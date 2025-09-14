Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.17 HAGL thua đậm trận ra quân giải quốc gia, U.17 An Giang gây sốc

Trang Thu
Trang Thu
14/09/2025 19:26 GMT+7

Chiều 14.9, tại TP.HCM, VCK giải bóng đá vô địch U.17 quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025 chính thức khởi tranh với lượt trận đầu tiên của các bảng B và C. Các ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch gồm PVF-CAND, SLNA và Hà Nội đều giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Đương kim vô địch U.17 quốc gia thắng đậm

Tại bảng B, U.17 SLNA đã có màn khởi đầu ấn tượng khi đánh bại U.17 Becamex TP.HCM với tỷ số 4-0. Đội bóng trẻ xứ Nghệ sớm tạo khác biệt từ những tình huống cố định. Phút 22, Đăng Huy bật cao đánh đầu chuyền bóng để Văn Sáng đánh đầu nối, mở tỷ số trận đấu. Phút 70, Văn Cảnh nhân đôi cách biệt bằng pha đánh đầu chính xác sau quả phạt góc. Trong thế trận áp đảo, SLNA tiếp tục gia tăng sức ép và có thêm hai bàn thắng ở các phút 86 và 88 do công của Hoàng Quang và Văn Cảnh, ấn định chiến thắng đậm đà.

U.17 HAGL thua đậm trận ra quân giải quốc gia, U.17 An Giang gây sốc- Ảnh 1.

U.17 SLNA thắng đậm

Ảnh: VFF

Ở trận cùng bảng, U.17 Hà Nội cũng thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khi vượt qua U.17 LPBank HAGL 3-0. Mạnh Quân sớm đưa đội bóng thủ đô vươn lên ở phút thứ 3 bằng pha dứt điểm chuẩn xác. Đội bóng phố núi có cơ hội gỡ hòa trên chấm 11 m ở phút 28 nhưng đội trưởng Vũ Thái không thắng được thủ môn Bá Huấn. Sang hiệp 2, Hà Nội tấn công hiệu quả hơn, với các bàn thắng của Nguyễn Lực và Mạnh Quân, khép lại trận đấu với tỷ số 3-0.

U.17 HAGL thua đậm trận ra quân giải quốc gia, U.17 An Giang gây sốc- Ảnh 2.

U.17 HAGL thất bại trận ra quân

Tại bảng C, U.17 PVF-CAND khởi đầu bằng chiến thắng sít sao 1-0 trước U.17 Thể Công Viettel. Bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 21 khi Bùi Trung Hiếu dứt điểm chuẩn xác từ tình huống phạt góc. Dù nỗ lực vùng lên, Thể Công Viettel không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của PVF-CAND.

Trong khi đó, U.17 An Giang tạo bất ngờ lớn khi đánh bại U.17 TP.HCM 3-2. Đội chủ nhà vươn lên dẫn trước nhưng An Giang đã ngược dòng mạnh mẽ với các pha lập công của Tấn Tài, Quang Hải và Tuấn Phát. Dù TP.HCM có thêm một bàn rút ngắn, chiến thắng vẫn thuộc về đội bóng miền Tây.

Tin liên quan

HLV Park Hang-seo xuất hiện, CLB Bắc Ninh thắng kịch tính tại Thống Nhất

HLV Park Hang-seo xuất hiện, CLB Bắc Ninh thắng kịch tính tại Thống Nhất

Trong ngày HLV Park Hang-seo dự khán trên sân Thống Nhất, CLB Bắc Ninh đã giành chiến thắng sít sao trước đội ĐH Văn Hiến, qua đó giành vé đi tiếp ở Cúp quốc gia 2025 - 2026.

HLV Kim Sang-sik mong ngóng V-League tái xuất, vì một loạt lý do đặc biệt này…

Đoạn đường khúc khuỷu của ông Kim Sang-sik

Khám phá thêm chủ đề

HAGL SLNA Mạnh Quân Quang Hải U.17
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận