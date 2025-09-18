CLB Nam Định khởi đầu ngọt ngào ở Cúp C2 châu Á

K HỞI ĐẦU NHƯ MƠ

Để chuẩn bị cho sân chơi AFC Champions League 2, CLB Nam Định đã "chịu chơi" khi đăng ký tới 12 ngoại binh, trong đó hơn một nửa sẽ chỉ dùng cho giải đấu châu Á, chứ không đá tại V-League. Đó là nguồn đầu tư lớn chưa từng có, với mục tiêu tái lập thành tích lọt vào vòng 16 đội mùa trước.

CLB Nam Định đại thắng ngày ra quân Cúp C2 châu Á ẢNH: MINH TÚ

Dù chặng đường còn dài, nhưng trước mắt dàn ngoại binh của CLB Nam Định đã khẳng định giá trị ở trận ra quân gặp Ratchaburi lúc 19 giờ 15 hôm qua (17.9). Với 10 ngoại binh đá chính (nội binh duy nhất được dùng là tiền vệ Lý Công Hoàng Anh), CLB Nam Định đã áp đảo đối phương. Cả về sức mạnh thể chất lẫn kỹ - chiến thuật, đại diện VN đều vượt trội đội bóng Thái Lan. Trước khi Caio Cesar tung người dứt điểm tuyệt đẹp vào lưới Ratchaburi ở phút 35, CLB Nam Định đã tạo ra thế trận trên chân cùng hàng tá cơ hội. Thiếu sót duy nhất của đội bóng thành Nam chỉ là những khoảnh khắc phối hợp còn lạc nhịp, do đây mới là trận chính thức đầu tiên dàn ngoại binh sát cánh cùng nhau. Tuy những mảnh ghép chưa vừa vặn dẫn tới nhiều tình huống ban bật thiếu ăn ý, nhưng với đẳng cấp vượt trội, dàn ngoại binh cao lớn của CLB Nam Định vẫn có thể tự mình giải quyết trận đấu.

Đơn cử, ở pha lập công mở tỷ số, Mahmoud Eid tạt bóng vừa vặn để Caio Cesar bay người sút bóng thành bàn. Hay ở bàn nhân đôi cách biệt phút 52, Percy Tau thoát xuống đáy vòng cấm rồi vẩy bóng tinh tế ngược lại cho Marlos Brenner sút tung nóc lưới Ratchaburi. Đó đều là những tình huống rất khó, đòi hỏi phải xử lý nhanh, gọn với độ chuẩn xác cao. Phút 57, lại là các ngoại binh tạo nên bàn thắng khi Mitchell Dijks tạt bổng để Marlos Brenner đánh đầu hoàn thành cú đúp, nâng tỷ số lên 3-0.

Dù Ratchaburi gỡ lại 1 bàn ở phút 60, nhưng CLB Nam Định vẫn làm chủ thế trận để thắng chung cuộc 3-1, qua đó lấy 3 điểm đầu tiên tại bảng F AFC Champions League 2. CLB Nam Định có cùng 3 điểm và hiệu số +2, do đó tạm chia sẻ ngôi đầu với Gamba Osaka (đội thắng Eastern 3-1) sau lượt đầu.

CLB Nam Định d UY TRÌ PHONG ĐỘ

Nếu duy trì đà tiến, CLB Nam Định đủ sức vượt những đối thủ như Ratchaburi hay Eastern để nắm giữ 1 trong 2 vị trí dẫn đầu, qua đó bước tới vòng 16 đội AFC Champions League. Trong tay ông Vũ Hồng Việt là lực lượng ngoại binh dày dạn và đồng đều, trong đó những điểm nhấn như Caio Cesar, Percy Tau, Marlos Brenner hay Mitchell Dijks đều đã vào guồng.

Tuy nhiên, do đá tới 4 đấu trường mùa này gồm V-League, Cúp quốc gia, AFC Champions League 2 và ASEAN Club Championship, nên CLB Nam Định sẽ đối diện lịch thi đấu dày đặc. Tối thiểu 11 trận đấu vòng bảng ở các giải quốc tế đòi hỏi HLV Vũ Hồng Việt phải xoay tua lực lượng khéo léo và tính toán điểm rơi phong độ hợp lý. Nhưng, với 12 ngoại binh và Việt kiều, CLB Nam Định thể hiện tham vọng nghiêm túc, với khao khát làm nên chuyện ở sân chơi châu Á.

Ở lượt đấu thứ hai diễn ra ngày 2.10, CLB Nam Định sẽ làm khách trên sân của Eastern (Hồng Kông).