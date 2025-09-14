Minh Vương lập siêu phẩm đá phạt 'tuyệt đối điện ảnh', đội Công Phượng gieo sầu thầy cũ

Minh Vương ghi bàn và kiến tạo giúp Trường Tươi Đồng Nai đánh bại Becamex TP.HCM ảnh: Đồng Nguyên Khang

Công Phượng chứng kiến Minh Vương hóa người hùng

Tối 14.9 trên sân Bình Phước, Công Phượng đã không có tên trong danh sách đăng ký vì chưa kịp bình phục sau chấn thương. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Việt Thắng vẫn giúp Trường Tươi Bình Phước dễ dàng đánh bại Becamex TP.HCM nhờ sự tỏa sáng của Minh Vương.

HLV Nguyễn Anh Đức đang gặp áp lực không nhỏ sau 2 trận thua liên tiếp ở V-League nên rất muốn có chiến thắng ở Cúp quốc gia tạo đà tâm lý trước khi Becamex TP.HCM trở lại đấu trường chính. Tuy nhiên, đội chủ nhà Trường Tươi Bình Phước nhập cuộc tự tin với HLV Nguyễn Việt Thắng.

Tiền vệ Xuân Trường đeo băng đội trưởng thay Công Phượng bên cạnh các đồng đội chất lượng Văn Khoa, Tấn Sinh, Hữu Tuấn, Tự Nhân, Hoàng Hùng, Thanh Bình, Sỹ Giáp và ngoại binh Alex Sandro giúp "Chiến binh xanh" chơi hứng khởi ngay từ đầu.

Tình huống Minh Vương sút phạt thành bàn... ảnh: Đồng Nguyên Khang

... và pha ăn mừng quen thuộc của cựu đội trưởng HAGL ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trường Tương Đồng Nai khởi đầu mạnh mẽ và sớm có bàn thắng khi Văn Khoa bứt tốc buộc hậu vệ Becamex TP.HCM phải phạm lỗi, giúp Alex Sandro "mở tài khoản" bằng bàn thắng từ chấm 11 m ở phút thứ 6. Dù sau đó Quốc Khánh gỡ hòa 1-1 cho Becamex TP.HCM ở phút 22 thì thế trận trên cơ vẫn thuộc về đội chủ nhà.

Mọi thứ sau đó trở thành màn trình diễn của Minh Vương sau khi anh vào sân, đầu tiên là quả đá phạt đẳng cấp ở phút 62, bóng đi căng và cuộn vào góc cao khiến Minh Toàn chỉ biết bay trong bất lực. Đến phút 76, Minh Vương đá phạt góc thuận lợi để Tự Nhân đánh đầu nâng tỷ số lên 3-1.

Trên sân Bình Phước chật cứng khán giả, Minh Vương và Trường Tươi Đồng Nai chơi càng lúc càng nhuần nhuyễn tạo ra hàng loạt cơ hội, trong ngày Minh Toàn dù để thủng lưới 3 bàn nhưng thực tế đã chơi tốt với nhiều pha cản phá.

Niềm vui của thầy trò HLV Việt Thắng Ảnh: Đồng nguyên khang

Chiến thắng 3-1 giúp Trường Tươi Đồng Nai mở màn hoàn hảo mùa giải mới. Cách thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng đánh bại đối thủ V-League đã gửi thông điệp mạnh mẽ của ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch giải hạng nhất quốc gia mùa bóng 2025 - 2026.

Về phần mình, HLV Nguyễn Anh Đức đang chịu nhiều sức ép sau 3 trận thua liên tiếp. Đặc biệt, việc thua một đội hạng nhất sẽ khiến ông mất điểm rất nhiều, trước khi cùng Becamex TP.HCM quay trở lại V-League trong cảnh Vĩ Hào, Tấn Tài sẽ vắng mặt đến hết lượt đi.

