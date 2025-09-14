Ca sĩ VIN chính thức trở lại với MV debut solo 'Gọi Anh Lúc Nửa Đêm'

Sau thời gian im ắng, ca sĩ VIN (Trương Hữu Vinh), cựu thành viên nhóm FOR7, chính thức trở lại với MV solo đầu tay "Gọi Anh Lúc Nửa Đêm". Đây là cột mốc quan trọng khẳng định tình yêu âm nhạc bền bỉ và hành trình bản lĩnh của anh.

Chia sẻ về quyết định comeback, VIN cho biết tình yêu âm nhạc trong anh chưa từng nguội lạnh. Anh muốn có thêm trải nghiệm và chuẩn bị kỹ lưỡng để khi trở lại sẽ mang đến sản phẩm xứng đáng. Ca khúc "Gọi Anh Lúc Nửa Đêm" được chọn làm dấu ấn mở đầu, khai thác những cảm xúc cô đơn, khao khát sẻ chia, gửi gắm thông điệp: trong tình yêu cần nghiêm túc, trân trọng người thật sự bên cạnh.

Ngoài ca hát, anh còn thử sức diễn xuất cùng hai người bạn Mỹm Trần và Trịnh Bảo, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc. Sản phẩm có sự đồng hành của nhạc sĩ Đỗ Hiếu và phần góp giọng của Sofia, giúp bản phối thêm tinh tế.

VIN khẳng định sẽ tiếp tục mang đến những dự án đa dạng trong năm nay, từ ballad sâu lắng đến ca khúc sôi động, với mong muốn khán giả nhớ đến anh như một nghệ sĩ bền bỉ, trưởng thành và giàu dấu ấn.