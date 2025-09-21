Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vững tốp 2, đội của HLV Anh Đức thì…

Hai cuộc đối đầu thuộc vòng 4 V-League 2025-2026 diễn ra ngày 21.9 là trận derby xứ Nghệ (SLNA gặp CLB Hà Tĩnh) và derby TP.HCM (Becamex TP.HCM chạm trán đội Công an TP.HCM).

CLB Công an TP.HCM giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước đội Bình Dương. Đáng chú ý, Nguyễn Tiến Linh là người đã mở tỷ số cho đội bóng ngành công an. Với chiến thắng này, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng V-League. CLB Công an TP.HCM tạm vươn lên đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 10 điểm (bằng điểm với đội đầu bảng Công an Hà Nội).

Trong khi đó, đội Becamex TP.HCM rơi từ vị trí thứ 9 xuống thứ 10. Đội bóng của HLV Nguyễn Anh Đức chỉ có vỏn vẹn 3 điểm sau 4 vòng đấu.

Highlight Becamex TP.HCM 1-3 CLB Công an TP.HCM: Tiến Linh ghi bàn vào lưới đội bóng cũ

CLB Công an TP.HCM tạm vươn lên đứng thứ hai trên bảng xếp hạng V-League ẢNH: CMH

Ở trận đấu còn ngày, SLNA chia điểm với CLB Hà Tĩnh, khi hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. SLNA hiện đứng hạng 9 với 4 điểm. CLB Hà Tĩnh rơi từ hạng 6 xuống đứng hạng 7, khi có 7 điểm sau 4 vòng đấu.

Cầu thủ trẻ Nguyễn Thái Quốc Cường ghi bàn cho CLB Công an TP.HCM ẢNH: KHẢ HÒA

Highlight SLNA 1-1 Hà Tĩnh: Dấu ấn Lê Viktor

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn







