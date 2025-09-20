Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam tỏa sáng, PVF-CAND và Đà Nẵng rượt đuổi tỷ số cực gay cấn: 4 bàn chia đều!

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
20/09/2025 20:08 GMT+7

PVF-CAND và CLB Đà Nẵng đã tạo ra cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn với 4 bàn thắng được ghi, trong ngày các ngôi sao U.23 Việt Nam của 2 đội đều đã tạo ra dấu ấn.

U.23 Việt Nam tỏa sáng, PVF-CAND và Đà Nẵng rượt đuổi tỷ số cực gay cấn: 4 bàn chia đều! - Ảnh 1.

Trận đấu giữa PVF-CAND và CLB Đà Nẵng diễn ra rất hấp dẫn, quyết liệt

ảnh: Minh Tú

Cuộc đua tỷ số của dàn sao U.23 Việt Nam

Đêm 20.9 trên sân nhà PVF, đội PVD-CAND đã tiếp đón CLB Đà Nẵng với dàn tuyển thủ U.23 Việt Nam như Xuân Bắc, Hiểu Minh, Anh Quân… trong khi Phi Hoàng, Hồng Phúc, Đức Anh đá từ đầu cho đội khách.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả 2 HLV Thạch Bảo Khanh và Lê Đức Tuấn đều không cần thăm dò mà xua quân dâng cao, chủ động chơi tấn công và tung ra những pha "ăn miếng, trả miếng".

Sau những đòn phủ đầu bất thành, đến giữa hiệp 1 số đông hàng tiền vệ ở giữa sân của 2 đội sau đó đã khiến trận đấu trở thành những màn tranh chấp quyết liệt ở khu trung tuyến, nơi PVF-CAND trội hơn ở số cú dứt điểm.

U.23 Việt Nam tỏa sáng, PVF-CAND và Đà Nẵng rượt đuổi tỷ số cực gay cấn: 4 bàn chia đều! - Ảnh 2.

Trận đấu được điều hành tốt bởi tổ trọng tài

U.23 Việt Nam tỏa sáng, PVF-CAND và Đà Nẵng rượt đuổi tỷ số cực gay cấn: 4 bàn chia đều! - Ảnh 3.

Tuyển thủ U.23 Việt Nam Phi Hoàng kiến tạo cho Phan Văn Long ghi bàn

ảnh: Minh Tú

Khi sự giằng co đang lên cao điểm, CLB Đà Nẵng đã có khoảnh khắc thay đổi cục diện trận đấu, khi Phi Hoàng tạt bóng khó chịu, cú phá bóng với của Hiểu Minh vô tình đưa bóng đến chân Văn Long và cựu tuyển thủ này đã đánh bại thủ môn Minh Long bằng cú vô lê quyết đoán.

Bàn thắng phút 30 đó của đội khách đã đẩy tốc độ lên cao trở lại. Chỉ sau 7 phút, bàn gỡ hòa 1-1 đã đến sau cú sút tuyệt đẹp của cựu tuyển thủ U.23 Thái Bá Đạt ở phút 37. Từ đường chuyền của tuyển thủ U.23 Việt Nam Anh Quân, chàng trai sinh năm 2005 đã có cú sút nối rất căng đưa bóng cuộn vào góc cao đánh bại thủ môn Văn Biểu.

Cuộc chạy đua tỷ số trong hiệp 1 không dừng tại đó. Phút 45+2 đến lượt Văn Long đóng vai kiến tạo để David Henen ghi bàn. Đây là tình huống đội trưởng PVF-CAND Minh Long đã mắc lỗi nặng khi để bóng xâu kim vào lưới từ góc rất hẹp, giúp đội khách Đà Nẵng tạm dẫn 2-1 sau hiệp 1.

Hiệp 2 nóng bỏng

U.23 Việt Nam tỏa sáng, PVF-CAND và Đà Nẵng rượt đuổi tỷ số cực gay cấn: 4 bàn chia đều! - Ảnh 4.

Pha đánh đầu gỡ hòa 2-2 của Samson

Minh Tú

Bước vào hiệp 2, HLV Thạch Bảo Khanh chỉ đạo các học trò dâng cao. Việc Thanh Nhàn vào sân đã giúp PVF-CAND dồn ép CLB Đà Nẵng vào thế hầu như buộc phải thu mình phòng ngự. Đến phút 67, lão tướng Samson đã được tung vào sân càng khiến hỏa lực của PVF-CAND thêm mạnh mẽ.

Trong phần lớn hiệp 2, PVF-CAND cầm bóng và vây hãm liên tục khu vực cấm địa của thủ môn Văn Biểu nhưng vấp phải sự chống trả quyết liệt của các cầu thủ Đà Nẵng. Nhưng rồi sau 15 cú sút, bàn thắng gỡ hòa 2-2 đã đến sau pha thoát xuống đánh đầu đầy kinh nghiệm của Samson.

Trong những phút cuối, CLB Đà Nẵng kiệt sức vì chạy theo bóng nhiều đã không thể làm gì ngoài căng mình phòng ngự trước những pha nhồi bóng liên tục của PVF-CAND. Nhưng thi thoảng vài pha phản công của họ khiến CĐV chủ nhà giật mình "thót tim" khi đưa bóng dội xà ngang và cột dọc ra ngoài.

U.23 Việt Nam tỏa sáng, PVF-CAND và Đà Nẵng rượt đuổi tỷ số cực gay cấn: 4 bàn chia đều! - Ảnh 5.

Tình huống David Henan ghi bàn "xâu kim" Phí Minh Long

ảnh: Minh Tú

Không thể có bàn thắng sau 7 phút bù giờ, PVF-CAND tiếc nuối rời sân với 1 điểm trong ngày thủ thành đội trưởng Phí Minh Long chắc chắn sẽ cần sự động viên rất nhiều, trong khi CLB Đà Nẵng cũng có lý do để tiếc về những cơ hội đã đến rất gần rồi.

Với 4 điểm, PVF-CAND tạm xếp hạng 8 trên bảng xếp hạng sau vòng 4 trong khi CLB Đà Nẵng vẫn chưa biết mùi chiến thắng chấp nhận xếp thứ 3 từ dưới lên sau 2 trận hòa và 2 trận thua mặc dù HLV Lê Đức Tuấn đã chứng tỏ được sự thay đổi rất lớn trong lối chơi của đội bóng sông Hàn.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn


