CLB Becamex TP.HCM thua 3 trận liền, áp lực lớn cho HLV Anh Đức

CLB Becamex TP.HCM đang gặp khó khăn đủ đường ảnh: Đồng Nguyên Khang

Hàng loạt dấu hỏi từ Becamex TP.HCM

Vào giữa tháng 8, CLB Becamex TP.HCM đã khởi đầu mùa giải mới như mơ khi có chiến thắng đậm nhất vòng 1 V-League 2025 - 2026, hạ gục HAGL 3-0 ngay tại Pleiku Arena để xếp nhất bảng.

Tuy nhiên, ngày vui kéo dài không lâu khi sau đó thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức nhận liền 2 thất bại trước CLB Công an Hà Nội (thua 0-3) trên sân nhà Gò Đậu và CLB Thể Công Viettel (thua 0-2) trên sân Hàng Đẫy.

Mới nhất, Becamex TP.HCM nhận thêm 1 trận thất bại đậm đà nữa, lần này trước đại diện hạng nhất Trường Tươi Đồng Nai với tỷ số 1-3, khiến họ sớm dừng chân ở vòng sơ loại Cúp quốc gia.

HLV Anh Đức đang chịu áp lực lớn ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trận đấu này cũng để lộ ra vấn đề mới nhất của CLB Becamex TP.HCM, khi 2 tiền đạo người Nigeria Ugochukwu và Ismaila đã biến mất, không ăn ở cùng với đội bóng từ sau trận thua Thể Công Viettel ngày 30.8.

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, 2 cầu thủ ngoại này đã gặp vấn đề thủ tục giấy phép lao động ở Việt Nam nên xin về nước để giải quyết, nhưng gặp trục trặc thị thực nên chưa thể trở lại, trong lúc 13 CLB V-League còn lại đều giữ các ngoại binh tập với đội.

Thách thức lớn cho HLV Anh Đức

Việc thiếu 2 tiền đạo ngoại sẽ đặt ra thách thức rất lớn cho HLV Nguyễn Anh Đức, khi khả năng họ kịp trở lại Việt Nam trong vòng 1 tuần vẫn đang để ngỏ, chưa kể điều kiện tập luyện của 2 chân sút này trong thời gian ở lại Nigeria vẫn là dấu hỏi.

Tương lai của HLV Anh Đức ở Becamex TP.HCM đang bị đặt dấu hỏi ảnh: Đồng Nguyên Khang

Nhưng vấn đề của Becamex TP.HCM dường như còn nhiều hơn thế, từ chuyện giấy tờ của ngoại binh cho đến những tin đồn râm ran về một số "lấn cấn" bên trong đội bóng, bình thường không sao nhưng có thể càng bị phóng đại hơn sau 3 trận thua liên tiếp.

Áp lực rất lớn đang đè nặng lên đôi vai của HLV Nguyễn Anh Đức, người đã đặt ra rất nhiều tham vọng với hàng loạt sự thay đổi con người ở Becamex TP.HCM. Do đó, 2 trận đấu trên sân nhà gặp CLB Công an TP.HCM và CLB Đà Nẵng sẽ là cơ hội để BHL xoay chuyển tình thế.

Sớm nhất có thể, HLV Anh Đức sẽ cần có ngay một chiến thắng để giúp Becamex TP.HCM trở lại đường ray, giải tỏa áp lực cho bản thân cũng như đội bóng. Liệu cựu tiền đạo này sẽ có thể đạt được mục tiêu trong ngày Tiến Linh, Quang Hùng và HLV Lê Huỳnh Đức trở lại "mái nhà xưa" trên sân Gò Đậu ở vòng 4 V-League?