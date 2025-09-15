Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hết cảnh 'dành cả thanh xuân để trụ hạng', Minh Vương tự tin lên V-League cùng Công Phượng

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
15/09/2025 00:00 GMT+7

Tiền vệ Minh Vương đã biến ngày mở màn mùa giải mới của Trường Tươi Đồng Nai thành show diễn chói sáng của riêng mình. Sau trận đấu, cựu đội trưởng HAGL đã rất cảm xúc…

Hết cảnh 'dành cả thanh xuân để trụ hạng', Minh Vương tự tin lên V-League cùng Công Phượng- Ảnh 1.

Minh Vương tỏa sáng ngày ra mắt Trường Tươi Đồng Nai với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Minh Vương tỏa sáng ngày ra mắt Trường Tươi Đồng Nai

Minh Vương bước vào sân Bình Phước khi cựu tuyển thủ Thanh Minh bất ngờ bị đau và sau đó thay đổi hoàn toàn thế trận: ghi bàn tuyệt đẹp từ quả đá phạt thần sầu trước khi kiến tạo để Tự Quốc đánh đầu ấn định chiến thắng 3-1.

Một chiến thắng cực kỳ quan trọng trong ngày mở màn mùa giải mới của CLB Trường Tương Đồng Nai, càng đặc biệt hơn khi nó diễn ra trước đại diện V-League là Becamex TP.HCM.

Màn ra mắt chói sáng của Minh Vương diễn ra dưới sự chứng kiến từ khán đài của Công Phượng (chưa bình phục chấn thương), trong ngày Trường Tươi Đồng Nai trình làng dàn tân binh chất lượng Alex Sandro, Xuân Trường, Hữu Tuấn…

Hết cảnh 'dành cả thanh xuân để trụ hạng', Minh Vương tự tin lên V-League cùng Công Phượng- Ảnh 2.

Minh Vương đang hòa nhập rất nhanh trong màu áo mới

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Sau trận đấu, Minh Vương hạnh phúc: "Hôm nay, tôi thực sự rất cảm ơn người hâm mộ của CLB Trường Tươi Đồng Nai đã đến sân và dành sự cổ vũ cho đội bóng.

Cảm giác của tôi ở lần đầu tiên thi đấu trên sân Bình Phước là rất vui và hạnh phúc. Bàn thắng này có một chút công sức của cả đội. Tôi xin gửi tặng bàn thắng này đến tất cả mọi người đã nỗ lực hết mình ngày hôm nay".

Động lực trong màu áo mới

Đây là lần đầu tiên sau một sự nghiệp dài 12 năm (17 năm cuộc đời nếu tính cả lớp năng khiếu và học viện HAGL JMG từ năm 2007) Minh Vương bước ra sân mà không khoác áo HAGL.

Hết cảnh 'dành cả thanh xuân để trụ hạng', Minh Vương tự tin lên V-League cùng Công Phượng- Ảnh 3.

Niềm vui chiến thắng của Minh Vương bên cạnh Tấn Sinh, Văn Sơn

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trong số các tuyển thủ quốc gia của HAGL, Minh Vương là người trung thành nhất và là người cuối cùng rời đội bóng phố núi nơi anh từng nổi tiếng với câu nói "dành cả thanh xuân để trụ hạng".

Có vẻ như niềm vui đã trở lại với Minh Vương, khi anh gặp lại hàng loạt đồng đội cũ ở HAGL như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Sơn, Hữu Tuấn…

Điều này thể hiện qua những nụ cười rất tươi khi rượt đuổi cùng các cầu thủ Trường Tươi Đồng Nai sau bàn thắng, ăn mừng cùng Lưu Tự Nhân và cả khi phỏng vấn sau trận đấu.

Hết cảnh 'dành cả thanh xuân để trụ hạng', Minh Vương tự tin lên V-League cùng Công Phượng- Ảnh 4.

Minh Vương hứa hẹn sẽ là bản hợp đồng cực kỳ đáng giá của Trường Tươi Đồng Nai

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Minh Vương xúc động khi HAGL trước đó đã đi tiếp ở Cúp quốc gia 2025 - 2026 khi đánh bại CLB Thanh Hóa 2-0: "Đầu tiên xin chúc mừng HAGL đã thắng và lọt vào vòng tiếp theo. Còn hôm nay, tôi cảm thấy rất rất vui khi Trường Tươi Đồng Nai đã giành chiến thắng.

Mùa giải này, mục tiêu của tôi và cả đội là càng vào sâu càng tốt ở Cúp quốc gia. Với lực lượng đang có, chúng tôi sẽ nắm tay nhau thi đấu từng trận, giải quyết từng trận cho mục tiêu lên hạng V-League mùa tới".

Gần 1 tuần sau chiến thắng này, vào ngày 20.9 cũng trên sân Bình Phước, Minh Vương sẽ cùng Trường Tươi Đồng Nai bước vào loạt trận mở màn giải hạng nhất quốc gia 2025 - 2026 gặp CLB TP.HCM, để khởi đầu cho hành trình và khát vọng mới đưa bóng đá Đồng Nai trở lại bản đồ đỉnh cao Việt Nam.

