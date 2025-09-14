Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Ai cản đội của Công Phượng vô địch hạng nhất?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
14/09/2025 09:43 GMT+7

Khi 2 đối trọng lớn nhất mùa trước là đội PVF-CAND và Ninh Bình đều đã lên chơi ở V-League, CLB Trường Tươi Đồng Nai được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch giải hạng nhất. Tuy nhiên, Công Phượng và đồng đội không dễ chinh phục mục tiêu này.

CÔNG PHƯỢNG VÀ DÀN "VỆ TINH" CHẤT LƯỢNG

Ở mùa giải trước, Công Phượng phải gánh vác rất nhiều nhiệm vụ, từ triển khai tấn công, dẫn dắt lối chơi cho đến kiến tạo, ghi bàn. Vì thế, trong nhiều trận đấu mà ngôi sao quê Nghệ An bị vây chặt, CLB Trường Tươi Đồng Nai dễ rơi vào thế bế tắc. Vấn đề này nhiều khả năng được giải quyết triệt để khi ông bầu Phạm Hương Sơn đã "bạo chi" ở kỳ chuyển nhượng vừa rồi. Công Phượng sẽ được chơi phía trên 2 đồng đội cũ ở HAGL là Minh Vương, Xuân Trường và được thoải mái đột phá, sáng tạo. Nhiệm vụ ghi bàn của anh cũng sẽ được san sẻ với ngoại binh Alex Sandro và cựu tuyển thủ U.23 VN Hồ Thanh Minh.

Ai cản đội của Công Phượng vô địch hạng nhất?- Ảnh 1.

Công Phượng và Trường Tươi Đồng Nai chuẩn bị kỹ càng cho giải hạng nhất bằng nhiều trận giao hữu chất lượng

ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

CLB Trường Tươi Đồng Nai cũng quan tâm nâng chất hàng phòng ngự. Ở vị trí trung vệ, Hữu Tuấn giàu kinh nghiệm, còn Quang Thịnh và Hoàng Hùng có sức trẻ. Trong khi đó, Văn Khoa, Lê Văn Sơn được chờ đợi tạo ra làn gió mới trong những tình huống tấn công biên, đồng thời đảm bảo sự chắc chắn ở khu vực này. HLV Nguyễn Việt Thắng đưa về ê kíp vừa cùng ông thiết lập kỷ lục bất bại ở mùa trước trong màu áo CLB Ninh Bình. Nhìn chung, CLB Trường Tươi Đồng Nai có sự thay đổi toàn diện và được đánh giá mạnh hơn nhiều mùa giải trước.

DĨ NHIÊN KHÔNG DỄ VÔ ĐỊCH

Mùa trước, Trường Tươi Đồng Nai chỉ chịu thua nhà vô địch Ninh Bình và bất bại trước tất cả đội bóng còn lại. CLB Ninh Bình và đội hạng 3 PVF-CAND đều đã lên V-League, cộng với việc cải tổ lực lượng mạnh mẽ, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng được đánh giá là ứng viên vô địch hàng đầu. Nhưng nếu chủ quan, họ vẫn có thể phải trả giá. Bên cạnh CLB Trường Tươi Đồng Nai là 2 đội bóng cũng giàu tham vọng và được đầu tư mạnh mẽ không kém là CLB Bắc Ninh và Quảng Ninh. CLB Bắc Ninh có những cầu thủ chất lượng, giàu kinh nghiệm chơi tại V-League. CLB Quảng Ninh không mua sắm nhiều, nhưng sở hữu dàn cầu thủ rất ăn ý với nhau, từng thành danh ở đội Than Quảng Ninh trước đây, gồm Nhật Minh, Minh Tuấn, Xuân Tú, Hồng Quân, Văn Hiếu.

Đó là lý do khiến tân binh Xuân Trường của CLB Trường Tươi Đồng Nai tỏ ra thận trọng. Anh chia sẻ: "Tôi nghĩ sẽ không có trận đấu nào dễ dàng. Năm nay, lực lượng các đội khá đồng đều, không có sự chênh lệch quá rõ ràng. Do đó chúng tôi phải cố gắng từng trận đấu một, vì chỉ cần sẩy chân 1-2 trận thì mục tiêu sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều". Và ở mùa này, các đội hạng nhất cũng được phép sử dụng ngoại binh nên chất lượng chuyên môn sẽ được nâng cao đáng kể. Vì thế, cuộc đua đến chức vô địch cũng như tranh suất dự V-League rất đáng chờ đợi.

Khám phá thêm chủ đề

