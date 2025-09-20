Nghẹt thở đến phút cuối, CLB Hà Nội thay ‘tướng’ mới vẫn bị Thể Công Viettel chia điểm

Tối 20.9, CLB Hà Nội chạm trán Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy, ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 4 V-League 2025-2026. Ở màn so tài này, CLB Hà Nội đang rất quyết tâm "đòi nợ" trước đội bóng ngành quân đội. Cách đây không lâu, đội bóng của bầu Hiển đã nhận thất bại trước Thể Công Viettel và sớm dừng bước ở mặt trận Cúp quốc gia.

Derby thủ đô diễn ra căng thẳng, với thế trận ngang ngửa được hai đội tạo ra. Đáng lưu ý, ngay trước trận đấu này, Hà Nội thay HLV trưởng. Người ngồi ghế nóng là cựu Giám đốc kỹ thuật VFF Adachi.

Tình huống đáng chú ý đầu tiên của trận đấu đến ở phút thứ 10, với cơ hội thuộc về CLB Hà Nội. Văn Quyết tung ra cú sút ở cự ly gần nhưng thủ môn Văn Việt đã phản xạ xuất sắc để cứu bàn thua trông thấy cho Thể Công Viettel.

Highlight Hà Nội 1-1 Thể Công Viettel: Thay 'tướng' vẫn chưa tìm được chiến thắng

Tuấn Hải ghi bàn đẹp mắt cho CLB Hà Nội ẢNH: MINH TÚ

Trận đấu được khai thông thế bế tắc ở phút 36, với pha bóng đẹp mắt từ đường chuyền đến cú dứt điểm. Văn Quyết chọc khe để Tuấn Hải băng xuống và chích bóng tinh tế đánh bại thủ môn Văn Việt, đưa CLB Hà Nội vượt lên dẫn trước 1-0.

Trước khi hiệp 1 khép lại, CLB Hà Nội có thêm 2 tình huống nguy hiểm rõ rệt. Dù vậy, Tuấn Hải và các đồng đội đã không thể tận dụng để nhân đôi cách biệt cho CLB Hà Nội.

Khuất Văn Khang giúp Thể Công Viettel thoát thua ẢNH: MINH TÚ

Ngay đầu hiệp 2, CLB Hà Nội suýt nữa có bàn thắng nâng tỷ số. Tuấn Hải căng ngang vừa vặn để Lucao băng lên đệm bóng cận thành nhưng thủ môn Văn Việt đã đổ người để cứu thua cực kỳ ngoạn mục. Trong khi đó, nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ của Thể Công Viettel đã được đền đáp ở phút 54. Tương tự như bàn thắng của CLB Hà Nội, Khuất Văn Khang cũng thoát xuống sau đường chọc khe của đồng đội rồi sửa bóng khiến thủ môn đối phương bó tay, quân bình tỷ số 1-1.

Sau khi trận đấu trở về vạch xuất phát, derby trở nên "nóng" hơn rất nhiều, khi hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Thủ môn Văn Việt nhiều lần trổ tài để cứu thua cho Thể Công Viettel. Đồng thời, may mắn cũng chưa mỉm cười với đội bóng ngành quân đội, khi cú đánh đầu của Bùi Tiến Dũng đã đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành CLB Hà Nội.

Chung cuộc, CLB Hà Nội hòa 1-1 với Thể Công Viettel.