Ca sĩ VIN chính thức trở lại với MV debut solo 'Gọi Anh Lúc Nửa Đêm'

14/09/2025 18:16 GMT+7

Sau thời gian dài vắng bóng, ca sĩ VIN (Trương Hữu Vinh) – cựu thành viên nhóm FOR7 – chính thức đánh dấu hành trình solo bằng MV đầu tay "Gọi Anh Lúc Nửa Đêm". Sản phẩm không chỉ khẳng định tình yêu âm nhạc bền bỉ mà còn mở ra một chặng đường mới, trưởng thành và đầy bản lĩnh.

Chia sẻ về quyết định comeback, VIN cho biết tình yêu âm nhạc trong anh chưa từng nguội lạnh. Anh muốn có thêm trải nghiệm và chuẩn bị kỹ lưỡng để khi trở lại sẽ mang đến sản phẩm xứng đáng. Ca khúc "Gọi Anh Lúc Nửa Đêm" được chọn làm dấu ấn mở đầu, khai thác những cảm xúc cô đơn, khao khát sẻ chia, gửi gắm thông điệp: trong tình yêu cần nghiêm túc, trân trọng người thật sự bên cạnh.

Ca sĩ VIN chính thức trở lại với MV debut solo 'Gọi Anh Lúc Nửa Đêm'- Ảnh 1.

 Ngoài ca hát, anh còn thử sức diễn xuất cùng hai người bạn Mỹm Trần và Trịnh Bảo, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc. Sản phẩm có sự đồng hành của nhạc sĩ Đỗ Hiếu và phần góp giọng của Sofia, giúp bản phối thêm tinh tế.

VIN khẳng định sẽ tiếp tục mang đến những dự án đa dạng trong năm nay, từ ballad sâu lắng đến ca khúc sôi động, với mong muốn khán giả nhớ đến anh như một nghệ sĩ bền bỉ, trưởng thành và giàu dấu ấn.

Vin MV đầu tay Debut Trương Hữu Vinh
