Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ninh Bình rơi xuống tốp 2, HAGL vẫn áp chót

Tốp 5 V-League gồm những đội nào?

Tối 13.6, 2 trận đấu sớm ở vòng 6 V-League 2025-2026 đã được diễn ra. Trên sân Hàng Đẫy, Quang Hải và Leo Atur thay nhau tỏa sáng để giúp CLB CAHN giành chiến thắng 2-1. Bàn thắng muộn màng của Bùi Tiến Dụng không thể giúp đội Hải Phòng có điểm. 3 điểm mới giành được giúp CLB CAHN tạm thời leo lên đứng đầu bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Alexandre Polking có 10 điểm, hơn đội Ninh Bình 1 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Đến thời điểm này, CLB CAHN vẫn đang bất bại với 3 trận thắng và 1 trận hòa.

Leo Atur góp công lớn giúp CLB CAHN leo lên ngôi đầu bảng ẢNH: MINH TÚ

Ở trận đấu còn lại, CLB Công an TP.HCM và đội Nam Định chia điểm trong trận hòa không bàn thắng. Cả 2 CLB đều tạo được nhiều cơ hội nhưng không tận dụng thành công do dứt điểm thiếu sắc bén. Đồng thời, thủ môn 2 đội là Trần Nguyên Mạnh và Patrik Lê Giang đều chơi xuất sắc.

Với kết quả này, CLB Công an TP.HCM và đội Nam Định có cùng 7 điểm, lần lượt đứng thứ 5 và 4 trên bảng xếp hạng. Đội bóng thành Nam xếp trên nhờ nhỉnh hơn hiệu số bàn thắng - bại (+1 so với -1). Như vậy, những ứng cử viên vô địch đều đang đứng trong tốp 5 là CLB CAHN, Ninh Bình, Thể Công Viettel, Nam Định, Công an TP.HCM. Đội HAGL và Thanh Hóa vì chưa đấu nên vẫn đứng ở 2 vị trí cuối cùng.

Bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau lượt trận tối 13.9 ẢNH: VPF







