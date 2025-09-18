Lịch thi đấu vòng 4 V-League: Tiến Linh đối đầu đội bóng cũ, nóng loạt derby 3 miền

Tiến Linh đang là đầu tàu hàng công CLB CA TP.HCM ảnh: Khả Hòa

Tiến Linh trở về mái nhà xưa

Vào ngày cuối cùng của hạn đăng ký danh sách cho V-League 2025 - 2026, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh bất ngờ nhận được lệnh điều động từ lãnh đạo CLB Becamex TP.HCM đầu quân cho CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM).

Không lâu sau đó, Tiến Linh đã có dịp trở lại sân Gò Đậu để trở thành một phần trong trận đấu lịch sử. Cùng với người thầy Lê Huỳnh Đức, chân sút số 22 đã trở về "mái nhà xưa" để tham gia trận derby TP.HCM đầu tiên giữa CLB Becamex TP.HCM và CLB CA TP.HCM.

Đó chắc chắn sẽ là trận đấu giàu cảm xúc vì Becamex TP.HCM (tên cũ là Becamex Bình Dương) luôn là đội bóng trong tim của Tiến Linh, với giấc mơ sẽ cùng nhau vô địch V-League nhưng vẫn còn dang dở.

Nhưng bóng đá luôn có những bất ngờ và việc Tiến Linh khép lại 1 thập kỷ khoác áo đội bóng anh luôn xem là "mái nhà" thứ 2, để đầu quân cho CLB CA TP.HCM sẽ hướng sự nghiệp anh qua một chương mới.

CLB CA TP.HCM trong chiến thắng trước HAGL ảnh: Đồng Nguyên Khang

Chắc chắn, tiền đạo sinh năm 1997 sẽ cũng giống HLV Lê Huỳnh Đức (có 2 năm dẫn dắt CLB Becamex TP.HCM) gạt bỏ tình riêng để dốc sức tìm kiếm 3 điểm cho đội bóng mới đang khát khao vươn trở lại đỉnh cao.

Ở chiều ngược lại, áp lực đang đè nặng lên vai HLV Nguyễn Anh Đức sau 3 trận thua liên tiếp trên mọi mặt trận. Nhà vô địch AFF Cup 2018 sẽ buộc phải có ngay một chiến thắng để cứu vãn tình hình, tránh để mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Nếu giành chiến thắng, CLB CA TP.HCM sẽ có được 10 điểm và bắt kịp đội đầu bảng Công an Hà Nội (vướng đá AFC Champions League 2 nên sẽ đá vòng 4 vào tháng 12). Thậm chí, một kết quả hòa cũng không phải là điều gì quá tồi tệ.

Trong trường hợp giành trọn 3 điểm trên sân nhà Gò Đậu, Becamex TP.HCM sẽ có được 6 điểm và áp sát vị trí của chính CLB CA TP.HCM, đồng thời giải tỏa được rất nhiều sức ép. Nhưng nếu thua, mọi thứ sẽ rất nguy hiểm.

Lịch thi đấu vòng 4 V-League 2025 - 2026 ảnh: CMH

Do vậy, có thể tin rằng HLV Nguyễn Anh Đức sẽ dốc hết sức mình cho trận đấu có thể nói là mang tính "sinh tử" trong sự nghiệp cầm quân V-League của mình, trong khi HLV Lê Huỳnh Đức chắc chắn rất muốn khiến CĐV sân Gò Đậu "nhớ thương" mình hơn nếu ra về với 1 chiến thắng.

Nóng bỏng loạt trận debry 3 miền

Nếu CLB CA TP.HCM gặp Becamex TP.HCM là derby thành phố lớn nhất miền Nam thì vòng 4 V-Legue 2025 - 2026 còn chứng kiến thêm 2 trận derby khác, hứa hẹn cũng sẽ vô cùng hấp dẫn ở 2 miền Bắc và miền Trung.

Trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội sẽ lần thứ 2 trong vài ngày đá trận derby thủ đô với Thể Công Viettel. Thất bại 0-1 ở vòng sơ loại Cúp quốc gia đã buộc CLB Hà Nội phải "trảm tướng", chia tay HLV Makoto Teguramori và thay bằng ông Yusuke Adachi, cựu Giám đốc kỹ thuật VFF.

Rõ ràng, việc đối thủ đang rối loạn là cơ hội tuyệt hảo để HLV Popov và dàn lính đang đầy khát khao bên Thể Công Viettel đào sâu thêm vết thương bằng một chiến thắng nữa, lần này ở V-League để bắt kịp ngôi đầu của CLB CAHN, tiện tay đẩy CLB Hà Nội chìm sâu hơn vào trong khủng hoảng.

Hai Long và CLB Hà Nội liệu thay tướng sẽ đổi vận? ảnh: Minh Tú

Ấy thế nhưng Thể Công Vietttel sẽ phải cẩn trọng vì bóng đá Việt Nam vẫn thường có cái duyên "thay tướng, đổi vận", nhất là khi CLB Hà Nội không khác gì bị dồn vào đường cùng với chỉ 1 điểm sau 3 trận (tạm xếp hạng 11/14).

Tại miền Trung, 2 đội bóng SLNA và CLB Hà Tĩnh sẽ gặp nhau trên sân Vinh trong trận "derby xứ Nghệ" với những tâm trạng có phần trái ngược nhau.

SLNA đang xếp hạng 10 với 3 điểm nhưng đang rất tự tin sau cú quật ngã nhà đương kim vô địch Nam Định ở vòng 3, trong khi CLB Hà Tĩnh đã "thắng như thua" sau màn trình diễn chật vật ở Cúp quốc gia, chỉ vượt qua tân binh giải hạng nhất CLB Quảng Ninh nhờ bàn thắng phút bù giờ.

SLNA hiện tạm xếp hạng 10 với 3 điểm trong khi CLB Hà Tĩnh xếp hạng 7 với 6 điểm, hứa hẹn sẽ giúp cầu thủ 2 đội tự tin thể hiện tốt hơn, nơi CĐV sân Vinh kỳ vọng SLNA có chiến thắng để lấy lại mặt mũi, sau vài năm "lép vế" trước người hàng xóm.