Sao U.23 Việt Nam Lê Viktor thành ‘gà son’, kiến tạo phút 90+7: Hà Tĩnh thắng nhọc Quảng Ninh

Lê Viktor tung ra cú đá phạt nguy hiểm về phía khung thành CLB Quảng Ninh ảnh: Minh Tú

CLB Hà Tĩnh mờ nhạt khi vắng Lê Viktor

Trên sân nhà, CLB Hà Tĩnh chỉ sử dụng một ngoại binh Serdiuk Yevhenii và để Lê Viktor ngồi dự bị khi tiếp đón CLB Quảng Ninh. Nhưng đội hình của họ với những Duy Thường, Quang Nam, Công Thành, Tấn Tài… vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều đội khách là tân binh giải hạng nhất.

Mặc dù vậy, có thể nhận thấy các học trò của HLV Nguyễn Văn Đàn trong ngày đá trận chính thức đầu tiên của mùa giải mới 2025 - 2026 đã nhập cuộc khá tự tin và đầy quyết tâm trước đội chủ nhà CLB Hà Tĩnh đã chơi rất ấn tượng ở V-League mùa trước.

Điều này đã tạo ra những khó khăn nhất định cho CLB Hà Tĩnh, trong ngày HLV Công Mạnh cất một số trụ cột như Lê Viktor, Văn Hạnh, Việt Triều… hay thậm chí Trọng Hoàng không đăng ký thi đấu.

CLB Hà Tĩnh chơi chật vật trước lối đá lăn xả của CLB Quảng Ninh ảnh: Minh Tú

Dấu ấn Lê Viktor trong hiệp 2

Sự bế tắc trong hiệp 1 đã khiến HLV Công Mạnh buộc phải có điều chỉnh, tung Lê Viktor vào sân đầu hiệp 2 để tăng cường sức mạnh cho hàng công CLB Hà Tĩnh, với mục tiêu giành chiến thắng trước CLB Quảng Ninh, vượt qua vòng sơ loại Cúp quốc gia 2025 - 2026.

Nhưng gần như ngay lập tức nhà cầm quân sinh năm 1982 buộc phải có 2 sự thay đổi người liên tiếp, với Văn Hạnh và Viết Triều vào sân thay cho các cầu thủ Hà Tĩnh bị đau, trong khi thế trận của đội chủ nhà vẫn chưa thể "bốc" lên như mong muốn trước CLB Quảng Ninh nơi lăn xả, không ngại va chạm.

Mặc dù vậy, Lê Viktor vẫn biết cách để lại dấu ấn với quả đá phạt hiểm hóc, sau đó là tình huống xâm nhập vòng cấm và sút rất căng vào góc cao ở cuối hiệp 2, nhưng đều không thể đánh bại thủ môn Văn Tú bên phía CLB Quảng Ninh.

Duy Thường đeo băng đội trưởng CLB Hà Tĩnh ảnh: Minh Tú

Đến phút 90+7, Lê Viktor đã tung ra đường kiến tạo, dù không thật hoàn hảo nhưng sự thiếu hiểu ý giữa hàng thủ CLB Quảng Ninh đã tạo điều kiện để Văn Long ghi bàn thắng duy nhất định đoạt trận đấu, đem về chiến thắng quá vất vả cho CLB Hà Tĩnh.

Sân Hòa Xuân bị sét đánh sập nguồn điện, CLB Đà Nẵng thắng dễ Thanh Niên TP.HCM

Sân Hòa Xuân sau khi được cải tạo, nâng cấp đã nhận bài kiểm tra chất lượng khi sét đánh sập nguồn điện, buộc trận đấu giữa CLB Đà Nẵng và Thanh niên TP.HCM tạm dừng ở phút thứ 9, và đá lại sau đó hơn 1 giờ đồng hồ.

Niềm vui chiến thắng của đội chủ nhà Ảnh: Đông Nghi

Đội Đà Nẵng (áo cam) thắng trên sân Hòa Xuân Ảnh: Đông Nghi

Trên mặt cỏ được thay mới rất đẹp và thoát nước tốt CLB Đà Nẵng nhanh chóng vượt lên sau bàn thắng của Hồng Phúc (phút 18) trước khi Henen nhân đôi cách biệt phút 53. Tỷ số đã có thể đậm hơn nếu các chân sút CLB Đà Nẵng không quá phung phí, nhưng kết quả chung cuộc 2-0 đủ để đội bóng sông Hàn vui như Tết khi có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải 2025 - 2026.

