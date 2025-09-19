Đội trưởng Công Phượng báo tin vui cho Trường Tươi Đồng Nai

Công Phượng trong buổi tập cùng Trường Tươi Đồng Nai ảnh: Trường Tươi Đồng Nai

Công Phượng sẵn sàng cho trận mở màn giải hạng nhất

Trong trận đấu mở màn mùa giải mới trên sân Đồng Xoài hôm 14.9, CLB Trường Tươi Đồng Nai đã đánh bại đại diện V-League Becamex TP.HCM với tỷ số 3-1 ở Cúp quốc gia.

Trước đó trong lễ xuất quân ngày 9.9, HLV trưởng đội Trường Tươi Đồng Nai, ông Nguyễn Việt Thắng đã cho biết Công Phượng đang gặp chấn thương nhẹ nhưng sẽ sẵn sàng trở lại.

Tuy nhiên sau đó, Công Phượng đã không có tên trong đội hình xuất phát, thậm chí người hâm mộ đội bóng có biệt danh "Chiến binh xanh" tỏ ra khá bất ngờ khi chân sút quê Nghệ An còn không được đăng ký vào danh sách thi đấu.

Minh Vương ghi bàn trong trận ra mắt Trường Tươi Đồng Nai ảnh: Trường Tươi Đồng Nai

Có vẻ như ông Thắng chưa yên tâm về tiến độ hồi phục và không muốn vội vàng với tiền đạo quan trọng của mình. Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam muốn giữ chân để Công Phượng có thêm thời gian khỏe mạnh hoàn toàn.

Đáp lại, phần còn lại của đội bóng đã gánh vác trách nhiệm ghi bàn một cách xuất sắc với 3 lần sút tung lưới đại diện đến từ V-League, trong đó có bàn thắng ra mắt đội bóng mới của chân sút Brazil Alex Sandro.

Tin vui là đến thời điểm này Công Phượng đã có thể tập luyện đầy đủ để sớm trở lại cùng đội bóng.

Thủ lĩnh Công Phượng

Đã có 10.000 CĐV ngồi chật cứng các khán đài sân Đồng Xoài ở trận đấu tại Cúp quốc gia ảnh: Trường Tươi Đồng Nai

Mùa bóng này bầu Sơn đã đặt niềm tin vào HLV Nguyễn Việt Thắng với quyết tâm đưa Trường Tươi Đồng Nai góp mặt ở V-League 2026 - 2027. Một trong những dấu ấn đầu tiên của ông Thắng chính là trao băng đội trưởng cho Công Phượng.

Quyết định này cho thấy niềm tin của BHL cùng lãnh đạo đội bóng miền Đông Nam bộ đối với Công Phượng. Mùa trước, Công Phượng đóng góp 7 bàn thắng và rất nhiều tình huống kiến tạo.

Sự kỳ vọng dành cho Công Phượng thể hiện qua việc anh được giao trọng trách cầm cây đuốc khát vọng trong lễ xuất quân.

HLV Việt Thắng kỳ vọng Thanh Minh sẽ giúp chia lửa cho Công Phượng ảnh: Trường Tươi Đồng Nai

Mùa bóng này, sự kiên trì đầu tư của CLB Trường Tươi Đồng Nai đã giúp HLV Việt Thắng có trong tay lực lượng hùng hậu, được đánh giá mạnh nhất giải hạng nhất.

"Chiến binh xanh" sẽ sở hữu hàng công cực kỳ mạnh mẽ với Vua phá lưới mùa trước Tự Nhân (9 bàn), cựu tuyển thủ Thanh Minh, Thanh Bình, Sỹ Giáp cùng với chân sút Brazil Alex Sandro để chia lửa cùng Công Phượng.

Ngoài ra, đội bóng của bầu Sơn càng "như hổ thêm cánh" khi tuyến giữa có những sự bổ sung đầy chất lượng với Xuân Trường, Minh Vương để kiểm soát tuyến giữa, trong khi Văn Sơn, Hữu Tuấn, Văn Khoa… sẽ gia cố mạnh mẽ hàng thủ.

Tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ Công Phượng. Vào lúc 18 giờ ngày 20.9 tới, sân Đồng Xoài hứa hẹn chật cứng 10.000 CĐV, với kỳ vọng Công Phượng sẽ ra sân và ghi bàn cho Trường Tươi Đồng Nai để mở màn thuận lợi giải hạng nhất quốc gia, trước đối thủ CLB TP.HCM (tiền thân là CLB Bà Rịa - Vũng Tàu).