Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Vũ Hồng Việt nói điều rất bất ngờ, vẫn 'chê' Nam Định ở một điểm...

Hồng Nam
Hồng Nam
17/09/2025 22:16 GMT+7

HLV Vũ Hồng Việt khẳng định CLB Nam Định đã có chiến thắng mang màu sắc may mắn trước Ratchaburi trong ngày ra quân AFC Champions League 2.

HLV Vũ Hồng Việt tiết lộ lý do Nam Định chiến thắng

Tối 17.9, CLB Nam Định đã thắng đậm Ratchaburi với tỷ số 3-1 trong trận ra quân AFC Champions League 2. Trên sân Thiên Trường, cú đúp của Marlos Brenner cùng siêu phẩm của Caio Cesar đã giúp đại diện Việt Nam giành lấy 3 điểm trọn vẹn, qua đó chia sẻ ngôi đầu bảng F với Gamba Osaka sau lượt đầu tiên.

"Cả CLB Nam Định và Ratchaburi đã chơi đôi công cống hiến, tạo ra nhiều cơ hội, mang đến màn so tài chất lượng chuyên môn cao. Chúng tôi đã may mắn có được chiến thắng", HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ với báo chí sau trận.

HLV Vũ Hồng Việt nói điều rất bất ngờ, vẫn 'chê' Nam Định ở một điểm...- Ảnh 1.

HLV Vũ Hồng Việt

ẢNH: MINH TÚ

Với đội hình gồm 10 ngoại binh và 1 nội binh (chỉ có tiền vệ Lý Công Hoàng Anh là nội binh có suất đá chính), CLB Nam Định đã áp đảo Ratchaburi. Phút 35, Mahmoud Eid tạt bóng vừa vặn để Caio Cesar tung người dứt điểm mở tỷ số. Sau đó đầu hiệp 2, cú đúp chỉ trong 5 phút (52 và 57) của Marlos Brenner giúp đội bóng thành Nam dẫn 3-0 chóng vánh. Nỗ lực của Ratchaburi chỉ đổi lấy 1 bàn danh dự do công Tana. 

Khi được hỏi lựa chọn sử dụng đội hình với lực lượng ngoại binh áp đảo, HLV Vũ Hồng Việt giải thích: "Thực tế, CLB Nam Định đá 4 sân chơi mùa này, nên phải sở hữu lực lượng có chiều sâu. Do nội binh Nam Định không dày, nên đội phải bổ sung ngoại binh. Ngoài ra tại AFC Champions League 2, các đội không bị hạn chế số lượng ngoại binh sử dụng mỗi trận. 

Tất nhiên, tôi phải tính toán sự cân bằng cho từng trận đấu, từng đối thủ, để các cầu thủ Nam Định phát huy tốt khả năng". 

'Hàng thủ CLB Nam Định đã chủ quan' 

"Ở trận đấu hôm nay, mọi cầu thủ Nam Định đều đá tốt và nỗ lực. Tôi đánh giá cao Caio Cesar, Percy Tau, Marlos Brenner và Mitchell Dijks. Họ đều chơi tuyệt vời. Riêng với Percy Tau, nếu cứ giữ phong độ này, tôi sẽ cân nhắc xếp cậu ấy đá ở V-League", HLV Vũ Hồng Việt đánh giá thêm về các ngoại binh.

Dù vậy, nhà cầm quân của CLB Nam Định chưa hài lòng với hàng thủ, khi để lọt tiền đạo Ratchaburi trong tình huống thủng lưới duy nhất. Ở pha bóng này, lần lượt Mitchell Dijks và Lucas Alves đã truy cản lỗi, để đối thủ thoải mái đặt lòng hạ gục thủ môn Caique Santos. 

HLV Vũ Hồng Việt nói điều rất bất ngờ, vẫn 'chê' Nam Định ở một điểm...- Ảnh 2.

CLB Nam Định cần cải thiện thêm

ẢNH: MINH TÚ

"Bàn thua của Nam Định đến từ khoảnh khắc mất tập trung sau khi đã dẫn 3-0. Các cầu thủ có lẽ hơi chủ quan. Ở tình huống này, nếu tập trung cao độ, chúng tôi đã có thể hạn chế được", HLV Vũ Hồng Việt lý giải. 

"Khi bóng gần như đã ra biên, lại không có cầu thủ phòng ngự nào của Nam Định bước ra để can thiệp. Do hậu vệ Nam Định can thiệp chậm, Ratchaburi đã đưa bóng được vào trong, và các trung vệ bên trong cũng xử lý chậm. Chúng tôi phải sửa để hạn chế những bàn thua kiểu như vậy".

Nhà cầm quân của Nam Định cũng đánh giá thêm: "Những phút cuối, CLB Nam Định có nhiều cơ hội phản công song lại không tận dụng được. Lúc ấy, dường như cầu thủ đã mệt, không kịp băng lên tiếp ứng đồng đội nên cơ hội trôi qua đáng tiếc. Chúng tôi phải sửa ở trận tiếp theo". 

Còn với tiền vệ Caio Cesar, người được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận, CLB Nam Định thắng nhờ kiểm soát trận đấu và chuyển hóa cơ hội tốt. 

"CLB Nam Định đã chơi hay, nắm giữ thế trận và chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Đây là động lực để đội tiến sâu tại AFC Champions League 2", Caio Cesar nhận định. 

Dàn Tây tỏa sáng, CLB Nam Định đè bẹp đội Thái Lan ở Cúp C2 châu Á

Dàn Tây tỏa sáng, CLB Nam Định đè bẹp đội Thái Lan ở Cúp C2 châu Á

CLB Nam Định thắng đậm 3-1 trước Ratchaburi trong trận ra quân AFC Champions League 2, diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 17.9 trên sân vận động Thiên Trường.

CLB Nam Định Vũ Hồng Việt Ratchaburi AFC Champions League Nam Định
