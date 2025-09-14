Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Park Hang-seo xuất hiện, CLB Bắc Ninh thắng kịch tính tại Thống Nhất

Thu Bồn
Thu Bồn
14/09/2025 18:02 GMT+7

Trong ngày HLV Park Hang-seo dự khán trên sân Thống Nhất, CLB Bắc Ninh đã giành chiến thắng sít sao trước đội ĐH Văn Hiến, qua đó giành vé đi tiếp ở Cúp quốc gia 2025 - 2026.

Chiều 14.9 trên sân vận động Thống Nhất, CLB Bắc Ninh chạm trán với đội ĐH Văn Hiến, ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng đầu Cúp quốc gia Chứng khoán LP Bank 2025 - 2026. HLV Park Hang-seo cũng có mặt trên sân Thống Nhất để dự khán trận đấu của đội bóng mà ông đóng vai trò cố vấn cấp cao.

Trước cuộc so tài này, CLB Bắc Ninh với sự đầu tư về mặt lực lượng tiền mùa giải được đánh giá cao hơn. Dù vậy, đội bóng miền quan họ đã rất chật vật mới có thể khoan thủng mành lưới đối phương và giành chiến thắng chung cuộc để đi tiếp vào vòng sau của Cúp quốc gia mùa này. Thậm chí, bàn thắng của CLB Bắc Ninh ghi được trong hiệp 2 cũng không đến từ một cơ hội rõ ràng.

Hơn 45 phút thi đấu của hiệp 1 chứng kiến thế trận giằng co giữa hai đội. Những cơ hội áp sát khung thành được cũng được tạo ra không ít. Dù vậy, các chân sút của CLB Bắc Ninh và đội ĐH Văn Hiến đều thể hiện sự vô duyên, không thể tận dụng để giúp đội nhà vươn lên dẫn trước.

HLV Park Hang-seo xuất hiện, CLB Bắc Ninh thắng kịch tính tại Thống Nhất- Ảnh 1.

CLB Bắc Ninh giành chiến thắng ở trận ra quân mùa giải mới, thuộc Cúp quốc gia 2025 - 2026

ẢNH: CLB BẮC NINH

Trong khoảng 20 phút đầu tiên, thế trận cũng không có nhiều thay đổi. Khi hai đội đều chơi bế tắc, một tình huống cố định đã mang đến bước ngoặt lớn cho trận đấu, với bàn thắng của CLB Bắc Ninh. Phút 69, xuất phát từ chấm đá phạt, tình huống lộn xộn diễn ra trong vòng cấm đội ĐH Văn Hiến và Phan Văn Hiếu đã chớp thời cơ để sút bóng mở tỷ số.

Sau khi nhận bàn thua, đội ĐH Văn Hiến cố gắng tràn đội hình lên tấn công để gỡ hòa. Dù vậy, nỗ lực của đội ĐH Văn Hiến chỉ dừng lại ở những pha bóng uy hiếp khung thành CLB Bắc Ninh. Cuối trận, các cầu thủ đội ĐH Văn Hiến thiếu may mắn, khi đưa bóng đi trúng xà ngang của đội Bắc Ninh.

Chung cuộc, CLB Bắc Ninh giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước đội ĐH Văn Hiến. Đội bóng của HLV Park Hang-seo giành vé góp mặt ở vòng tiếp theo của Cúp quốc gia 2025 - 2026.

Xem Cúp Quốc gia 2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

CLB BẮC NINH Park Hang-seo ĐH Văn hiến
Xem thêm bình luận