Dàn Tây tỏa sáng, CLB Nam Định đè bẹp đội Thái Lan ở Cúp C2 châu Á

Dàn ngoại binh giúp CLB Nam Định ép sân

Với quyết tâm tái lập thành tích vượt qua vòng bảng AFC Champions League 2, dễ hiểu khi CLB Nam Định đã tung ra tới 10 ngoại binh trong đội hình chính ở màn tiếp đón Ratchaburi trên sân Thiên Trường.

Ông Vũ Hồng Việt đã dùng đội hình tốt nhất, với Caique, Mitchell Dijks, Walber Motta, Lucas Alves, Kevin Phạm Ba, Percy Tau, Caio Cesar, Mahmoud Eid, Marlos Brenner và Romulo da Silva. Giữa dàn "Tây" lực lưỡng, chỉ có 1 cầu thủ Việt Nam được xếp đá chính, đó là tiền vệ trung tâm Lý Công Hoàng Anh.

Sức mạnh áp đảo của dàn ngoại binh giúp CLB Nam Định (áo trắng) kiểm soát thế trận ẢNH: MINH TÚ

Với lực lượng ngoại binh áp đảo Ratchaburi (10 so với 6), CLB Nam Định nhanh chóng kiểm soát thế trận, tấn công ào ạt lên cầu môn đối thủ. Chỉ trong 15 phút (từ phút 16 đến 31), một mình tiền vệ tấn công Percy Tau dứt điểm 3 lần. Ngoại binh của Nam Định được dồn bóng ở cánh phải, và với kèo trái khéo léo, Percy Tau liên tục ngoặt vào trung lộ để dứt điểm nhưng không thành bàn.

Hình ảnh "tả xung hữu đột" của Percy Tau cũng cho thấy bộ mặt của dàn ngoại binh Nam Định. Dù chưa ăn ý do đây mới là trận chính thức đầu tiên 10 ngoại binh sát cánh cùng nhau, nhưng với thể hình, sức mạnh và kỹ thuật vượt trội, dòng máu quốc tế vẫn giúp CLB Nam Định dồn ép Ratchaburi. Chỉ có điều, các pha phối hợp giữa ngoại binh diễn ra đơn giản, lập bập, còn nhiều động tác thừa, tạo cơ hội cho đối thủ phá bóng giải nguy.

Đến phút 35, khác biệt mới được tạo ra. Cầm bóng ở tuyến giữa, Hoàng Anh chọc khe châm ngòi cho Mahmoud Eid băng xuống mép phải vòng cấm, trước khi tân binh này tạt bóng như đặt để Caio Cesar tung người dứt điểm đẹp mắt mở tỷ số trận đấu.

Caio Cesar ghi bàn mở điểm cho CLB Nam Định ở AFC Champions League 2 ẢNH: MINH TÚ

Sau bàn thắng dẫn trước, CLB Nam Định vẫn tiếp tục đẩy cao đội hình để presing và tận dụng ưu thế tâm lý. Song, học trò ông Vũ Hồng Việt tiếp tục dứt điểm kém duyên. Lỗ hổng hàng thủ còn lộ ra cuối hiệp 1, khi CLB Nam Định để Negueba thoải mát dứt điểm. Nhưng, thủ môn Caique đã đẩy bóng cứu thua an toàn.

Thừa thắng xông lên

Sang hiệp 2, CLB Nam Định tiếp tục tràn lên tấn công phủ đầu. Phút 52, Percy Tau thoát xuống mép phải vòng cấm, nhưng thay vì ngoặt lại, anh vẩy má chuyền ngược tinh tế để Marlos Brenner băng vào dứt điểm sấm sét "cháy lưới" Ratchaburi, nâng tỷ số lên 2-0.

Bữa tiệc bàn thắng trên sân Thiên Trường tiếp diễn ở phút 57, khi Brenner một lần nữa tỏa sáng. Nhận quả tạt từ cánh trái của Mitchell Dijks, Brenner băng vào dũng mãnh đánh đầu cận thành, hoàn tất cú đúp chỉ trong 5 phút để giúp Nam Định dẫn 3-0.

Hy vọng được thắp lên cho Ratchaburi, khi CLB Nam Định mắc sai lầm ở phút 60. Denilson Junior (cựu tiền đạo Hà Nội) nhận bóng trong vòng cấm. Anh bị Lucas Alves đốn ngã, nhưng bóng đã lăn đến chân của Tana. Tiền đạo Ratchaburi lập tức tung cú đặt lòng góc xa uy lực, khiến thủ môn Caique lúng túng đẩy bóng vào lưới.

Dù vậy với ưu thế dẫn 2 bàn, CLB Nam Định vẫn làm chủ tình hình. Nửa sau hiệp 2, HLV Vũ Hồng Việt tung Kyle Hudlin vào sân để gây áp lực. Đội chủ sân Thiên Trường muốn lấy tấn công làm phòng ngự, không để Ratchaburi có cơ hội phản kháng.

Thắng chung cuộc 3-1 trước Ratchaburi, CLB Nam Định chia sẻ ngôi đầu bảng F AFC Champions League 2 với Gamba Osaka, đội cũng thắng 3-1 trước Eastern trong ngày ra quân.

Ở lượt trận thứ hai diễn ra ngày 2.10, CLB Nam Định sẽ làm khách trên sân của Eastern.