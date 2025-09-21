Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lê Viktor tỏa sáng, Hà Tĩnh bị thẻ đỏ vẫn ‘bắt’ SLNA chia điểm: 2 bàn thắng giống hệt nhau

Hoàng Lê
Hoàng Lê
21/09/2025 20:11 GMT+7

Bị dẫn bàn và chơi thiếu người nhưng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với dấu ấn từ Lê Viktor vẫn chia điểm thành công khi cầm hòa SLNA trên sân Vinh ở vòng 4 V-League 2025 - 2026 diễn ra hôm nay.

Trận "derby xứ Nghệ" khởi đi khá cân bằng bởi 2 đội được đánh giá khá cân tài cân sức. Tuy nhiên đội chủ nhà SLNA sớm bàn thắng ở phút thứ 7 khi từ pha đá phạt góc của đồng đội, Justin Garcia có vị trí thuận lợi, đánh đầu đưa bóng đập đất đánh bại thủ môn Nguyễn Thanh Tùng của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Lê Viktor tỏa sáng, Hà Tĩnh bị thẻ đỏ vẫn ‘bắt’ SLNA chia điểm: 2 bàn thắng giống hệt nhau- Ảnh 1.

Lê Viktor ghi dấu ấn giúp CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia điểm SLNA trên sân Vinh

ẢNH: HLHT FC

Highlight SLNA 1-1 Hà Tĩnh: Dấu ấn Lê Viktor

Khó khăn chồng chất với Lê Viktor cùng đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khi Huỳnh Tấn Tài phải nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 15. Cầu thủ có lối chơi quyết liệt, không ngại va chạm này có pha vào bóng thô bạo với Văn Huy. Trọng tài ban đầu rút thẻ vàng cảnh cáo Tấn Tài nhưng sau khi tham khảo VAR đã quyết định đổi thành thẻ đỏ, truất quyền thi đấu cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Lê Viktor tỏa sáng, Hà Tĩnh bị thẻ đỏ vẫn ‘bắt’ SLNA chia điểm: 2 bàn thắng giống hệt nhau- Ảnh 2.

Các cầu thủ Hà Tĩnh chơi thiếu người vẫn làm cầm hòa được SLNA trong thế bị dẫn bàn trước

ẢNH: VPF

Lê Viktor có bàn thắng đầu tiên ở V-League 2025 - 2026

Chơi ít người hơn đối thủ lại bị dẫn bàn nhưng nỗ lực, quyết tâm cao độ giúp các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạo thế trận không hề thua kém so với chủ nhà SLNA. Tuyển thủ U.23 Việt Nam Lê Viktor chơi xông xáo trên hàng tấn công đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và được đền đáp với bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 trước SLNA. Nhận đường chuyền từ Mai Sỹ Hoàng, Lê Viktor đánh đầu đưa bóng đập đất đánh bại thủ môn Cao Văn Bình. Khá thú vị khi cả 2 bàn thắng của trận đấu đều xuất phát từ đánh đầu đưa bóng chạm đất. Với Lê Viktor niềm vui nhân đôi bởi đây là bàn thắng đầu tiên mà anh ghi được tại V-League 2025 - 2026.

Với việc chia điểm trên sân Vinh, Lê Viktor cùng đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đạt 7 điểm, tạm xếp hạng 7 trên bảng xếp hạng vòng 4 V-League 2025 - 2026. Trong khi đó không giữ được lợi thế dẫn bàn, chơi hơn người và thi đấu trên sân nhà, CLB SLNA xếp hạng 9 với 4 điểm. 

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn






