB Công an TP.HCM tận dụng quãng nghỉ

Sau 3 vòng đấu đầu tiên của V-League 2025-2026, CLB Công an TP.HCM đã giành 6 điểm với 2 chiến thắng trên sân nhà (trước CLB Hà Nội và HAGL). Thành tích ấy không chỉ mang lại sự tự tin, mà còn là lời khẳng định của đội bóng tân binh trong tay HLV kỳ cựu Lê Huỳnh Đức. Giờ đây, khi chuẩn bị chạm trán đương kim vô địch Nam Định ở vòng 4, đội Công an TP.HCM hoàn toàn có khả năng tạo bất ngờ.

Điểm thuận lợi đầu tiên là quãng nghỉ FIFA Days trong tháng 9. Hai tuần tạm ngưng giải đấu mang đến thời gian quý báu để ban huấn luyện củng cố đội hình, đặc biệt là giúp các ngoại binh có thêm sự hòa nhập. Thực tế, những cầu thủ ngoại là nhân tố quan trọng quyết định khả năng cạnh tranh của CLB Công an TP.HCM. Nếu họ tìm được tiếng nói chung với các nội binh, đội bóng hoàn toàn có thể trở thành đối thủ khó chịu cho bất kỳ "ông lớn" nào.

Chìa khóa nào sẽ giúp CLB Công an TP.HCM gây bất ngờ trước đương kim vô địch?- Ảnh 1.

HLV Lê Huỳnh Đức (trái) "chỉnh thước ngắm" cho các học trò trò trong quãng nghỉ

ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Bên cạnh sự hòa nhập của dàn tân binh, sân nhà Thống Nhất tiếp tục là điểm tựa tinh thần không thể bỏ qua. Cả hai chiến thắng từ đầu mùa của Công an TP.HCM đều diễn ra tại đây, nơi khán giả luôn tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt. Với lợi thế này, các cầu thủ dễ dàng thi đấu thanh thoát, tự tin hơn trong cuộc đối đầu với Nam Định.

Một yếu tố then chốt khác là sự chuẩn bị về chiến thuật của HLV Lê Huỳnh Đức. Trong quãng nghỉ vừa qua, nhà cầm quân lão luyện này đã tập trung "điều chỉnh thước ngắm" cho học trò, nhằm cải thiện khả năng tận dụng cơ hội. Với lối chơi giàu tính tổ chức và kỷ luật, đội Công an TP.HCM hứa hẹn sẽ khai thác tốt những thời điểm then chốt để tạo lợi thế trước nhà đương kim vô địch.

Chìa khóa nào sẽ giúp CLB Công an TP.HCM gây bất ngờ trước đương kim vô địch?- Ảnh 2.

Thủ thành Patrik Lê Giang thể hiện sự xuất sắc trong những vòng đầu

ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Đặc biệt, vai trò thủ môn Patrik Lê Giang cũng quan trọng không kém. Với kinh nghiệm dày dặn và lối chơi dũng mãnh, anh là chốt chặn đáng tin cậy để hóa giải các pha tấn công từ những ngoại binh cao lớn của Nam Định. Không chỉ đơn thuần là "người gác đền", Lê Giang nếu thi đấu chắc chắn sẽ truyền sự tự tin cho toàn đội, giúp hệ thống phòng ngự vững vàng hơn trong những thời khắc áp lực.

Ở chiều ngược lại, CLB Nam Định cũng vừa trải qua quãng nghỉ để HLV Vũ Hồng Việt điều chỉnh. Sau những vòng đầu thiếu ổn định về tâm lý, đội bóng thành Nam được kỳ vọng sẽ lấy lại sự gắn kết, đồng thời khẳng định vị thế của nhà vô địch 2 mùa giải liên tiếp. Đây chắc chắn là thử thách không nhỏ cho tân binh CLB Công an TP.HCM.

Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lợi thế sân nhà và những nhân tố có thể tỏa sáng đúng lúc, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức hoàn toàn có cơ sở để hy vọng vào một kết quả tích cực trước CLB Nam Định, thậm chí tạo nên bất ngờ ở vòng 4 V-League 2025-2026.

