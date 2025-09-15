CLB Becamex TP.HCM có thể vắng 2 'trọng pháo' quan trọng

Đội Becamex Bình Dương trong trận gặp Trường Tươi Đồng Nai ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trong trận thua Trường Tươi Đồng Nai 1-3 tại vòng sơ loại Cúp quốc gia 2025 - 2026, CLB Becamex TP.HCM chỉ đăng ký 1 ngoại binh là Hugo Miguel.

HLV Nguyễn Anh Đức gặp áp lực khi CLB do anh dẫn dắt nhận 3 trận thua liên tiếp trên mọi mặt trận, bao gồm 2 trận thua ở V-League và trận Cúp quốc gia 2025 - 2026.

Phía trước HLV Anh Đức sẽ là thử thách mới, khi gặp CLB Công an TP.HCM ở vòng 4 V-League.

HLV Anh Đức đang chịu áp lực lớn ảnh: Đồng Nguyên Khang

CLB Becamex TP.HCM không có thành tích tốt vì thiếu 2 tiền đạo Ogochukwu và Ismaila. Hai cầu thủ này không tham gia tập luyện kể từ sau trận đấu thua Thể Công Viettel 0-2 trên sân Hàng Đẫy ngày 30.8.

Được biết, 2 tiền đạo này đã về quê nhà Nigeria, nhưng đến bây giờ vẫn chưa trình diện với CLB Becamex TP.HCM, nên nhiều khả năng họ sẽ khó góp mặt ở trận gặp CLB Công an an TP.HCM vào ngày 21.9.

Trong trường hợp 2 tiền đạo Nigeria là Ogochukwu và Ismaila không thể kịp sang Việt Nam, thì CLB Becamex TP.HCM sẽ thiệt thòi khi không có đủ hỏa lực hàng công để chặn đứng chuỗi trận thua.







